Németország nem tágít, már jövő héten dönthetnek a sorkötelezettségről

Úgy látom, a célegyenesben vagyunk, és nagyon optimista vagyok, hogy jövő héten sikerül megállapodnunk

– mondta Pistorius péntek este az ARD Tagesthemen című műsorában.

Már korábban is utalt erre a miniszter: a berlini Bundeswehr-konferencián rekedten beszélt, és azt mondta, nemcsak a hideg miatt ilyen a hangja, hanem „a rengeteg tárgyalás miatt, amiket most folytatunk”. A miniszter pénteken számos reformot jelentett be a Bundeswehr és a minisztérium működésében is. „Ha mindenki csak egy kicsit felelős, végül senki sem felelős” – figyelmeztetett Pistorius. A vezetés szerinte azt jelenti, hogy döntéseket kell hozni – még akkor is, ha azok kényelmetlenek – írja a Bild.

Friedrich Merz kancellár is támogatásáról biztosította. „A mai fenyegetéseket nem kezelhetjük a tegnapi szabályok szerint” – mondta Merz, majd felszólította a jelenlévő tiszteket:

Szabaduljanak meg a túl lassú és túl bonyolult munkafolyamatoktól. Ezek a tegnap megoldásai, ma már lehet, hogy nem működnek.

Pistorius világossá tette, hogy szerinte a Bundeswehrnek alapvető átalakuláson kell átmennie, hogy felkészüljön egy esetleges támadásra: belül rugalmasabbnak, kívülről gyorsabbnak kell lennie.

Carsten Breuer vezérkari főnök azt mondta:

Németországnak újra a háború fogalmán kell gondolkodnia. Túl sokáig nem tettük meg. Megtehettük volna, mégis másokra hagytuk.

Breuer „szürke időszakról” beszélt, amely „még nem háború, de már nem is béke”.