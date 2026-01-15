Rendkívüli

Takács Péter: Nem adjuk a pénzünket Brüsszelnek – nézze nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

FPÖAusztriagenderőrület

Így kerül a politika a gyerekszobába

Ricarda Berger szerint a politika egyértelműen betört a gyerekkönyvek világába. Az FPÖ (Osztrák Szabadságpárt)családügyi megbízottja szerint ma már a történetek helyett ideológiai neveléssel vannak tele a mesekönyvek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 6:20
Fotó: JEAN-FRANCOIS FORT Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Exxpress számára nyilatkozott Ricarda Berger, aki szerint komoly veszélyt jelent a gyerekkönyvek ideológiai tartalma. Az FPÖ családügyi megbízottja szerint míg régen a mesekönyvek a gyermekeket a fantáziájuk használata késztették, ma már ideológiát és erkölcsi nevelést találunk a gyerekkönyvekben. 

Az FPÖ politikusa szerint a gyerekkönyvek egyre inkább az ideológiáról szólnak
Az FPÖ politikusa szerint a gyerekkönyvek egyre inkább az ideológiáról szólnak (Fotó: AFP)

A családügyi megbízott szerint a politika egyértelműen betört a gyerekkönyvek területére is. „Képzelőerő helyett üzenetek vannak. Történetek helyett oktatási programok vannak” – fogalmazott Ricarda Berger. Az ideológiai kísérleteknek és a szexualizált tartalomnak a politikus szerint egyértelműen nincs helye a gyerekkönyvekben.

Berger szerint ezen témáknak egy részét ugyanis még meg sem értik a gyerekek. 

A politikus szerint azok akik beviszik a politikát a gyerekszobába megfosztják a fiatalokat egy gondtalan gyerekkorról. Berger szerint tehát nincs szükség leereszkedő, erkölcsileg kioktató, ideológiai könyvekre. Helyette olyan könyvekre van szüksége a gyerekeknek, amelyek erősítik, nem pedig megosztják őket. 

Legutóbb a „Harry Potter és a bölcsek köve” című filmet minősítették potenciálisan zavarónak, miután a könyv szerzője J. K. Rowling véleményt formált a gender kérdésben, amit végül a könyveken vezettek le a liberálisok. 

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekukrajna

A hadikölcsönről

Pozsonyi Ádám avatarja

Az átlag ellenzéki szavazó nem akarja elhinni azt, amit a saját szemével lát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu