Száműzné a gendertémát az olasz iskolákból a Meloni-kormány

A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány véget vetne a genderpropagandának az olasz iskolákban. Úgy vélik, a gyermekek szexuális nevelése kizárólag a családok feladata, tilos ideológiai kísérletezéseket végezni az ártatlan fiatalokon. A Liga kormánypárt törvénytervezetet nyújtott be, mely lehetővé teszi, hogy a szivárványos szervezetek ne érzékenyíthessenek az osztálytermekben.

Munkatársunktól
2025. 11. 12. 19:30
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: NurPhoto via AFP
A Giorgia Meloni vezette kormány kitiltaná az oktatási intézmények falai közül a genderpropagandát. Giuseppe Valditara olasz oktatási miniszter kijelentette: az iskola az oktatás és a nevelés terepe, nem pedig az ideológiai indoktrinációké. A római parlament képviselőházában kedden délelőtt vitatták meg a Liga kormánypárt törvényjavaslatát, amely visszaadná a családoknak a szexuális neveléshez való jogot. 

A Liga kitiltaná az olasz iskolákból a gender propagandát
A Liga kitiltaná az olasz iskolákból a genderpropagandát (Fotó: AFP)

Az elmúlt években számos visszaélésre derült fény. Több esetben LMBTQ-szervezetek a szülők tudta és engedélye nélkül tartottak ideológiai jellegű „szexuális nevelési” foglalkozásokat, amelyek valójában a homoszexualitást, a nemváltás lehetőségét, a béranyaságot és az azonos neműek házasságát ismertették már kisiskolás korú gyerekekkel.

Drag queenek is megjelentek az osztálytermekben, „érzékenyítő” programok keretében, ami sokak szerint összezavarta a gyerekek egészséges fejlődését. Mindez gyakran a szülők tudta és beleegyezése nélkül történt, szexuális vagy érzelmi nevelés, illetve a nemek közötti egyenlőség ürügyén.

Az elmúlt tizenhárom évben szülők és civil szervezetek több alkalommal is tiltakozó akciókat szerveztek az iskolákban megjelenő genderpropaganda ellen.

A Liga által benyújtott törvényjavaslat szerint a jövőben ideológiai harcokat folytató külső szervezetek nem tarthatnak foglalkozásokat az iskolákban, és mindenfajta szexuális és érzelmi nevelésre irányuló programhoz a szülők értesítése és beleegyezése lesz szükséges.

A Liga kormánypárt képviselője, Rossano Sasso, a törvényjavaslat kidolgozója évek óta küzd az iskolákban zajló genderpropaganda ellen. Korábban oktatásügyi államtitkárként naponta találkozott olyan szülőkkel, akik felháborodással számoltak be neki arról, hogy gyerekeiket a tudtuk nélkül félrevezető és összezavaró szexuális nevelésben részesítették. 

Sasso úgy nyilatkozott, sajnos vannak olyan baloldali érzelmű tanárok, akik ideológiai játszmákra használják az oktatást, genderpropagandát erőltetnek a diákokra. A jobbközép kormány mint mondta, ezt nem engedheti meg. Beszámolt arról, hogy az elmúlt években rengeteg család aggodalmát fejezte ki és szövetkezett más családokkal, hogy visszaszerezzék a nevelés szabadságát. Persze őket homofóboknak bélyegezték. Leszögezte, a Liga úgy gondolja, hogy a gyermekek szexuális nevelése a családok feladata – hangsúlyozta a jobboldali képviselő.

A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány fordulatot hozhat az ügyben: a szülők sokéves harca lezárulhat és nyugodt szívvel hagyhatják az iskolában a gyerekeiket anélkül, hogy nemi identitásukat összezavaró, felkavaró oktatásban részesítenék őket. 

A törvénytervezet kezdeményezője elmondta, a Liga felháborodással szemléli az iskolákban zajló genderpropagandát. Éveken keresztül azt mondták, hogy a gender nem létezik, csak a bigott katolikusok találták ki. Mintha bűn lenne, ha valaki katolikus – nyilatkozta Rossano Sasso, a Liga képviselője. Elmondta, az általa kezdeményezett törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy az anyák és apák nyugodtak legyenek, amikor gyereküket az iskolában hagyják. 

Biztosítja, hogy a gyerekek tanuljanak, játszanak, közösségeben legyenek, ne pedig az egészségügyi világszervezet szexuális nevelésre vonatkozó irányelveivel tömjék a fejüket. A Liga képviselője hozzáfűzte, az a céljuk, hogy a szivárványos egyesületek a saját szervezeteiken belül terjesszék az ideológiát és ne az osztálytermeket használják a propagandára.

Matteo Salvini kormányfő helyettes, a Liga főtitkára erre vonatkozóan úgy nyilatkozott, készen állnak, hogy akár holnaptól kezdve szexuális nevelésről szóló programokat vezessenek be a 14 év feletti fiataloknak. 

Úgy gondolja, hogy ez egy modernebb és nyitottabb megközelítés, mint azok hozzáállása, akik ideológiai propagandának használják a szexuális nevelést. Szerinte egyesek a homoszexualitást politikai harcokra használják. Kitért arra is, hogy a gender diktátum az írásjelek használatába is beszivárgott. Kettős keresztet és csillagot használnak, hogy helyettesítsék a szavakban a nemeket megkülönböztető betűket, hogy ne lehessen különbséget tenni kisfiú a kislány között. 

Eltörölnék az anya és az apa szavakat is. 

Salvini úgy fogalmazott, már attól is elborzad, ha a genderre gondol. Ahogy fogalmazott, ez nem modernség, hanem mazochizmus, idiótaság. Még csak nem is politikai korrektség, hanem politikai butaság. 

Engedjük meg, hogy a hét-nyolc éves gyerekek rajzfilmet nézzenek, focizzanak anélkül, hogy megfertőznénk őket a felnőttekre tartozó vitákkal! Ezek nem harmadikos általános iskolás gyermekekre tartoznak, hanem ideológiai indíttatású harcok. Hagyjuk, hogy az alsós és felsős gyerekek, érezzék jól magukat, örüljenek és nagyokat álmodjanak!

– zárta nyilatkozatát a Liga főtitkára.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: NurPhoto via AFP)

