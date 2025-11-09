Rendkívüli

Lemondott a BBC vezérigazgatója egy Trump-beszéd manipulálása miatt

NémetországháborúBundeswehrsorkatonaság

Németország nem tágít, már jövő héten dönthetnek a sorkötelezettségről

Boris Pistorius német védelmi miniszter szerint napokon belül megszülethet a hónapok óta húzódó megállapodás a sorkötelezettség reformjáról. A kormánykoalíció hetek óta intenzív tárgyalásokat folytat. Pistorius és a kancellár, Friedrich Merz szerint a hadseregnek alapvető átalakulásra van szüksége, mert Németország „veszélyes átmeneti korszakban” él.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 18:34
Német fegyveres erők Fotó: MICHAELA STACHE Forrás: AFP
A védelmi miniszter, Boris Pistorius (SPD) gyors megállapodásra számít a sorkötelezettség ügyében, és sürgeti is azt.

Boris Pistorius: Jövő héten döntés születhet a német sorkötelezettségről (Fotó: SOEREN STACHE / DPA)
Boris Pistorius: Jövő héten döntés születhet a német sorkötelezettségről (Fotó: SOEREN STACHE/DPA)

Úgy látom, a célegyenesben vagyunk, és nagyon optimista vagyok, hogy jövő héten sikerül megállapodnunk

 – mondta Pistorius péntek este az ARD Tagesthemen című műsorában.

Már korábban is utalt erre a miniszter: a berlini Bundeswehr-konferencián rekedten beszélt, és azt mondta, nemcsak a hideg miatt ilyen a hangja, hanem „a rengeteg tárgyalás miatt, amiket most folytatunk”. A miniszter pénteken számos reformot jelentett be a Bundeswehr és a minisztérium működésében is. „Ha mindenki csak egy kicsit felelős, végül senki sem felelős” – figyelmeztetett Pistorius. A vezetés szerinte azt jelenti, hogy döntéseket kell hozni – még akkor is, ha azok kényelmetlenek – írja a Bild.

Friedrich Merz kancellár is támogatásáról biztosította. „A mai fenyegetéseket nem kezelhetjük a tegnapi szabályok szerint” – mondta Merz, majd felszólította a jelenlévő tiszteket: 

Szabaduljanak meg a túl lassú és túl bonyolult munkafolyamatoktól. Ezek a tegnap megoldásai, ma már lehet, hogy nem működnek.

Pistorius világossá tette, hogy szerinte a Bundeswehrnek alapvető átalakuláson kell átmennie, hogy felkészüljön egy esetleges támadásra: belül rugalmasabbnak, kívülről gyorsabbnak kell lennie.

Carsten Breuer vezérkari főnök azt mondta: 

Németországnak újra a háború fogalmán kell gondolkodnia. Túl sokáig nem tettük meg. Megtehettük volna, mégis másokra hagytuk.

Breuer „szürke időszakról” beszélt, amely „még nem háború, de már nem is béke”.

Augusztus óta küzd a fekete–piros koalíció a sorkötelezettség ügyében való megállapodásért. Több százezer fiatal hónapok óta nem tudja, hogy behívják-e, és ha igen, mikor.

A fiatalok tiltakoznak

Quentin Gärtner, a BundesSchülerKonferenz 18 éves főtitkára pedig így nyilatkozott a Bildnek: 

Honnan vegyük a motivált fiatalokat, ha a fejünk felett döntenek rólunk? A fiatalok csak akkor tudnak segíteni, „ha a szövetségi kormány kezdettől fogva bevon minket. Ehhez nagyszabású programra van szükség a fiatalok mentális egészségének és oktatásának támogatására. És ha ez megvan, akkor mi majd hozzátesszük a részt a honvédelemhez.

Pistorius azonban harcias választ adott: „A célom az, hogy Németország az évtized végére egy bevethető, tartósan működőképes és digitálisan összekapcsolt Bundeswehrrel rendelkezzen, amely megfelel a NATO-követelményeknek, végrehajtja a Németországra vonatkozó hadműveleti terveket, és látható, erőteljes elrettentést jelent a keleti szárnyon.”

A Bundeswehr jelenleg körülbelül 182 000 aktív katonát számlál. A NATO-kötelezettségek teljesítéséhez ezt mintegy 260 000 főre kellene növelni, ezenfelül további 200 000 tartalékos bevonását tervezik.

Borítókép: Német fegyveres erők (Fotó: AFP)

Fontos híreink

