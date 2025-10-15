Gerillaharcok Udine utcáin: káosz az Izrael–Olaszország meccs után + videó

Kedd este az Izrael–Olaszország mérkőzésre tízezer tüntető érkezett Udinébe. Elsősorban azt követelték, hogy Izraelt zárják ki a foci-világbajnokságról, és általában a nemzetközi futballvilágból – erre már korábban is tettek lépéseket. Mivel nem jártak sikerrel, az utcai tüntetést és az erőszak útját választották. A korábbi megmozdulásokhoz hasonlóan, az Izrael elleni felvonulás egyben kormányellenes demonstráció is volt. A tüntetők Giorgia Meloni miniszterelnököt fasisztának, népirtónak nevezték.

Udine, Olaszország 2025. október 14-én Fotó: DAVIDE CASENTINI / NurPhoto

Udinét fokozott hatósági készültséggel, helikopterekkel ellenőrizték a meccs teljes ideje alatt.

A mérkőzés végén azonban elszabadultak az indulatok: a tüntetők megpróbálták megközelíteni a stadiont, majd összecsaptak a rohamrendőrökkel. Utcai jelzőtáblákkal, kordonokkal, botokkal mentek a rendőröknek, petárdákkal, kövekkel, könnygázzal, Molotov-koktélokkal dobálták meg őket.

A hatóságok és a tüntetők közti utcai harcok több mint egy órán keresztül tartottak, végül a rendőrök vízágyúval oszlatták szét a rendbontókat.