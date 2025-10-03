Vilmos herceg váratlan vallomása — ilyen őszintén még nem beszélt a walesi herceg

A walesi herceg hangsúlyozta, hogy tiszteli a hagyományokat, ugyanakkor szerinte elengedhetetlen időről időre feltenni a kérdést: „Ez a gyakorlat ma is megfelel a célnak? Még mindig ez-e a legjobb módja, hogy szolgáljunk?”

A beszélgetés oldott hangulatban folyt, a herceg és a színész kutyát sétáltatott a kastély parkjában, majd egy közeli pubba is ellátogattak. Levy egy korsó sört, Vilmos pedig almabort rendelt.

Vilmos herceg őszintén beszélt magánéletéről is

A kötetlen környezetben a herceg őszintén beszélt magánéletéről is: arról, milyen terhet jelent számára, hogy apja, III. Károly király és felesége, Katalin hercegné is rákbetegséggel küzdött.

A családdal kapcsolatos aggodalmak és stressz elég nagy súlyt jelentenek számomra

– vallotta be.