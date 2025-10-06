Trump ismét táncolt, tombolt a tömeg a haditengerészet évfordulóján + videó

Az ünnepség alatt Donald Trump elnök és felesége, Melania Trump a USS George H. W. Bush repülőgép-hordozót is felkeresték, ahol tengerészekkel találkoztak, emlékérméket osztottak és katonai bemutatókat tekintettek meg.

„Mondjuk ki, ez egy kampánygyűlés” – jelentette ki Donald Trump elnök vasárnap, a mintegy tízezer, fehér egyenruhás tengerészből álló tömeg előtt.

Trump beszédében bírálta politikai ellenfeleit, különösen a demokrata törvényhozókat, miközben az állami leállás már az ötödik napjába lépett.

„Azt akarom, hogy tudjátok: a demokraták okozta leállás ellenére minden egyes centet biztosítani fogunk katonáinknak. Ne aggódjatok” – mondta Trump, amire a közönség hatalmas éljenzéssel reagált.