Válságban a BBC: újabb vizsgálat indult a tudósításai miatt

Újabb súlyos vizsgálat indult a BBC-nél: ezúttal a közszolgálati csatorna klímaváltozással és energiapolitikával kapcsolatos riportjait veszik górcső alá – írja a V4NA. A hírügynökség szerint a brit közmédia szerkesztői irányelvekért felelős bizottsága úgy döntött, „tematikus felülvizsgálatot” indít, mivel több panasz is érkezett a csatorna torzított, félrevezető és politikailag elfogult tudósításaira.
A vizsgálat előzménye, hogy a múlt héten óriási botrányt kavart egy, Donald Trumpról készült BBC-riport, amelyet a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt sugároztak. A V4NA beszámolója szerint az anyagot manipulált módon vágták meg, így az a hamis benyomást keltette, mintha Trump „a kongresszus megrohamozására buzdította volna támogatóit”. A történtek után Tim Davie vezérigazgató és Deborah Turness, a BBC News vezetője vasárnap lemondott.