Kínai hekkerek 2021 és 2024 között rendszeresen feltörhették a brit kormány vezető tisztségviselőinek mobiltelefonjait a Downing Streeten – írja a brit sajtó. A kiberkémkedési akció során Boris Johnson, Liz Truss és Rishi Sunak közvetlen munkatársainak készülékei is célponttá válhattak, így érzékeny kormányzati kommunikációk kerülhettek Peking látókörébe, írta a The Telegraph.
Kínai hekkerek évekig figyelhették a brit kormány legbelső köreit
Éveken át feltörhették a londoni miniszterelnöki hivatal, a Downing Street magas rangú tisztviselőinek mobiltelefonjait kínai állami hekkerek – derül ki brit sajtóértesülésekből. A kiterjedt kémkedési művelet a brit kormány legbensőbb köreiig hatolt, miközben London továbbra is gazdasági együttműködésre törekszik Pekinggel.
Bár egyelőre nem erősítették meg, hogy maguknak a miniszterelnököknek a telefonjait is feltörték volna, egy, az ügyet ismerő forrás szerint a támadás „egészen a Downing Street szívéig hatolt”.
Kínai hekkerek: Salt Typhoon – globális kínai kémművelet
Amerikai hírszerzési források szerint az akció a Salt Typhoon fedőnevű kínai kiberkémkedési hadművelet része volt, amely nemcsak az Egyesült Királyságot, hanem az Egyesült Államokat és a Five Eyes hírszerzési szövetség többi tagját – Ausztráliát, Kanadát és Új-Zélandot – is érintette.
A művelet súlyosságát jelzi, hogy az amerikai hatóságok szerint a hackerek képesek voltak hívásokat rögzíteni, üzeneteket olvasni, valamint hozzáférhettek metaadatokhoz, amelyekből feltérképezhető volt, kivel, mikor és honnan kommunikáltak a brit kormány tisztségviselői.
Az ügy különösen kényes időszakban robbant ki: Keir Starmer brit miniszterelnök ezen a héten Kínába utazik, ami az első ilyen látogatás 2018 óta. Az út célja a kereskedelmi és befektetési kapcsolatok erősítése Pekinggel.
A látogatást megelőzte a brit kormány döntése is, amely zöld utat adott egy hatalmas kínai nagykövetség építésének Londonban, méghozzá a pénzügyi negyed érzékeny kommunikációs kábelei közelében. Kritikusok szerint mindez súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent.
A Munkáspártot több ellenzéki politikus azzal vádolja, hogy túl engedékeny Kínával szemben. Alicia Kearns árnyék-nemzetbiztonsági miniszter szerint a kormány „jutalmazza az Egyesült Királyság ellen irányuló ellenséges cselekményeket”.
Hírszerző szervek: példa nélküli sikerű kiberakció
Amerikai tisztviselők szerint a Salt Typhoon „az egyik legsikeresebb kémkedési művelet a hírszerzés történetében”. A támadásokra csak 2024-ben derült fény, miután az Egyesült Államok nyilvánosságra hozta, hogy kínai hekkerek világszerte távközlési cégeket törtek fel, milliók telefonadataihoz hozzáférve.
Bár brit források szerint az Egyesült Királyság hálózatai jobban védettek, mint az amerikaiak – részben a 2021-es Távközlésbiztonsági Törvénynek köszönhetően –, a veszély továbbra is fennállhat. A brit titkosszolgálat, az MI5 már tavaly kémkedési riasztást adott ki a kínai fenyegetés miatt.
Peking tagad, London hallgat
A kínai külügyminisztérium a vádakat korábban „alaptalannak” és „bizonyíték nélkülinek” nevezte, hangsúlyozva, hogy Peking maga is a kiberkémkedés egyik legnagyobb elszenvedője. A brit kormány hivatalosan mindössze annyit ismert el, hogy az Egyesült Királyságban egy „tevékenységi klasztert” észleltek, részleteket azonban nem közöltek. A kabinet a mostani értesüléseket nem kommentálta.
Borítókép: Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke elhagyja a Downing Street 10. szám alatti épületet (Fotó: Anadolu/AFP/Rasid Necati Aslim)
