Száműzné a gendertémát az olasz iskolákból a Meloni-kormány

A Giorgia Meloni vezette kormány kitiltaná az oktatási intézmények falai közül a genderpropagandát. Giuseppe Valditara olasz oktatási miniszter kijelentette: az iskola az oktatás és a nevelés terepe, nem pedig az ideológiai indoktrinációké. A római parlament képviselőházában kedden délelőtt vitatták meg a Liga kormánypárt törvényjavaslatát, amely visszaadná a családoknak a szexuális neveléshez való jogot.

A Liga kitiltaná az olasz iskolákból a genderpropagandát (Fotó: AFP)

Az elmúlt években számos visszaélésre derült fény. Több esetben LMBTQ-szervezetek a szülők tudta és engedélye nélkül tartottak ideológiai jellegű „szexuális nevelési” foglalkozásokat, amelyek valójában a homoszexualitást, a nemváltás lehetőségét, a béranyaságot és az azonos neműek házasságát ismertették már kisiskolás korú gyerekekkel.

Drag queenek is megjelentek az osztálytermekben, „érzékenyítő” programok keretében, ami sokak szerint összezavarta a gyerekek egészséges fejlődését. Mindez gyakran a szülők tudta és beleegyezése nélkül történt, szexuális vagy érzelmi nevelés, illetve a nemek közötti egyenlőség ürügyén.

Az elmúlt tizenhárom évben szülők és civil szervezetek több alkalommal is tiltakozó akciókat szerveztek az iskolákban megjelenő genderpropaganda ellen.

A Liga által benyújtott törvényjavaslat szerint a jövőben ideológiai harcokat folytató külső szervezetek nem tarthatnak foglalkozásokat az iskolákban, és mindenfajta szexuális és érzelmi nevelésre irányuló programhoz a szülők értesítése és beleegyezése lesz szükséges.

A Liga kormánypárt képviselője, Rossano Sasso, a törvényjavaslat kidolgozója évek óta küzd az iskolákban zajló genderpropaganda ellen. Korábban oktatásügyi államtitkárként naponta találkozott olyan szülőkkel, akik felháborodással számoltak be neki arról, hogy gyerekeiket a tudtuk nélkül félrevezető és összezavaró szexuális nevelésben részesítették.