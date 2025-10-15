Gerillaharcok Udine utcáin: káosz az Izrael–Olaszország meccs után + videó

Rendkívüli

Rendkívüli készültséggel várták kedd este az Izrael–Olaszország világbajnoki selejtező mérkőzést. Az antiszemita mozgalmak, szélsőbaloldali egyesületek, diákegyletek, sportszervezetek jelezték, hogy csatlakoznak a Izrael-ellenes megmozduláshoz. A tűzszünet és a békekötés ellenére is folytatódtak az utcai harcok, erőszakos összecsapások Olaszországban.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 10. 15. 14:50
A várost fokozott hatósági készültséggel, helikopterekkel ellenőrizték a meccs teljes ideje alatt Fotó: VALERIA FERRARO Forrás: ANADOLU
Kedd este az Izrael–Olaszország mérkőzésre tízezer tüntető érkezett Udinébe. Elsősorban azt követelték, hogy Izraelt zárják ki a foci-világbajnokságról, és általában a nemzetközi futballvilágból – erre már korábban is tettek lépéseket. Mivel nem jártak sikerrel, az utcai tüntetést és az erőszak útját választották. A korábbi megmozdulásokhoz hasonlóan, az Izrael elleni felvonulás egyben kormányellenes demonstráció is volt. A tüntetők Giorgia Meloni miniszterelnököt fasisztának, népirtónak nevezték. 

Udine, Olaszország 2025. október 14-én
Udine, Olaszország 2025. október 14-én Fotó: DAVIDE CASENTINI / NurPhoto

Udinét fokozott hatósági készültséggel, helikopterekkel ellenőrizték a meccs teljes ideje alatt. 

A mérkőzés végén azonban elszabadultak az indulatok: a tüntetők megpróbálták megközelíteni a stadiont, majd összecsaptak a rohamrendőrökkel. Utcai jelzőtáblákkal, kordonokkal, botokkal mentek a rendőröknek, petárdákkal, kövekkel, könnygázzal, Molotov-koktélokkal dobálták meg őket.

A hatóságok és a tüntetők közti utcai harcok több mint egy órán keresztül tartottak, végül a rendőrök vízágyúval oszlatták szét a rendbontókat. 

Két újságíró, egy rendőr és egy tüntető súlyosan megsérült az összecsapásokban. Az újságírókat rohammentővel szállították korházba, mivel kövekkel dobálták meg őket a rendbontók. Az olasz lapok szerint a főként balkáni muszlim migránsok alkották a tüntetői kemény magot.

Az udinei tüntetéssel egy időben Milánóban, Bolognában és Torinóban is voltak megmozdulások az Izrael–Olaszország mérkőzés miatt. A demonstrálók a Rai olasz televízió székháza előtt gyűltek össze.  

Borítókép: A várost fokozott hatósági készültséggel, helikopterekkel ellenőrizték a meccs teljes ideje alatt (Fotó: AFP)

