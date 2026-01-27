Az auschwitz-birkenaui koncentrációs és megsemmisítő tábor felszabadításának 81. évfordulója alkalmából kiadott közleményében Kaja Kallas hangsúlyozta, a második világháború vége óta az antiszemitizmus mostanra soha nem látott szintet ért el.

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője. Fotó: AFP

A közelmúltbeli ausztráliai terrortámadástól kezdve a zaklatásokon, a vandalizmuson át a zsidó közösségek elleni fenyegetésekig az antiszemitizmus megújult brutalitással nyilvánul meg világszerte, és az antiszemitizmus riasztó növekedését a rasszizmus, az intolerancia és a gyűlölet erődösére kíséri – hívta fel a figyelmet Kallas.