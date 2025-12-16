A nyitó előadásban Samuel D. Samson, az Egyesült Államok külügyminisztériumának vezető szakpolitikai tanácsadója hangsúlyozta: „A Nyugat azért szorul védelemre, mert olyan értékrendre épül, amely az emberi méltóságot és a természetes jogokat állítja középpontba.” Samson szerint az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája minden korábbinál hangsúlyosabban európai irányultságú, és egyértelmű üzenetet közvetít arról, hogy Washington továbbra is szoros szövetségesként tekint Európára.
A nyugati civilizáció közös értékrendre épül
„A nyugati civilizáció nem pusztán politikai vagy gazdasági közösség, hanem közös emberképre és természetes jogokra épülő értékrend” – hangzott el a Magyar Külügyi Intézet The Western Commitment to Natural Rights: The Key to Transatlantic Renewal című rendezvényén, amely a transzatlanti együttműködés jövőjének kérdéseit állította fókuszba.
A panelbeszélgetésen Ugrósdy Márton, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a patrióta politikai erők hosszú időn keresztül közös célrendszer nélkül működtek, ez a helyzet azonban az utóbbi időszakban megváltozott. Megfogalmazása szerint ma már egyre erőteljesebb az együttműködés és a partnerség a nemzeti elkötelezettségű szereplők között világszerte. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy
Európa hajlamos megfeledkezni arról: a jogok mindig következményekkel járnak – példaként az uniós vezetés általa felelőtlennek tartott terveit említette a lefoglalt orosz vagyon felhasználásával összefüggésben.
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója magyar nézőpontból bírálta az európai irányvonalat. Álláspontja szerint Európa gazdasági, versenyképességi és geopolitikai értelemben egyaránt veszít súlyából, miközben az uniós elit továbbra is meg van győződve arról, hogy kizárólag a liberális demokrácia egyetlen értelmezése tekinthető legitim kormányzási modellnek.
A beszélgetés során többen is hangsúlyozták:
a természetes jogok az emberi méltóságból fakadó olyan alapelvek, amelyeket nem a kormányzatok adnak, és el sem vehetnek. Ezek az értékek adják a nyugati civilizáció belső tartását, és ezek szolgálhatnak alapul a transzatlanti együttműködés megújításához is egy gyorsan változó geopolitikai környezetben.
A rendezvény üzenete szerint a Nyugat jövője nem technikai szabályozásokon múlik, hanem a közös értékeken, a felelősségvállaláson és az emberről alkotott közös felfogáson.
Borítókép: Zászlók. illusztráció (Fotó: AFP)
