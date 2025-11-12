Donald TrumpBBCbotrányvizsgálatpanasz

Válságban a BBC: újabb vizsgálat indult a tudósításai miatt

A brit közszolgálati média újabb botrányba keveredett: a BBC klímaváltozásról és energiapolitikáról szóló riportjait is vizsgálja a szerkesztőségi bizottság, miután korábban a Donald Trumpról készült manipulált felvétel, valamint a Hamász-párti elfogultság gyanúja is megrendítette a csatorna hitelességét.

2025. 11. 12. 5:05
BBC Fotó: Shutterstock Forrás: Shutterstock
Újabb súlyos vizsgálat indult a BBC-nél: ezúttal a közszolgálati csatorna klímaváltozással és energiapolitikával kapcsolatos riportjait veszik górcső alá – írja a V4NA. A hírügynökség szerint a brit közmédia szerkesztői irányelvekért felelős bizottsága úgy döntött, „tematikus felülvizsgálatot” indít, mivel több panasz is érkezett a csatorna torzított, félrevezető és politikailag elfogult tudósításaira.

BBC
BBC Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

A vizsgálat előzménye, hogy a múlt héten óriási botrányt kavart egy, Donald Trumpról készült BBC-riport, amelyet a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt sugároztak. A V4NA beszámolója szerint az anyagot manipulált módon vágták meg, így az a hamis benyomást keltette, mintha Trump „a kongresszus megrohamozására buzdította volna támogatóit”. A történtek után Tim Davie vezérigazgató és Deborah Turness, a BBC News vezetője vasárnap lemondott.

A brit Telegraph információira hivatkozva a V4NA arról is beszámolt, hogy a mostani klímariport-vizsgálat során a „BBC szerkesztői irányelvek és szabványok bizottsága” azt is áttekinti, miként tájékoztatott a csatorna az Egyesült Királyság energiapolitikájáról. Az elmúlt években ugyanis több alkalommal is valótlannak bizonyultak a BBC állításai:

  • egy korábbi Question Time epizódban például a műsor szerkesztőjét azzal vádolták, hogy „hamis adatokat közölt a szén-dioxid-kibocsátásról” a Reform UK politikusával, Richard Tice-szal folytatott vita során;
  • az Ofcom médiahatóság tavaly helybenhagyott egy panaszt a csatorna ellen, miután az egyik cikk hamisan állította tényként, hogy „az ember okozta klímaváltozás harmincötször valószínűbbé tette a szélsőséges hőséget az Egyesült Államok délnyugati részén”.

A klímatudósítások hitelességével kapcsolatban Richard Tice, a Reform UK alelnöke úgy fogalmazott:

„A BBC-nek ki kell vizsgálnia a klímaváltozással kapcsolatos megdöbbentő elfogultságát. A közelmúltbeli botrányok alapján azonban nem hiszem, hogy valódi eredményt fogunk látni. Az egyetlen megoldás egy teljesen független felülvizsgálat lenne.”

Hasonlóan élesen nyilatkozott Claire Coutinho árnyékenergia-miniszter is, aki szerint a közmédia nem tölti be közszolgálati szerepét:

A klímaváltozás kezeléséről szóló konszenzus megbomlott. Ha a jelenlegi úton maradunk, szegényebbek és gyengébbek leszünk. A BBC-nek biztosítania kell, hogy minden nézőpont megjelenhessen.

A V4NA szerint a botrányok sora tovább mélyíti a BBC körüli hitelességi válságot, amely az elmúlt években több fronton is kibontakozott. A közmédia korábban kénytelen volt eltávolítani „Hús: Fenyegetés bolygónkra?” című dokumentumfilmjét is, miután a brit gazdák szövetsége (NFU) panaszát helybenhagyták. A film ugyanis hamisan sugallta, hogy a brit mezőgazdaság károsabb lenne, mint az amerikai vagy a brazil gyárgazdaságok.

A V4NA elemzése szerint mindez illeszkedik abba a tendenciába, amelyben „a globalista mainstream narratíva” a klímaváltozás témáját politikai eszközként használja. A portál kiemeli: az erőltetett zöld programok visszafelé sültek el, az emberek szegényebbek lettek, és a túlzó intézkedések a gazdasági fejlődést is hátráltatták.

A cikkben idézett szakértők szerint már a klímavédelmi mozgalom egyik legismertebb alakja, Bill Gates is visszakozott korábbi riasztó kijelentéseitől. 

A feltételezett klímaválság nem jelent egzisztenciális veszélyt az emberiségre, és a szűkös erőforrásokat jobban kellene máshol felhasználni

 – mondta. 

A hírügynökség arról is beszámolt, hogy miközben a BBC-t a „klímapánik” fenntartásával vádolják, az ENSZ következő klímacsúcsának helyszíne, a brazíliai Belém szintén botrányt váltott ki. A V4NA a Gateway Pundit nyomán közölte:

„Több tízezer hektárnyi fát vágtak ki az amazóniai esőerdőben, hogy új, négysávos autópályát építsenek a COP30 konferenciára érkező politikusok és küldöttek számára.”

Mark Morano, a Climate Depot főszerkesztője ironikusan úgy fogalmazott:

Kivágták az esőerdőt, hogy a környezetvédők könnyebben eljuthassanak a klímacsúcsra.

Donald Trump a közösségi oldalán osztotta meg a videót, hozzátéve:

„Kifosztották a brazil esőerdőt, hogy autópályát építsenek, amin a környezetvédők közlekedhetnek. Nagy botrány lett belőle!”

Borítókép: BBC (Fotó: ShutterStock)

