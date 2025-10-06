Trump az ünnepségen nemcsak a haditengerészetet méltatta, hanem a kormányzati leállásról is beszélt, amelynek következtében több ezer szövetségi alkalmazott kényszerszabadságra került, és számos fontos projekt is elakadt a demokraták által vezetett területeken, például New Yorkban és Chicagóban. Trump bírálta a demokratákat a patthelyzet miatt, ugyanakkor biztosította a szolgálatot teljesítő katonákat arról, hogy a helyzet ellenére teljes fizetésükhöz hozzá fognak jutni.
Trump ismét táncolt, tombolt a tömeg a haditengerészet évfordulóján + videó
Vasárnap Norfolkban, Virginiában a haditengerészet 250. évfordulójának ünnepsége igazi látványossággá vált, amikor az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, beszéde végén ismét előadta védjegyévé vált mozdulatait a YMCA című dalra, hatalmas ovációt váltva ki a tízezres tömegből.
Az ünnepség alatt Donald Trump elnök és felesége, Melania Trump a USS George H. W. Bush repülőgép-hordozót is felkeresték, ahol tengerészekkel találkoztak, emlékérméket osztottak és katonai bemutatókat tekintettek meg.
„Mondjuk ki, ez egy kampánygyűlés” – jelentette ki Donald Trump elnök vasárnap, a mintegy tízezer, fehér egyenruhás tengerészből álló tömeg előtt.
Trump beszédében bírálta politikai ellenfeleit, különösen a demokrata törvényhozókat, miközben az állami leállás már az ötödik napjába lépett.
„Azt akarom, hogy tudjátok: a demokraták okozta leállás ellenére minden egyes centet biztosítani fogunk katonáinknak. Ne aggódjatok” – mondta Trump, amire a közönség hatalmas éljenzéssel reagált.
A tábornokokhoz szólva Trump azt javasolta, hogy az amerikai városokat használják katonai kiképzőterepként, és hangsúlyozta a katonai erő fontosságát az általa „belülről jövő inváziónak” nevezett jelenség elleni küzdelemben.
Pete Hegseth bejelentette a „woke” kultúra végét, és új irányelveket hirdetett a hadsereg számára.
A kormányzat célja, hogy átalakítsa a Pentagon kultúráját, és a hadsereg erőforrásait az elnöki prioritások szolgálatába állítsa – ezek közé tartozik a belső zavargások és az erőszakos bűnözés visszaszorítása.
Emellett Trump bevonta a hadsereget a drogkartellek elleni fegyveres műveletekbe is, amelyek során négy támadást hajtottak végre a Karib-tengeren, olyan hajók ellen, amelyekről Washington szerint kábítószer-csempészet folyt – írja a The Times of India.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
