Vilmos herceg váratlan vallomása — ilyen őszintén még nem beszélt a walesi herceg

Vilmos herceg egy őszinte interjúban arról beszélt, hogy királyként szeretne változásokat hozni a monarchiába. A walesi herceg szerint a hagyományok tisztelete mellett az is fontos, hogy a királyi család nyitott maradjon, és kérdéseket tegyen fel annak érdekében, hogy továbbra is releváns szereplője legyen a modern társadalomnak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 8:35
Vilmos herceg egy őszinte interjúban arról beszélt, hogy királyként szeretne változásokat hozni a monarchiába Forrás: AFP
„Ha király leszek, megváltoztatom a monarchiát” – vallotta be Vilmos herceg az Apple TV+ The Reluctant Traveller című műsorának egyik epizódjában, ahol Eugene Levy színésszel beszélgetett Windsorban. A trón várományosa szerint a változás nem félelmetes, hanem lehetőség arra, hogy a monarchia jobban illeszkedjen a jelenkor elvárásaihoz – írja a BBC.

Vilmos herceg egy őszinte interjúban arról beszélt, hogy királyként szeretne változásokat hozni a monarchiába
Vilmos herceg egy őszinte interjúban arról beszélt, hogy királyként szeretne változásokat hozni a monarchiába Fotó: AFP

A jó irányú változás szerepel a terveim között. Nem radikális dolgokra gondolok, hanem olyan lépésekre, amelyek valóban szükségesek ahhoz, hogy előre haladjunk

– mondta.

Az interjú során Vilmos herceg egy elektromos robogón érkezett, amelyet a kastély területén használ közlekedésre. A beszélgetés közben Levynek megmutatta a Windsor-kastély díszes termeit, és közben a család történetéről is szólt. A herceg szerint a történelem nagy teher is lehet, ha nem kezelik megfelelően: „Ha nem vigyázunk, a múlt horgonyként húz vissza bennünket. Fontos, hogy a jelenben éljünk.”

A walesi herceg hangsúlyozta, hogy tiszteli a hagyományokat, ugyanakkor szerinte elengedhetetlen időről időre feltenni a kérdést: „Ez a gyakorlat ma is megfelel a célnak? Még mindig ez-e a legjobb módja, hogy szolgáljunk?”

A beszélgetés oldott hangulatban folyt, a herceg és a színész kutyát sétáltatott a kastély parkjában, majd egy közeli pubba is ellátogattak. Levy egy korsó sört, Vilmos pedig almabort rendelt. 

Vilmos herceg őszintén beszélt magánéletéről is

A kötetlen környezetben a herceg őszintén beszélt magánéletéről is: arról, milyen terhet jelent számára, hogy apja, III. Károly király és felesége, Katalin hercegné is rákbetegséggel küzdött

A családdal kapcsolatos aggodalmak és stressz elég nagy súlyt jelentenek számomra

– vallotta be.

Vilmos elárulta, hogy mindent megtesznek gyermekeik érdekében, hogy biztonságban érezzék magukat ebben a nehéz időszakban. 

Nyitott család vagyunk, beszélünk az aggodalmainkról, de soha nem lehet tudni, milyen hatással lesz mindez a gyerekekre. Ezért fontos, hogy ott legyünk egymásnak, és megnyugtassuk őket, hogy minden rendben van.

Borítókép: Vilmos herceg egy őszinte interjúban arról beszélt, hogy királyként szeretne változásokat hozni a monarchiába (Fotó: AFP)

