Döbbenetes számok: ennyi kubai katona harcolhat Oroszország oldalán Ukrajnában

Ukrajna katonai hírszerzése (HUR) szerint legalább 1076 kubai állampolgár vett részt vagy vesz részt jelenleg is az orosz hadműveletekben Ukrajnában. A jelentés szerint 96 kubai katona halt meg vagy tűnt el a harcok során – írja a Kyiv Independent információira hivatkozva az Origo.

Ukrajna: több mint ezer kubai katona harcol Oroszország oldalán (Fotó: AFP)

Az ukrajnai adatok egybevágnak az amerikai becslésekkel

A HUR közlése egybeesik az amerikai becslések alsó határával, miután az Egyesült Államok a hónap elején közzétett egy dokumentumot, amely 1000–5000 fő közötti kubai részvételről számolt be az orosz hadsereg oldalán.