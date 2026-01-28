Kínai hekkerek évekig figyelhették a brit kormány legbelső köreit

Bár egyelőre nem erősítették meg, hogy maguknak a miniszterelnököknek a telefonjait is feltörték volna, egy, az ügyet ismerő forrás szerint a támadás „egészen a Downing Street szívéig hatolt”.

Kínai hekkerek: Salt Typhoon – globális kínai kémművelet

Amerikai hírszerzési források szerint az akció a Salt Typhoon fedőnevű kínai kiberkémkedési hadművelet része volt, amely nemcsak az Egyesült Királyságot, hanem az Egyesült Államokat és a Five Eyes hírszerzési szövetség többi tagját – Ausztráliát, Kanadát és Új-Zélandot – is érintette.

A művelet súlyosságát jelzi, hogy az amerikai hatóságok szerint a hackerek képesek voltak hívásokat rögzíteni, üzeneteket olvasni, valamint hozzáférhettek metaadatokhoz, amelyekből feltérképezhető volt, kivel, mikor és honnan kommunikáltak a brit kormány tisztségviselői.

Az ügy különösen kényes időszakban robbant ki: Keir Starmer brit miniszterelnök ezen a héten Kínába utazik, ami az első ilyen látogatás 2018 óta. Az út célja a kereskedelmi és befektetési kapcsolatok erősítése Pekinggel.

Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke (Fotó: AFP/Carl Court)

A látogatást megelőzte a brit kormány döntése is, amely zöld utat adott egy hatalmas kínai nagykövetség építésének Londonban, méghozzá a pénzügyi negyed érzékeny kommunikációs kábelei közelében. Kritikusok szerint mindez súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

A Munkáspártot több ellenzéki politikus azzal vádolja, hogy túl engedékeny Kínával szemben. Alicia Kearns árnyék-nemzetbiztonsági miniszter szerint a kormány „jutalmazza az Egyesült Királyság ellen irányuló ellenséges cselekményeket”.