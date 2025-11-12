Válságban a BBC: újabb vizsgálat indult a tudósításai miatt

A V4NA elemzése szerint mindez illeszkedik abba a tendenciába, amelyben „a globalista mainstream narratíva” a klímaváltozás témáját politikai eszközként használja. A portál kiemeli: az erőltetett zöld programok visszafelé sültek el, az emberek szegényebbek lettek, és a túlzó intézkedések a gazdasági fejlődést is hátráltatták.

A cikkben idézett szakértők szerint már a klímavédelmi mozgalom egyik legismertebb alakja, Bill Gates is visszakozott korábbi riasztó kijelentéseitől.

A feltételezett klímaválság nem jelent egzisztenciális veszélyt az emberiségre, és a szűkös erőforrásokat jobban kellene máshol felhasználni

– mondta.

A hírügynökség arról is beszámolt, hogy miközben a BBC-t a „klímapánik” fenntartásával vádolják, az ENSZ következő klímacsúcsának helyszíne, a brazíliai Belém szintén botrányt váltott ki. A V4NA a Gateway Pundit nyomán közölte:

„Több tízezer hektárnyi fát vágtak ki az amazóniai esőerdőben, hogy új, négysávos autópályát építsenek a COP30 konferenciára érkező politikusok és küldöttek számára.”

Mark Morano, a Climate Depot főszerkesztője ironikusan úgy fogalmazott:

Kivágták az esőerdőt, hogy a környezetvédők könnyebben eljuthassanak a klímacsúcsra.

Donald Trump a közösségi oldalán osztotta meg a videót, hozzátéve:

„Kifosztották a brazil esőerdőt, hogy autópályát építsenek, amin a környezetvédők közlekedhetnek. Nagy botrány lett belőle!”