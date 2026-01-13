Marine Le Pen politikai jövője a tét

Le Pen politikai sorsa a tét. Kedden megkezdődik Párizsban az a nagy horderejű fellebbezési eljárás, amely Marine Le Pen, a francia jobboldal legismertebb politikusának politikai pályáját is eldöntheti. A jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) 57 éves politikusa, a párt legfontosabb alakja tavaly első fokon bűnösnek találtatott uniós pénzek elsikkasztásában, és öt évre eltiltották a közhivatal viselésétől – ami gyakorlatilag kizárná őt a 2027-es elnökválasztásból, írja a BBC.
Sorsdöntő fellebbezési per indul Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés nemzetgyűlési frakcióvezetőjének ma kezdődött tárgyalásán, amelynek tétje nem kevesebb, mint a jövő évi elnökválasztáson indulás lehetősége.
Le Pen határozottan tagadja a vádakat, szerinte a legkisebb szabálytalanságot sem követte el.
A vád szerint azonban ő és több mint húsz párttársa olyan asszisztenseket alkalmazott az Európai Parlament pénzéből, akik valójában a francia párt munkáját végezték. Az elsőfokú ítélet szerint mintegy 2,9 millió eurónyi közpénz tűnt el így.
A bíróság Le Pent négy év börtönre ítélte – ebből kettőt felfüggesztve, kettőt pedig elektronikus nyomkövetővel letöltendő formában –, valamint százezer eurós pénzbírságra és azonnali hatállyal öt év közügyektől való eltiltásra. Ha elveszíti a fellebbezést, akár még súlyosabb büntetést is kaphat.
A fellebbezés tétje óriási: Le Pen politikai jövője, indulása a 2027-es elnökválasztáson, ezzel együtt Franciaország politikai irányultsága. Ráadásul akkor, amikor a brüsszeli elit minden eszközzel igyekszik ellehetetleníteni a nemzetállami szuverenitást képviselő erőket.
Le Pen kizárása demokráciaellenes
Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke szerint Marine Le Pen kizárása a választásból súlyosan sértené a demokráciát.
Úgy fogalmazott: elfogadhatatlan lenne, ha az igazságszolgáltatás megfosztaná a franciákat attól a jelölttől, aki kétszer is bejutott az elnökválasztás második fordulójába, és jelenleg a legesélyesebbnek számít.
Bardella ugyanakkor közölte, hogy nem indulna elnökjelöltként, hanem a miniszterelnöki posztra pályázna.
A fellebbezési tárgyalás február 12-ig tart, ítélet azonban várhatóan csak a nyár folyamán születik meg. Több lehetséges kimenetel is van: a bíróság akár teljesen felmentheti Le Pent, de az is előfordulhat, hogy a bűnösséget fenntartja, viszont eltörli az azonnali hatályú eltiltást, ami lehetővé tenné számára az indulást a legfelsőbb bíróságig tartó további jogi eljárások mellett is. Az is elképzelhető, hogy a tiltást lerövidítik vagy – a legrosszabb forgatókönyv szerint – változatlanul hagyják, sőt még szigorítják is.
A per kimenetele így nemcsak Marine Le Pen sorsáról, hanem a francia politika jövőjéről is dönthet. A 2027 tavaszára tervezett elnökválasztás előtt a Nemzeti Tömörülés támogatói abban bíznak, hogy Marine Le Pen ismét ringbe szállhat az Élysée-palotáért.
Korábban írtunk arról, hogy a Nemzeti Tömörülés már a B tervet építi. A párt úgy látja, fennáll a veszélye annak, hogy megakadályozzák Marine Le Pen indulását, egyszerűen azért, mert ő a legesélyesebb. Egy friss felmérés ugyanakkor azt mutatja: ha Le Pen nem indulhatna, Bardellának akár nagyobb esélye is lehetne.
Borítókép: Marine Le Pen nyilatkozik a sajtónak (Fotó: Hans Lucas/AFP/Xose Bouzas)
