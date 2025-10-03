Vilmos herceg váratlan vallomása — ilyen őszintén még nem beszélt a walesi herceg

„Ha király leszek, megváltoztatom a monarchiát” – vallotta be Vilmos herceg az Apple TV+ The Reluctant Traveller című műsorának egyik epizódjában, ahol Eugene Levy színésszel beszélgetett Windsorban. A trón várományosa szerint a változás nem félelmetes, hanem lehetőség arra, hogy a monarchia jobban illeszkedjen a jelenkor elvárásaihoz – írja a BBC.
A jó irányú változás szerepel a terveim között. Nem radikális dolgokra gondolok, hanem olyan lépésekre, amelyek valóban szükségesek ahhoz, hogy előre haladjunk
– mondta.