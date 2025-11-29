Lemondott a román védelmi miniszter

Bejelentette lemondását a román védelmi minisztérium éléről pénteken Ionut Mosteanu, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) politikusa, akit szakmai önéletrajza meghamisításával gyanúsított meg a román média. A politikus kezdetben próbálta menteni a helyzetet, végül azonban lemondott, miután pártjában is kritizálták.

A miniszter lemondott, miután pártjában is bizalmatlansági indítványt akartak ellene kezdeményezni

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

A lapokban megjelent leleplezések hatására a politikus csütörtökön elismerte, hogy egy internetről letöltött modell alapján készült, sebtében leadott szakmai önéletrajzában „figyelmetlenségből” olyan egyetemi végzettség jelent meg, amely nem felel meg a valóságnak, és egy másik egyetemi oklevél közzétételével próbálta bizonyítani, hogy rendelkezik a kormányzati tisztségekben megkövetelt felsőfokú végzettséggel.

Az őt, pártját és a kormányt ért támadások hatására Mosteanu pénteken egy Facebook-bejegyzésben bejelentette: lemond a tárca éléről, hogy az őt érő támadások ne kérdőjelezzék meg a román hadsereg hitelét.

A védelmi tárca élére júniusban kinevezett, 1992-ben érettségizett Mosteanut a sajtó már korábban is kérdezte, hogy miért nem teljesített sorkatonai szolgálatot. A politikus akkor ezt azzal magyarázta, hogy sokáig „vacakolt” az egyetemmel, több képzést is abbahagyott, mert dolgoznia kellett, és a magánszférában nem volt lényeges az oklevél, mire pedig végzett, már lehetett tudni, hogy 2007-től nem lesz kötelező a sorkatonai szolgálat.