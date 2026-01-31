„Amerikától egyre nagyobb mennyiségben vásárolunk különböző energiahordozókat, és Magyarország nagy nukleáris fejlesztési ciklusát, a következőt, amit megindítunk Paks 2-vel párhuzamosan, amerikai technológiára alapozzuk mind a gyártás, mind a nukleáris fűtőanyagok vásárlása és tárolása tekintetében” – sorolta a miniszterhelyettes.
Magyar Levente: Az energetika a központi témája a magyar–amerikai kapcsolatoknak
Idei első washingtoni látogatásán a napot energetikai kérdések egyeztetésével töltötte, mivel a szárnyaló magyar–amerikai kapcsolatokban ez most a központi téma – jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára helyi idő szerint szombatra virradóra Washingtonban.
Illetve rámutatott, hogy az Egyesült Államok mindemellett engedélyezte a Molnak, hogy beszálljon a regionális energetikai versenybe azáltal, hogy megvásárolhatja a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrészt, amely az amerikai szankciók nyomán kerül eladásra.
Egy amerikai–orosz–szerb–magyar együttműködés keretében tehát hozzájuthat a Mol és ezáltal Magyarország ezen hatalmas stratégiai lehetőséghez, hogy egy sor ország után a szerb energiapiacon is domináns szereplővé váljunk
– hangsúlyozta.
Magyar Leventének volt alkalma több miniszterrel is megbeszélést folytatni a kétoldalú kapcsolatokról. „Részt vettem a Melania című film díszbemutatóján, amely az amerikai elnök feleségének, Melania Trumpnak az életéről szól, és ott volt a fél kormány, úgyhogy az egészségügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel tudtam röviden beszélgetni, illetve Steve Witkoff úrral, aki Donald Trump elnök különmegbízottja békeügyekben, úgy a Közel-Keleten, mint Kelet-Európára vonatkozóan” – mondta.
És amikor kérdeztem tőle, hogy mikor lesz végre béke Kelet-Európában, Ukrajnában, akkor egy kifejezetten optimista értékelést adott a helyzetről, úgyhogy mi is optimisták lehetünk és reménykedők, hogy minél előbb beköszönt a béke Ukrajnában és a térségünkben
– tette hozzá.
Az államtitkár végül elmondta, hogy péntek délután az amerikai külügyminisztériumban tárgyalt arról, hogy az elkövetkező időszakban milyen magas rangú látogatások fognak megvalósulni a már így is kitűnő kapcsolatok további erősítése érdekében.
De további fejleményként előkészítés alatt vannak olyan gazdasági, energetikai megállapodások, amelyeknek a hasznát úgy a magyar gazdaság szereplői, mint a magyar háztartások már rövid távon is érzékelni fogják, és amelyek hosszú évtizedekre be fogják betonozni a mostani kiváló viszonyt
– összegzett a Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint.
Borítókép: Magyar Levente és Robert F. Kennedy Jr. (Forrás: Facebook)
