NémetországmigrációBerlin

A hibás döntés ára: elképesztő trükkel kerülik el a kitoloncolást az illegális migránsok

A német Szövetségi Alkotmánybíróság új rendelete egészen érdekes jogi helyzetet teremt a rendőrség számára. Ha a migránsok nem nyitnak nekik ajtót, akkor nem tudják őket kitoloncolni az országból.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 5:17
Fotó: ILKIN ESKIPEHLIVAN Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egészen abszurd helyzet állt elő a Szövetségi Alkotmánybíróság döntése nyomán. A német rendőröknek ezentúl kopogniuk kell a menekültszállások ajtaján, ha pedig nem engedik be őket a migránsok, akkor nem tudják kitoloncolni őket – írja a Junge Freiheit

A migránsok ha nem nyitnak a rendőröknek ajtót, akkor papíron akár örökké az országban maradhatnak
A migránsok ha nem nyitnak a rendőröknek ajtót, akkor papíron akár örökké az országban maradhatnak 
Fotó: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU

A Szövetségi Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy eddig nem volt elég nehéz a migránsok kitoloncolása, további nehezítésre van szükségük a hatóságoknak. Berlinben a jövőben a rendőröknek kopogniuk kell a menekültszállások szobáinak ajtaján. Ha senki nem válaszol nekik, akkor az utasítás szerint a műveletet le kell állítani. 

Magyarán szólva, ha a migráns nem nyit ajtót, akkor ki sem lehet toloncolni az országból. 

 

Az ilyen szállások vezetői eddig általában úgynevezett mesterkulcsot használtak, amellyel az összes ajtót ki tudták nyitni. Ez azonban már a múlté, miután a bíróság döntése szerint ehhez hivatalos házkutatási parancs kell majd a jövőben. 

Egy illegálisan az országban tartózkodó személyt innentől csak nyilvános helyen lehet elfogni, vagy ha önként kinyitja az ajtót, és ezzel egyértelműen lemond a német alkotmány 13. cikkének 2. bekezdése által biztosított védelemről.

A rendőrség kötelékéből már most rengeteg kritika érkezett. Stephan Weh, a berlini rendőrség szakszervezetének elnöke elmondta, hogy a kitoloncolások több mint kétharmada már most is azért hiúsul meg, mert az érintetteket a közösségi médiában figyelmeztetik az érkező rendőrökre. Az új jogi helyzettel még könnyebb lesz elkerülni a kitoloncolásokat: egyszerűen el lehet bújni egy szobában, és a rendőröknek kopogás után távozniuk kell.

A jövőben emellett a rendőröket kötelezik majd rá, hogy részletesen dokumentálják az eljárásokat, ez pedig jelentős többletmunkát ró majd az állomány tagjaira. 

Borítókép Berlini rendőrök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekjog

A jog rabságában

Kondor Katalin avatarja

A jogot tisztelő és komolyan vevő ember csak csodálkozik, s nem érti mi folyik itt. Hogy is értené?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu