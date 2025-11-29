Románialemondáskormányzat

Lemondott a román védelmi miniszter

A védelmi tárca élére júniusban kinevezett, 1992-ben érettségizett Mosteanut a sajtó már korábban is kérdezte, hogy miért nem teljesített sorkatonai szolgálatot. Csütörtökön már leleplező cikkek jelentek meg a sajtóban, a politikus pedig lemondott.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 3:00
Fotó: DANIEL MIHAILESCU Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bejelentette lemondását a román védelmi minisztérium éléről pénteken Ionut Mosteanu, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) politikusa, akit szakmai önéletrajza meghamisításával gyanúsított meg a román média. A politikus kezdetben próbálta menteni a helyzetet, végül azonban lemondott, miután pártjában is kritizálták. 

A miniszter lemondott, miután pártjában is bizalmatlansági indítványt akartak ellene kezdeményezni
A miniszter lemondott, miután pártjában is bizalmatlansági indítványt akartak ellene kezdeményezni 
Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

A lapokban megjelent leleplezések hatására a politikus csütörtökön elismerte, hogy egy internetről letöltött modell alapján készült, sebtében leadott szakmai önéletrajzában „figyelmetlenségből” olyan egyetemi végzettség jelent meg, amely nem felel meg a valóságnak, és egy másik egyetemi oklevél közzétételével próbálta bizonyítani, hogy rendelkezik a kormányzati tisztségekben megkövetelt felsőfokú végzettséggel.

Az őt, pártját és a kormányt ért támadások hatására Mosteanu pénteken egy Facebook-bejegyzésben bejelentette: lemond a tárca éléről, hogy az őt érő támadások ne kérdőjelezzék meg a román hadsereg hitelét.

A védelmi tárca élére júniusban kinevezett, 1992-ben érettségizett Mosteanut a sajtó már korábban is kérdezte, hogy miért nem teljesített sorkatonai szolgálatot. A politikus akkor ezt azzal magyarázta, hogy sokáig „vacakolt” az egyetemmel, több képzést is abbahagyott, mert dolgoznia kellett, és a magánszférában nem volt lényeges az oklevél, mire pedig végzett, már lehetett tudni, hogy 2007-től nem lesz kötelező a sorkatonai szolgálat.

A Libertatea című lap kiderítette, hogy amikor 2016-ban Mosteanu először került először olyan tisztségbe a szállításügyi minisztériumnál, amely felsőfokú végzettséget feltételezett, akkori önéletrajzában az Atheneum magánegyetem oklevelének birtokosaként tüntette fel magát, amit azonban a tanintézmény cáfolt. A politikus is elismerte, hogy valójában a Bioterra Egyetem oklevelével rendelkezik, amelyet 2015-ben, másfél évtizeddel azt követően szerzett meg, hogy az oktatási intézmény hallgatója volt 1995-1999 között.

Az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a tárcavezető azonnali menesztését követelte. Azzal vádolta Mostenaut, hogy immár 10 éve tölt be mindenféle fontos, jól fizető állami tisztséget „kitalált szakokon végzett, befejezetlen egyetemi képzésekre alapozva, pillanatnyi érdekei szerint hamisítgatva szakmai önéletrajzát”.

Ilie Bolojan, a négypárti bukaresti koalíciós kormány liberális miniszterelnöke egy csütörtök esti tévéműsorban azt mondta, hogy őt nem az önéletrajzok érdeklik, és kitartásra bíztatta Mosteanut, aki végül is az után jelentette be lemondását, hogy saját pártjának egyes tagjai bizalmi szavazást kértek az ügyében.

Az USR nem először vonta meg bizalmát saját politikusától: év elején éppenséggel az akkori pártelnök, Elena Lasconi maradt támogatás nélkül, amikor a párt vezetése – Ionut Mostenauval az élen – inkább Nicusor Dan független jelölt mögött sorakozott fel az államelnök-választáson.

Ionut Mosteanu a kormány öt miniszterelnök-helyettesének egyike volt. A védelmi tárca élére, illetve a megüresedett kormányfőhelyettesi posztra a koalíciós megállapodás szerint az USR jelölhet tisztségviselőt.

Nicusor Dan államfő péntek este aláírta az elnöki rendeletet, amelyben felmenti a kormányban betöltött tisztségéből Ionut Mosteanut és megállapítja posztjának megüresedését. Egy másik elnöki rendelettel – Ilie Bolojan kormányfő javaslatára – az államfő a kormány egy másik USR-s miniszterét, Radu Miruta gazdasági, digitalizációs, vállalkozási és turisztikai minisztert nevezte ki ügyvivő védelmi miniszterré és miniszterelnök-helyettessé.

A román alkotmány szerint legfeljebb 45 napig állhat ügyvivő valamely minisztérium élén.

Borítókép: Ionut Mosteanu, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) politikusa (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHVG

Munkásőr – a legalja

Bayer Zsolt avatarja

Oda tényleg csak a fekete öves, saját népüket legyilkolni bármikor képes gazemberek léptek be.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu