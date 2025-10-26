Ismét az ukrán fővárost támadták az oroszok + videó

Nagyszabású támadást hajtott végre az orosz haderő az éjszaka, amelynek során ismét Kijevet támadták. Az ukrán főváros több kerületéből is tüzeket jelentettek, az áldozatokról pedig folyamatosan érkeznek a hírek – írja az Origo.

Ismét az ukrán fővárost támadták az oroszok. Fotó: Anadolu

A közlés szerint az orosz haderő Sahed drónokat vetett be, és főként Kijev Desnyanszki és Obolonszki kerületét támadták. A hatóságok egyelőre igyekeznek felmérni a károkat, de a támadásnak 26 sérültje már biztosan van. Ezek közül hat gyerek.