Ismét az ukrán fővárost támadták az oroszok + videó

Az éjszaka folyamán az orosz haderő nagyszabású támadást hajtott végre Kijev ellen. Az ukrán főváros több kerületéből is tüzeket jelentettek, az áldozatokról pedig folyamatosan érkeznek a hírek.

2025. 10. 26. 8:00
Egy férfi áll egy megrongálódott lakóépület erkélyén, amelynek ablakai egy drón támadás következtében összetörtek Kijevben, 2025. október 23-án, az orosz invázió idején Ukrajnában Képünk illusztráció Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
Nagyszabású támadást hajtott végre az orosz haderő az éjszaka, amelynek során ismét Kijevet támadták. Az ukrán főváros több kerületéből is tüzeket jelentettek, az áldozatokról pedig folyamatosan érkeznek a hírek – írja az Origo. 

Ismét az ukrán fővárost támadták az oroszok. Fotó: Anadolu

A közlés szerint az orosz haderő Sahed drónokat vetett be, és főként Kijev Desnyanszki és Obolonszki kerületét támadták. A hatóságok egyelőre igyekeznek felmérni a károkat, de a támadásnak 26 sérültje már biztosan van. Ezek közül hat gyerek. 

Az ukrán légierő közlése szerint hajnali 2:23-kor egy csapat drónt észleltek, amelyek Kijev felé tartottak. Néhány perccel később riasztást adtak ki a fővárosban, 02:30-tól kezdődően pedig robbanások és légvédelmi tüzek hallatszottak a fővárosban.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arról tájékoztatott, hogy találatot észleltek egy kilencemeletes lakóépületben a főváros Desnyanskyi kerületében. Az Obolonszki kerületben tüzeket jelentettek, azonban a pontos károkról még nem érkezett jelentés. A hírek szerint egy toronyház biztosan megsérült a támadás során, azonban ezt lezuhanó törmelékek okozták. 

 

Borítókép: Egy megrongálódott ház Kijevben (Fotó: AFP)

Tárgyalások árnyékában újabb légicsapások Kijevben – közeledhet az orosz–amerikai megállapodás

