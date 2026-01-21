Szijjártó Péter újabb amerikai kutatás-fejlesztési beruházást jelentett be Magyarországon

Kiemelte, hogy a világpiac élvonalába tartozó vállalat beruházása az autóipari és az orvostechnológiai kutatás-fejlesztésre irányul, amelyek kulcsfontosságú szektornak számítanak a magyar gazdaság szempontjából.

Az önök munkája nyomán az autókban utazók kényelmét és biztonságát javítják, és az orvosi ellátások, orvosi kezelések hatékonyságát is fejlesztik

– fogalmazott, megemlítve, hogy arról is sikerült megállapodni, hogy az itteni szabadalmakat magyar bejegyzéssel fogják ellátni. Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait, azonban - mint mondta - mindezen nehézségek ellenére is sikerült megerősíteni Magyarország gazdaságát.

Egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint tizenöt évvel ezelőtt. Európa legalacsonyabb adóit kell a magyaroknak fizetni, és a nemzetközi energiapiac mindenfajta esztelenségei dacára a rezsicsökkentésnek az eredményeit is meg tudtuk védeni. Ezzel párhuzamosan az elmúlt tizenöt évben végbement Magyarországon egy nagyon erős iparosítás, hatalmas gyárak épültek, egy nagy autó- és gyógyszeripari központtá váltunk, és tavalyra elérkeztünk oda, hogy Magyarországon az ipari termelés az 50 ezer milliárd forintot is meghaladta

– sorolta. Kifejtette, hogy az ország sikeres iparosítása után új célt tűzhetett ki maga elé a kormány, amelynek keretében a kutatás-fejlesztési tevékenységekre, a magasabb hozzáadott értékre, továbbá az innovatívabb, tudásintenzív ágazatokra fókuszálnak.