kutatásmagyarországszijjártó péter

Szijjártó Péter újabb amerikai kutatás-fejlesztési beruházást jelentett be Magyarországon

Újabb amerikai kutatás-fejlesztési beruházást hajtanak végre Magyarországon, amely jól illeszkedik a kormány azon stratégiai célkitűzéséhez, amelynek keretében az ország sikeres iparosítása után a magasabb hozzáadott értékű, tudásintenzív tevékenységekre fókuszálnak – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint szerdán Pilisszentivánon.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 17:09
Szijjártó Péter Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tárcavezető a Gentherm Hungary Kft. kutatás-fejlesztési projektjének bejelentésén arról tájékoztatott, hogy az amerikai autóipari beszállító beruházásának célja a tevékenység bővítése a stratégiai jelentőségű, regionális logisztikai és mérnöki központként szolgáló magyarországi telephelyén. Beszédében aláhúzta, hogy a 6,3 milliárd forint értékű projekthez a kormány 940 millió forint támogatást nyújt, így járulva hozzá ahhoz, hogy a kutatás-fejlesztésben dolgozók létszáma 130 főre nőjön. 

Dunaföldvár, 2026. január 20. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Vajda-Papír Kft. alapkőletételi ünnepségén a cég dunaföldvári telephelyén 2026. január 20-án. A magyarországi háztartási papírgyártás meghatározó szereplője Norvégiából hazahozott profitjából építi új gyárát Dunaföldváron, a beruházást a kormány 25 milliárd forinttal támogatja. MTI/Máthé Zoltán
Szijjártó Péter Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Kiemelte, hogy a világpiac élvonalába tartozó vállalat beruházása az autóipari és az orvostechnológiai kutatás-fejlesztésre irányul, amelyek kulcsfontosságú szektornak számítanak a magyar gazdaság szempontjából. 

Az önök munkája nyomán az autókban utazók kényelmét és biztonságát javítják, és az orvosi ellátások, orvosi kezelések hatékonyságát is fejlesztik

– fogalmazott, megemlítve, hogy arról is sikerült megállapodni, hogy az itteni szabadalmakat magyar bejegyzéssel fogják ellátni. Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait, azonban - mint mondta - mindezen nehézségek ellenére is sikerült megerősíteni Magyarország gazdaságát. 

Egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint tizenöt évvel ezelőtt. Európa legalacsonyabb adóit kell a magyaroknak fizetni, és a nemzetközi energiapiac mindenfajta esztelenségei dacára a rezsicsökkentésnek az eredményeit is meg tudtuk védeni. Ezzel párhuzamosan az elmúlt tizenöt évben végbement Magyarországon egy nagyon erős iparosítás, hatalmas gyárak épültek, egy nagy autó- és gyógyszeripari központtá váltunk, és tavalyra elérkeztünk oda, hogy Magyarországon az ipari termelés az 50 ezer milliárd forintot is meghaladta

– sorolta. Kifejtette, hogy az ország sikeres iparosítása után új célt tűzhetett ki maga elé a kormány, amelynek keretében a kutatás-fejlesztési tevékenységekre, a magasabb hozzáadott értékre, továbbá az innovatívabb, tudásintenzív ágazatokra fókuszálnak. 

 

Arra alapoztunk, hogy akik jó gyártási tapasztalatot szereznek Magyarországon, azok majd kutatás-fejlesztési tevékenységet is hoznak ide. Mára ez úgy alakult, hogy Magyarországon van összesen háromezer kutatóhely, amelyekben összesen 90 ezren dolgoznak

– tájékoztatott. Majd tudatta, hogy az elmúlt tíz évben európai összevetésben Magyarországon nőtt leggyorsabban a kutatás-fejlesztésben dolgozók létszáma, és az utóbbi tizenegy év során 78 nagy kutatás-fejlesztési beruházás érkezett hazánkba. 

Az elmúlt esztendő pedig óriási rekordot hozott. Soha korábban annyi kutatás-fejlesztési beruházás nem jött létre Magyarországon, mint tavaly: 14 nagy beruházás 227 milliárd forint értékben, amelynek nyomán kis híján ezerrel nőtt a kutatás-fejlesztésben dolgozók száma egyetlen év leforgása alatt

– folytatta. Illetve hozzátette, hogy a beruházásösztönzési rendszert is átalakították, így már a kisebb cégek is könnyebben juthatnak állami támogatáshoz, ha kutatás-fejlesztési munkahelyeket teremtenek. A miniszter ezután arra is kitért, hogy ez a beruházás is tanúsítja, hogy egy új aranykor köszöntött be a magyar-amerikai gazdasági együttműködésben. Emlékeztetett, hogy közel 200 milliárd forintnyi értékkel tavaly rekordot döntöttek a Magyarországra irányuló amerikai beruházások, és az idei év is jól kezdődött, így ez jó alap lehet a tavalyi sikerek megismétlésére. Végezetül pedig rámutatott, hogy Pest vármegyében az elmúlt tíz évben háromszorosára nőtt az ipari termelés volumene, miközben a munkanélküliség a felére esett, ami nem lett volna lehetséges, ha hazánk nem lenne a beruházók számára rendkívül vonzó célpont.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar hang

Lukicsabi figyelsz?

Bayer Zsolt avatarja

Tegnap magam is írtam erről, de Francesca – mint mindig – most is tűpontos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu