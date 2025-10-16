Rendkívüli

Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

Döbbenetes számok: ennyi kubai katona harcolhat Oroszország oldalán Ukrajnában

Legalább 1076 kubai állampolgár harcolt vagy harcol jelenleg is az orosz hadsereg oldalán Ukrajnában – közölte az ukrán katonai hírszerzés (HUR). A kubai toborzottak mindössze kéthetes kiképzés után kerülnek a frontra, sokakat közösségi médiás hirdetésekkel csábítanak Oroszországba.

2025. 10. 16. 13:28
Döbbenetes számok: több mint ezer kubai katona harcol Oroszország oldalán Ukrajnában
Ukrajna katonai hírszerzése (HUR) szerint legalább 1076 kubai állampolgár vett részt vagy vesz részt jelenleg is az orosz hadműveletekben Ukrajnában. A jelentés szerint 96 kubai katona halt meg vagy tűnt el a harcok során – írja a Kyiv Independent információira hivatkozva az Origo.

Ukrajna: több mint ezer kubai katona harcol Oroszország oldalán
Ukrajna: több mint ezer kubai katona harcol Oroszország oldalán (Fotó: AFP)

Az ukrajnai adatok egybevágnak az amerikai becslésekkel

A HUR közlése egybeesik az amerikai becslések alsó határával, miután az Egyesült Államok a hónap elején közzétett egy dokumentumot, amely 1000–5000 fő közötti kubai részvételről számolt be az orosz hadsereg oldalán.

A hírszerzés szerint a kubai toborzottakat mindössze két hétig képezik a moszkvai régióban található Avangard kiképzőközpontban, mielőtt a frontra küldenék őket.

 A közlemény szerint katonai egyenruhát kapnak, fizikai, tűzharci, orvosi és drónos kiképzésen vesznek részt, majd gyalogsági és rohamcsapatokban teljesítenek szolgálatot. A kubai külügyminisztérium október 11-én tagadta, hogy az ország bármilyen módon részt venne az orosz–ukrán háborúban. 

Havanna szerint az Egyesült Államok hamis vádakat fogalmaz meg, és a háborúban harcoló kubaiak nem a kubai állam megbízásából cselekszenek.

 

A HUR információi alapján a toborzás közösségi médián keresztül zajlik – Facebookon, YouTube-on és TikTokon –, építési munkák ígéretével. 

Borítókép: Több mint ezer kubai katona harcol Oroszország oldalán

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

