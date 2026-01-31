Magyar Levente: Az energetika a központi témája a magyar–amerikai kapcsolatoknak

Illetve rámutatott, hogy az Egyesült Államok mindemellett engedélyezte a Molnak, hogy beszálljon a regionális energetikai versenybe azáltal, hogy megvásárolhatja a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrészt, amely az amerikai szankciók nyomán kerül eladásra.

Egy amerikai–orosz–szerb–magyar együttműködés keretében tehát hozzájuthat a Mol és ezáltal Magyarország ezen hatalmas stratégiai lehetőséghez, hogy egy sor ország után a szerb energiapiacon is domináns szereplővé váljunk

– hangsúlyozta.

Magyar Leventének volt alkalma több miniszterrel is megbeszélést folytatni a kétoldalú kapcsolatokról. „Részt vettem a Melania című film díszbemutatóján, amely az amerikai elnök feleségének, Melania Trumpnak az életéről szól, és ott volt a fél kormány, úgyhogy az egészségügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel tudtam röviden beszélgetni, illetve Steve Witkoff úrral, aki Donald Trump elnök különmegbízottja békeügyekben, úgy a Közel-Keleten, mint Kelet-Európára vonatkozóan” – mondta.

És amikor kérdeztem tőle, hogy mikor lesz végre béke Kelet-Európában, Ukrajnában, akkor egy kifejezetten optimista értékelést adott a helyzetről, úgyhogy mi is optimisták lehetünk és reménykedők, hogy minél előbb beköszönt a béke Ukrajnában és a térségünkben

– tette hozzá.