Magyar Péter brüsszeli embere ukrán katonák támogatásával dicsekszik

A Tűzfalcsoport cikke szerint Hajdú Márton, a Magyar Péter vezette Tisza Párt európai parlamenti képviselőcsoportjának kabinetfőnöke olyan nyilvános Facebook-kommenteket tett közzé, amelyek alapján feltételezhető, hogy anyagilag támogat egy, az ukrán hadsereget segítő szervezetet. A bejegyzések egy olyan adománygyűjtő alapítványhoz köthetők, amely a fronton harcoló ukrán katonák ellátásában vesz részt – írják.

Hajdú Márton, Magyar Péter brüsszeli embere. Forrás: Facebook

A blog felidézi: az érintett szervezet vezetője, Trautmann Balázs, a Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány irányítója január elején ukrán állami elismerést kapott. A „Borostyán Szív” kitüntetést Andrij Szibiha adta át Kijevben. Az elismerést olyan önkénteseknek ítélik oda, akik a háború kitörése óta kiemelkedő tevékenységet végeztek Ukrajna érdekében, többek között a front ellátásában és logisztikai támogatásban.

A Tűzfalcsoport hangsúlyozza: önmagában az adományozás és a humanitárius segítségnyújtás nem lenne rendkívüli, ám az ügyet az teszi politikailag érzékennyé, hogy Trautmann Balázs környezete és támogatói köre több ponton is összekapcsolódik Magyar Péter politikai és médiavilágával. A blog szerint az alapítványhoz köthető szereplők rendszeresen megjelennek a Kontroll.hu felületein, amely Magyar Péter testvéréhez köthető.