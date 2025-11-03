Átadták három elesett izraeli katona holttestét

Donald Trump amerikai elnök újságíróknak megerősítette, hogy a Hamász visszaszolgáltatta Neutra földi maradványait Izraelnek, és elmondta, hogy beszélt a szüleivel.

Omer Neutra osztagával, amelyben Nimród Kohen, Oz Daniel és Saked Dahan volt, egy előretolt állásban Nir Óz kibuc közelében tartózkodott október 7-én. A palesztin terroristák betörésekor harcba szálltak, a kerítés közelében, Nirim kibucnál a Hamász kilőtte a páncélosukat.

A terroristák közzétették az égő tankról készült felvételt, miután a benne lévő összes katonát elrabolták. Az egyetlen túlélő Kohen volt, aki a háború végén, 2025. október 13-án tért vissza Izraelbe.