Menekülnek a hadkötelesek Ukrajnából – újabb letartóztatásokról adtak hírt

Kárpátalján a héten a rendőrség és a határőrség közös akcióban elfogott egy férfit, aki hat hadköteles személy illegális Romániába juttatását szervezte. A gyanúsítottat őrizetbe vették, az embercsempész akár kilenc év börtönbüntetést is kaphat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 18:51
Ukrán határőrök Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI Forrás: NurPhoto
Az esetről az ukrán Nemzeti Rendőrség kárpátaljai kirendeltsége számolt be hivatalos weboldalán – hívja fel rá a figyelmet a Kárpát Infó hírportál. Mint írják, a határőrök jelezték a rendőrségnek, hogy a Beregszászi járásban, Kistarna település közelében, mintegy 50 méterre az államhatártól hét férfit tartóztattak fel.

A határőrök riasztották a rendőrséget, hogy hadköteles férfiak akarták átlépni a határt
Fotó: AFP

A nyomozás szerint a gyanúsított férfi a közösségi hálón toborzott hadköteles ügyfeleket, akiknek azt ígérte, hogy segítséget nyújt a Romániába történő akadálytalan átkeléshez. A megállapodás szerint a férfi elszállásolta a csoportot Kárpátalján, eligazítást tartott nekik, majd gyalogosan, erdős területen keresztül kívánta őket a határhoz vezetni.

A „szolgáltatás” ára 4500–12 000 dollár volt.

Október közepén több mint 270 embert állítanak bíróság elé Kárpátalján, amiért közreműködtek több száz hadköteles férfi illegális határátlépésének megszervezésében és külföldre szöktetésében – tette közzé hivatalos Telegram-csatornáján Ukrajna főügyészének hivatala.

A bírósághoz idén 174 vádiratot nyújtottak be, és 395 személyt tartóztattak le, amikor megpróbáltak elmenekülni Ukrajnából. A szervezők által remélt illegális haszon összege meghaladja az 1,6 millió amerikai dollárt – közölte főügyészség. Összességében 2025-ben a megye bíróságai már 18 ítéletet hirdettek ki 20 személy ügyében katonaköteles korú férfiak szervezett illegális átcsempészéséért az államhatáron, az ügyek jelentős hányada még a bírósági tárgyalás szakaszában van.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

