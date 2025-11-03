A 22 évesen elesett amerikai állampolgár, Omer Neutra Long Islandről vándorolt ki Izraelbe, ahol önkéntesen jelentkezett a katonai szolgálatra. 2023. október 7-én egy harckocsi parancsnoka volt a Gázai övezet határának közelében. Több mint egy éven át nem tudtak semmit a sorsáról, de tavaly decemberben értesítették családját arról, hogy a terrortámadás napján meghalt, és holttestét Gázába hurcolták.
Átadták három elesett izraeli katona holttestét
Izraelben azonosították a Hamász iszlamista terrorszervezet által vasárnap este átadott három holttestet, három, 2023. október 7-én elesett katona, Omer Neutra, Oz Daniel és Aszaf Hamami földi maradványait – jelentette hétfő reggel a miniszterelnöki hivatal.
Donald Trump amerikai elnök újságíróknak megerősítette, hogy a Hamász visszaszolgáltatta Neutra földi maradványait Izraelnek, és elmondta, hogy beszélt a szüleivel.
Omer Neutra osztagával, amelyben Nimród Kohen, Oz Daniel és Saked Dahan volt, egy előretolt állásban Nir Óz kibuc közelében tartózkodott október 7-én. A palesztin terroristák betörésekor harcba szálltak, a kerítés közelében, Nirim kibucnál a Hamász kilőtte a páncélosukat.
A terroristák közzétették az égő tankról készült felvételt, miután a benne lévő összes katonát elrabolták. Az egyetlen túlélő Kohen volt, aki a háború végén, 2025. október 13-án tért vissza Izraelbe.
A 19 éves Oz Daniel Kfar Szaba városból vonult be. Az izraeli hadsereg vizsgálata nyomán már 2024 februárjában közölték, hogy már a mészárlás napján elesett, és holttestét Gázába vitték.
A 40 évesen elesett Aszaf Hamami ezredes a Gáza környéki hadműveleti övezet déli dandárjának parancsnoka volt. Nirim kibucnál vesztette életét, majd holttestét elvitték a Gázai övezetbe.
Három gyermeket és feleségét hagyta hátra. 2023. október 7-én reggel 6 éves fiával, Alonnal volt a katonai bázison. Reggel 6.29-kor elbúcsúzott kisfiától, majd két katonájával, a rádiós Tomer Ahimsszal és a sofőr Kirill Brodszkival harcba indult a Hamász fegyveresei ellen.
A katonai belső rádiós hálózaton az ő hangját rögzítették: „Itt a parancsnokság, meghirdetem a háborút” —mondta. Hamami és két társa elesett Nirim kibucnál, és mindhármuk holttestét Gázába vitték.
Az IDF 2024 júliusában Izraelbe szállította, miután megtalálta Ahimsz és Brodszki holttestét egy khán-júniszi alagútban.
Az övezetben hármuk visszaadása után még nyolc túsz holtteste maradt, amelyeket a tűzszüneti megállapodás szerint a Hamásznak vissza kell adnia Izraelnek.
Borítókép: Kutatási művelet a Gázai övezetben az izraeli túszok holttesteinek felkutatására (Fotó: AFP)
