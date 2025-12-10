A hibás döntés ára: elképesztő trükkel kerülik el a kitoloncolást az illegális migránsok

Egészen abszurd helyzet állt elő a Szövetségi Alkotmánybíróság döntése nyomán. A német rendőröknek ezentúl kopogniuk kell a menekültszállások ajtaján, ha pedig nem engedik be őket a migránsok, akkor nem tudják kitoloncolni őket – írja a Junge Freiheit.

A migránsok ha nem nyitnak a rendőröknek ajtót, akkor papíron akár örökké az országban maradhatnak

Fotó: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU

A Szövetségi Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy eddig nem volt elég nehéz a migránsok kitoloncolása, további nehezítésre van szükségük a hatóságoknak. Berlinben a jövőben a rendőröknek kopogniuk kell a menekültszállások szobáinak ajtaján. Ha senki nem válaszol nekik, akkor az utasítás szerint a műveletet le kell állítani.