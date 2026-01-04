Bóka János: Az Európai Unióban változásra van szükség

– Ha nem ezt az utat követjük, akkor valójában lemondunk a nemzeti célkitűzések meghatározásának jogáról. A szuverenitásunkról, ha úgy tetszik – hangsúlyozta az európai uniós ügyekért felelős miniszter.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. Fotó: MTI/Vajda János

Bóka János úgy fogalmazott: – A nemzeti és szuverén Európa-politika szempontjából hasonlóan feje tetejére állított gondolkodás az egyhangú döntéshozatal kapcsán (és itt szándékosan nem vétóról beszélek) az árulásról értekezni. Ez ugyanis azt sugallja, hogy létezik a tagállami érdekektől és álláspontoktól független európai érdek.