Kínai hekkerek évekig figyelhették a brit kormány legbelső köreit

Éveken át feltörhették a londoni miniszterelnöki hivatal, a Downing Street magas rangú tisztviselőinek mobiltelefonjait kínai állami hekkerek – derül ki brit sajtóértesülésekből. A kiterjedt kémkedési művelet a brit kormány legbensőbb köreiig hatolt, miközben London továbbra is gazdasági együttműködésre törekszik Pekinggel.

Szabó István
Forrás: The Telegraph2026. 01. 28. 1:00
Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke elhagyja a Downing Street 10. szám alatti épületet Fotó: Rasid Necati Aslim Forrás: Anadolu/AFP
Kínai hekkerek 2021 és 2024 között rendszeresen feltörhették a brit kormány vezető tisztségviselőinek mobiltelefonjait a Downing Streeten – írja a brit sajtó. A kiberkémkedési akció során Boris Johnson, Liz Truss és Rishi Sunak közvetlen munkatársainak készülékei is célponttá válhattak, így érzékeny kormányzati kommunikációk kerülhettek Peking látókörébe, írta a The Telegraph.

kínai hekkerek
Illusztráció (Fotó: Képernyőkép)

Bár egyelőre nem erősítették meg, hogy maguknak a miniszterelnököknek a telefonjait is feltörték volna, egy, az ügyet ismerő forrás szerint a támadás „egészen a Downing Street szívéig hatolt”.

Kínai hekkerek: Salt Typhoon – globális kínai kémművelet

Amerikai hírszerzési források szerint az akció a Salt Typhoon fedőnevű kínai kiberkémkedési hadművelet része volt, amely nemcsak az Egyesült Királyságot, hanem az Egyesült Államokat és a Five Eyes hírszerzési szövetség többi tagját – Ausztráliát, Kanadát és Új-Zélandot – is érintette.

A művelet súlyosságát jelzi, hogy az amerikai hatóságok szerint a hackerek képesek voltak hívásokat rögzíteni, üzeneteket olvasni, valamint hozzáférhettek metaadatokhoz, amelyekből feltérképezhető volt, kivel, mikor és honnan kommunikáltak a brit kormány tisztségviselői.

Az ügy különösen kényes időszakban robbant ki: Keir Starmer brit miniszterelnök ezen a héten Kínába utazik, ami az első ilyen látogatás 2018 óta. Az út célja a kereskedelmi és befektetési kapcsolatok erősítése Pekinggel.

Britain's Prime Minister Keir Starmer makes a statement in the Downing Street Briefing room in central London on April 11, 2025 on parliament passing emergency legislation to take control of British Steel. British lawmakers will debate legislation to give the government "the power to direct steel companies" at an emergency session on the future of British Steel Saturday, Downing Street said Friday. (Photo by Carl Court / POOL / AFP)
Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke (Fotó: AFP/Carl Court)

A látogatást megelőzte a brit kormány döntése is, amely zöld utat adott egy hatalmas kínai nagykövetség építésének Londonban, méghozzá a pénzügyi negyed érzékeny kommunikációs kábelei közelében. Kritikusok szerint mindez súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

A Munkáspártot több ellenzéki politikus azzal vádolja, hogy túl engedékeny Kínával szemben. Alicia Kearns árnyék-nemzetbiztonsági miniszter szerint a kormány „jutalmazza az Egyesült Királyság ellen irányuló ellenséges cselekményeket”.

Hírszerző szervek: példa nélküli sikerű kiberakció

Amerikai tisztviselők szerint a Salt Typhoon „az egyik legsikeresebb kémkedési művelet a hírszerzés történetében”. A támadásokra csak 2024-ben derült fény, miután az Egyesült Államok nyilvánosságra hozta, hogy kínai hekkerek világszerte távközlési cégeket törtek fel, milliók telefonadataihoz hozzáférve.

Bár brit források szerint az Egyesült Királyság hálózatai jobban védettek, mint az amerikaiak – részben a 2021-es Távközlésbiztonsági Törvénynek köszönhetően –, a veszély továbbra is fennállhat. A brit titkosszolgálat, az MI5 már tavaly kémkedési riasztást adott ki a kínai fenyegetés miatt.

(260120) -- BEIJING, Jan. 20, 2026 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and chairman of the Central Military Commission, addresses the opening of a study session at the Party School of the CPC Central Committee (National Academy of Governance) for principal officials at the provincial and ministerial level, Jan. 20, 2026. The opening of the study session was attended by Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi and Han Zheng. (Xinhua/Li Xiang) (Photo by Li Xiang / Xinhua via AFP)
Hszi Csin-ping kínai elnök, egyben a Kínai Kommunista Párt (KKP) Központi Bizottságának főtitkára beszédet mond  (Fotó: Xinhua/AFP/Li Xiang)

Peking tagad, London hallgat

A kínai külügyminisztérium a vádakat korábban „alaptalannak” és „bizonyíték nélkülinek” nevezte, hangsúlyozva, hogy Peking maga is a kiberkémkedés egyik legnagyobb elszenvedője. A brit kormány hivatalosan mindössze annyit ismert el, hogy az Egyesült Királyságban egy „tevékenységi klasztert” észleltek, részleteket azonban nem közöltek. A kabinet a mostani értesüléseket nem kommentálta.

Borítókép: Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke elhagyja a Downing Street 10. szám alatti épületet (Fotó: Anadolu/AFP/Rasid Necati Aslim) 

