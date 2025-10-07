1945 tavaszán összeomlott a náci Németország, és Európában véget ért a második világháború. A szövetséges csapatok keletről és nyugatról is előrenyomultak: a Vörös Hadsereg elfoglalta Berlint, míg a nyugati szövetségesek Németország nyugati területeit vonták ellenőrzésük alá. Hitler öngyilkossága után május 8-án aláírták a feltétel nélküli kapitulációt, ami a kontinensen lezárta a harcokat.

Új világrend született a második világháború után. A fotón Sztálin Roosevelt és Churchill (Forrás: Wikipédia)

A győzelem a szövetséges hatalmak közös sikere volt. A győztesek közé tartozott az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, a Szovjetunió, valamint Kína, amelyet 1937 óta súlyosan megviselt a japán agresszió, de végig a szövetségesek oldalán harcolt. Ezek az országok a háború után nemcsak a békekötést, hanem az új világrend kialakítását is meghatározták.

1945. február 4–11. között Jaltában, a Krím-félszigeten találkozott a három nagyhatalom vezetője. A konferencián megállapodtak Németország megszállási övezetekre osztásáról, a náci rendszer felszámolásáról és a háború utáni Európa rendezéséről.

Döntöttek arról is, hogy a Szovjetunió belép a háborúba Japán ellen, meghatározták Lengyelország új határait, és előkészítették az Egyesült Nemzetek Szervezetének létrehozását. A jaltai egyezmények ugyan a közös győzelem jegyében születtek, de egyben előrevetítették Európa politikai kettészakadását is.

Néhány hónappal később, 1945. július 17. és augusztus 2. között Potsdamban ült össze ismét a szövetséges vezetés: Sztálin mellett ekkor már Truman és Churchill (helyét a választási vereség után Attlee vette át).

Itt véglegesítették Németország megszállási zónáit, elrendelték a nácizmus felszámolását, a demilitarizációt és a háborús bűnösök felelősségre vonását. Ugyanakkor a potsdami tanácskozáson már világosan kirajzolódtak a szövetségesek közötti politikai ellentétek, amelyek a hidegháborús konfrontáció felé vezettek.

A háború azonban a Csendes-óceánon még hónapokig folytatódott. Az amerikaiak elfoglalták Iwo Jimát és Okinavát, Japán városait sorozatos légitámadások érték. 1945 augusztusában Hirosima és Nagaszaki atombombázása, valamint a Szovjetunió hadba lépése kényszerítette ki Japán kapitulációját. A hivatalos fegyverletételre 1945. szeptember 2-án került sor az USS Missouri fedélzetén.