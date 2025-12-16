A nyugati civilizáció közös értékrendre épül

A panelbeszélgetésen Ugrósdy Márton, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a patrióta politikai erők hosszú időn keresztül közös célrendszer nélkül működtek, ez a helyzet azonban az utóbbi időszakban megváltozott. Megfogalmazása szerint ma már egyre erőteljesebb az együttműködés és a partnerség a nemzeti elkötelezettségű szereplők között világszerte. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy

Európa hajlamos megfeledkezni arról: a jogok mindig következményekkel járnak – példaként az uniós vezetés általa felelőtlennek tartott terveit említette a lefoglalt orosz vagyon felhasználásával összefüggésben.