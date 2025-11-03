Donald TrumpVlagyimir PutyinszankciókHszi Csin-pingTrumpelnök

Trump mindenkit meglepett Putyinról és Hszi Csin-pingről szóló nyilatkozatával

Donald Trump az amerikai CBS News 60 Minutes című műsorában beszélt Vlagyimir Putyinról és Hszi Csin-pingről, kiemelve, hogy mindketten rendkívül erős, komoly vezetők. Az elnök kitért az alaszkai találkozón használt vörös szőnyeg jelentőségére is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 8:24
Trump hangsúlyozta, hogy az orosz és a kínai elnök „olyan emberek, akikkel nem lehet játszani” Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Trump hangsúlyozta, hogy az orosz és a kínai elnök „olyan emberek, akikkel nem lehet játszani”. „Mindketten kemények és okosak. Nagyon erősek, és az embernek komolyan kell venni őket” – olvasható a Liga cikkében, amelyet az Origo szemlézett.

Trump hangsúlyozta, hogy az orosz és a kínai elnök „olyan emberek, akikkel nem lehet játszani”.
Trump hangsúlyozta, hogy az orosz és a kínai elnök „olyan emberek, akikkel nem lehet játszani” (Fotó: AFP)

Az amerikai elnök azt is kiemelte, hogy Putyin és Hszi nem foglalkozik apróságokkal: 

Nem érdeklik őket a hétköznapi dolgok, a szép idő, a napfény. Ők tényleg komoly emberek, erős és okos vezetők.

Trump beszélt az alaszkai találkozón Putyin előtt kiterített vörös szőnyegről is, ezt IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashatja el. Trump és Putyin augusztus 15-én találkozott Alaszkában, ami az orosz elnök „izolációjának enyhítését” jelentette. Az amerikai elnök a közel háromórás megbeszélést maximálisra értékelte.

Bár az értekezlet nem hozott konkrét megállapodást, az Egyesült Államok október 22-én mégis szankciókat vezetett be a Rosznyeft és a Lukoil ellen, egyúttal felszólítva Moszkvát a tűzszünet azonnali elfogadására.

A teljes interjú Donald Trump amerikai elnökkel:

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransz

Amikor minden pofon jó helyre megy!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu