Menekülnek a hadkötelesek Ukrajnából – újabb letartóztatásokról adtak hírt

Az esetről az ukrán Nemzeti Rendőrség kárpátaljai kirendeltsége számolt be hivatalos weboldalán – hívja fel rá a figyelmet a Kárpát Infó hírportál. Mint írják, a határőrök jelezték a rendőrségnek, hogy a Beregszászi járásban, Kistarna település közelében, mintegy 50 méterre az államhatártól hét férfit tartóztattak fel.

A határőrök riasztották a rendőrséget, hogy hadköteles férfiak akarták átlépni a határt

Fotó: AFP

A nyomozás szerint a gyanúsított férfi a közösségi hálón toborzott hadköteles ügyfeleket, akiknek azt ígérte, hogy segítséget nyújt a Romániába történő akadálytalan átkeléshez. A megállapodás szerint a férfi elszállásolta a csoportot Kárpátalján, eligazítást tartott nekik, majd gyalogosan, erdős területen keresztül kívánta őket a határhoz vezetni.

A „szolgáltatás” ára 4500–12 000 dollár volt.

Október közepén több mint 270 embert állítanak bíróság elé Kárpátalján, amiért közreműködtek több száz hadköteles férfi illegális határátlépésének megszervezésében és külföldre szöktetésében – tette közzé hivatalos Telegram-csatornáján Ukrajna főügyészének hivatala.