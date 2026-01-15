Így kerül a politika a gyerekszobába

Az Exxpress számára nyilatkozott Ricarda Berger, aki szerint komoly veszélyt jelent a gyerekkönyvek ideológiai tartalma. Az FPÖ családügyi megbízottja szerint míg régen a mesekönyvek a gyermekeket a fantáziájuk használata késztették, ma már ideológiát és erkölcsi nevelést találunk a gyerekkönyvekben.

Az FPÖ politikusa szerint a gyerekkönyvek egyre inkább az ideológiáról szólnak (Fotó: AFP)

A családügyi megbízott szerint a politika egyértelműen betört a gyerekkönyvek területére is. „Képzelőerő helyett üzenetek vannak. Történetek helyett oktatási programok vannak” – fogalmazott Ricarda Berger. Az ideológiai kísérleteknek és a szexualizált tartalomnak a politikus szerint egyértelműen nincs helye a gyerekkönyvekben.