Le PenperBardellaelnökválasztásNemzeti Tömörülésfellebbezés

Marine Le Pen politikai jövője a tét

Sorsdöntő fellebbezési per indul Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés nemzetgyűlési frakcióvezetőjének ma kezdődött tárgyalásán, amelynek tétje nem kevesebb, mint a jövő évi elnökválasztáson indulás lehetősége.

Szabó István
Forrás: BBC2026. 01. 13. 15:09
Marine Le Pen nyilatkozik a sajtónak Fotó: Xose Bouzas Forrás: Hans Lucas/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Le Pen politikai sorsa a tét. Kedden megkezdődik Párizsban az a nagy horderejű fellebbezési eljárás, amely Marine Le Pen, a francia jobboldal legismertebb politikusának politikai pályáját is eldöntheti. A jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) 57 éves politikusa, a párt legfontosabb alakja tavaly első fokon bűnösnek találtatott uniós pénzek elsikkasztásában, és öt évre eltiltották a közhivatal viselésétől – ami gyakorlatilag kizárná őt a 2027-es elnökválasztásból, írja a BBC.

Le Pen
A párizsi bíróság épülete, ahol Marine Le Pen fellebbviteli tárgyalása zajlik 2026. január 13-án. Fotó: AFP/Martin Lelievre

Le Pen határozottan tagadja a vádakat, szerinte a legkisebb szabálytalanságot sem követte el. 

A vád szerint azonban ő és több mint húsz párttársa olyan asszisztenseket alkalmazott az Európai Parlament pénzéből, akik valójában a francia párt munkáját végezték. Az elsőfokú ítélet szerint mintegy 2,9 millió eurónyi közpénz tűnt el így.

A bíróság Le Pent négy év börtönre ítélte – ebből kettőt felfüggesztve, kettőt pedig elektronikus nyomkövetővel letöltendő formában –, valamint százezer eurós pénzbírságra és azonnali hatállyal öt év közügyektől való eltiltásra. Ha elveszíti a fellebbezést, akár még súlyosabb büntetést is kaphat.

A fellebbezés tétje óriási: Le Pen politikai jövője, indulása a 2027-es elnökválasztáson, ezzel együtt Franciaország politikai irányultsága. Ráadásul akkor, amikor a brüsszeli elit minden eszközzel igyekszik ellehetetleníteni a nemzetállami szuverenitást képviselő erőket.

 

Le Pen kizárása demokráciaellenes

Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke szerint Marine Le Pen kizárása a választásból súlyosan sértené a demokráciát. 

Úgy fogalmazott: elfogadhatatlan lenne, ha az igazságszolgáltatás megfosztaná a franciákat attól a jelölttől, aki kétszer is bejutott az elnökválasztás második fordulójába, és jelenleg a legesélyesebbnek számít.

Bardella ugyanakkor közölte, hogy nem indulna elnökjelöltként, hanem a miniszterelnöki posztra pályázna.

Jordan Bardella, President of Rassemblement National (RN), and Marine Le Pen, President of the party's parliamentary group, speak to the press after a meeting with the Prime Minister at Hotel de Matignon in Paris, France, on September 17, 2025. (Photo by Adnan Farzat/NurPhoto) (Photo by Adnan Farzat / NurPhoto via AFP)
Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés, Rassemblement National (RN) elnöke, és Marine Le Pen, a párt parlamenti csoportjának elnöke. Fotó: NurPhoto/AFP/Adnan Farzat

A fellebbezési tárgyalás február 12-ig tart, ítélet azonban várhatóan csak a nyár folyamán születik meg. Több lehetséges kimenetel is van: a bíróság akár teljesen felmentheti Le Pent, de az is előfordulhat, hogy a bűnösséget fenntartja, viszont eltörli az azonnali hatályú eltiltást, ami lehetővé tenné számára az indulást a legfelsőbb bíróságig tartó további jogi eljárások mellett is. Az is elképzelhető, hogy a tiltást lerövidítik vagy – a legrosszabb forgatókönyv szerint – változatlanul hagyják, sőt még szigorítják is.

A per kimenetele így nemcsak Marine Le Pen sorsáról, hanem a francia politika jövőjéről is dönthet. A 2027 tavaszára tervezett elnökválasztás előtt a Nemzeti Tömörülés támogatói abban bíznak, hogy Marine Le Pen ismét ringbe szállhat az Élysée-palotáért. 

Korábban írtunk arról, hogy a Nemzeti Tömörülés már a B tervet építi. A párt úgy látja, fennáll a veszélye annak, hogy megakadályozzák Marine Le Pen indulását, egyszerűen azért, mert ő a legesélyesebb. Egy friss felmérés ugyanakkor azt mutatja: ha Le Pen nem indulhatna, Bardellának akár nagyobb esélye is lehetne. 

 

Borítókép: Marine Le Pen nyilatkozik a sajtónak (Fotó: Hans Lucas/AFP/Xose Bouzas) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Ki is az a „mindenki”?

Bayer Zsolt avatarja

Jön az udvari bolond a csörgősipkájában, és utánozza azt, aki mindig is szeretett volna lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu