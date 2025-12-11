Vége lehet Biden tervének – Trump lépett

A FOX News tudósítása szerint a Trump-adminisztráció bejelentette, hogy megszületett egy bírósági jóváhagyásra váró megállapodás, amely gyakorlatilag teljesen felszámolná Joe Biden SAVE („Saving on a Valuable Education”) diákhitel-visszafizetési programját – írja az Origo.

Donald Trump amerikai elnök Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A döntés értelmében nem fogadnak be több új jelentkezőt, minden függőben lévő jelentkezést elutasítanak, a jelenlegi hitelfelvevőket pedig a jogszabályok által engedélyezett visszafizetési tervekbe sorolják át.

A megállapodás bírósági jóváhagyása „Biden diákhitel-törlesztési programjának végleges végét jelentené” – írja a portál.

Nicholas Kent, az amerikai Oktatási Minisztérium államtitkára közleményében ezt írta:

„A Biden-kormányzat négy éven át törvénytelenül próbálta áthárítani a diákhitel-adósságot az amerikai adófizetőkre… A törvény egyértelmű: ha felveszel egy kölcsönt, vissza kell fizetned.”

Kent szerint a Trump-adminisztráció helyrehozza ezt a hibát.

A pert benyújtó Missouri főügyésze, Catherine Hanaway azt mondta:

Irodánk a keményen dolgozó amerikaiakért harcolt, és minden alkalommal nyertünk a bíróságon.

A főügyész szerint Biden terve „egyértelműen jogellenes volt”, mert a kongresszusi felhatalmazás nélkül terhelte volna meg az adófizetőket.