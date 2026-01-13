Marine Le Pen politikai jövője a tét

Le Pen határozottan tagadja a vádakat, szerinte a legkisebb szabálytalanságot sem követte el.

A vád szerint azonban ő és több mint húsz párttársa olyan asszisztenseket alkalmazott az Európai Parlament pénzéből, akik valójában a francia párt munkáját végezték. Az elsőfokú ítélet szerint mintegy 2,9 millió eurónyi közpénz tűnt el így.

A bíróság Le Pent négy év börtönre ítélte – ebből kettőt felfüggesztve, kettőt pedig elektronikus nyomkövetővel letöltendő formában –, valamint százezer eurós pénzbírságra és azonnali hatállyal öt év közügyektől való eltiltásra. Ha elveszíti a fellebbezést, akár még súlyosabb büntetést is kaphat.

Marine Le Pen saisit la Cour européenne des droits de l'homme pour contester son inéligibilité

A fellebbezés tétje óriási: Le Pen politikai jövője, indulása a 2027-es elnökválasztáson, ezzel együtt Franciaország politikai irányultsága. Ráadásul akkor, amikor a brüsszeli elit minden eszközzel igyekszik ellehetetleníteni a nemzetállami szuverenitást képviselő erőket.

Le Pen kizárása demokráciaellenes

Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke szerint Marine Le Pen kizárása a választásból súlyosan sértené a demokráciát.

Úgy fogalmazott: elfogadhatatlan lenne, ha az igazságszolgáltatás megfosztaná a franciákat attól a jelölttől, aki kétszer is bejutott az elnökválasztás második fordulójába, és jelenleg a legesélyesebbnek számít.

Bardella ugyanakkor közölte, hogy nem indulna elnökjelöltként, hanem a miniszterelnöki posztra pályázna.