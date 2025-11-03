Trump mindenkit meglepett Putyinról és Hszi Csin-pingről szóló nyilatkozatával

Trump hangsúlyozta, hogy az orosz és a kínai elnök „olyan emberek, akikkel nem lehet játszani”. „Mindketten kemények és okosak. Nagyon erősek, és az embernek komolyan kell venni őket” – olvasható a Liga cikkében, amelyet az Origo szemlézett.

Trump hangsúlyozta, hogy az orosz és a kínai elnök „olyan emberek, akikkel nem lehet játszani” (Fotó: AFP)

Az amerikai elnök azt is kiemelte, hogy Putyin és Hszi nem foglalkozik apróságokkal:

Nem érdeklik őket a hétköznapi dolgok, a szép idő, a napfény. Ők tényleg komoly emberek, erős és okos vezetők.

Trump beszélt az alaszkai találkozón Putyin előtt kiterített vörös szőnyegről is, ezt IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashatja el. Trump és Putyin augusztus 15-én találkozott Alaszkában, ami az orosz elnök „izolációjának enyhítését” jelentette. Az amerikai elnök a közel háromórás megbeszélést maximálisra értékelte.