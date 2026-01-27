támogatásUkrajnaTűzfalcsoportHajdú Mártonorosz-ukrán háborúMagyar Péter

Magyar Péter brüsszeli embere ukrán katonák támogatásával dicsekszik

Magyar Péter egyik kulcsembere nyilvános közösségi médiás megszólalásokban fejezhette ki támogatását egy olyan szervezet iránt, amely felszerelést juttat el ukrán katonáknak a frontra – írja a Tűzfalcsoport. A blog szerint a szálak a Tisza Párt politikai és médiakörnyezetéhez vezetnek vissza, az érintett alapítvány vezetője ukrán állami kitüntetésben részesült.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 11:04
Hajdú Márton és Magyar Péter Fotó: Facebook
A Tűzfalcsoport cikke szerint Hajdú Márton, a Magyar Péter vezette Tisza Párt európai parlamenti képviselőcsoportjának kabinetfőnöke olyan nyilvános Facebook-kommenteket tett közzé, amelyek alapján feltételezhető, hogy anyagilag támogat egy, az ukrán hadsereget segítő szervezetet. A bejegyzések egy olyan adománygyűjtő alapítványhoz köthetők, amely a fronton harcoló ukrán katonák ellátásában vesz részt – írják.

Hajdú Márton, Magyar Péter brüsszeli embere
Hajdú Márton, Magyar Péter brüsszeli embere. Forrás: Facebook

A blog felidézi: az érintett szervezet vezetője, Trautmann Balázs, a Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány irányítója január elején ukrán állami elismerést kapott. A „Borostyán Szív” kitüntetést Andrij Szibiha adta át Kijevben. Az elismerést olyan önkénteseknek ítélik oda, akik a háború kitörése óta kiemelkedő tevékenységet végeztek Ukrajna érdekében, többek között a front ellátásában és logisztikai támogatásban.

A Tűzfalcsoport hangsúlyozza: önmagában az adományozás és a humanitárius segítségnyújtás nem lenne rendkívüli, ám az ügyet az teszi politikailag érzékennyé, hogy Trautmann Balázs környezete és támogatói köre több ponton is összekapcsolódik Magyar Péter politikai és médiavilágával. A blog szerint az alapítványhoz köthető szereplők rendszeresen megjelennek a Kontroll.hu felületein, amely Magyar Péter testvéréhez köthető.

A történet egyik kulcseleme a Tűzfalcsoport szerint az, hogy Rácz András Facebook-bejegyzésben számolt be Trautmann Balázs ukrán kitüntetéséről, amely alatt Hajdú Márton is hozzászólt. A kabinetfőnök nemcsak gratulált az elismeréshez, hanem saját megfogalmazása szerint arra is utalt, hogy az Ukrajnát segítő munkában ő maga is „benne van”.

A blog egy másik kommentet is idéz, amely egy, az ukrajnai hadi helyzetről szóló cikk alatt jelent meg. Ebben Hajdú Márton azt írta, hogy már utalt is annak az alapítványnak, amely felszerelést küld az ukrán katonáknak. A Tűzfalcsoport szerint ezek a nyilvános megszólalások egyértelműen arra utalnak, hogy a Tisza Párt környezetében vannak olyan szereplők, akik nemcsak politikailag, hanem anyagilag is támogatják Ukrajnát.

A cikk kitér egy, KARD nevű blog szerepére is, amely a Tűzfalcsoport szerint aktívan népszerűsíti az ukrán háborús narratívát és az adománygyűjtéseket. A Sárkányellátó vezetője nyilvánosan meg is köszönte a blognak, hogy „megpörgették” az alapítvány hírét, ami további forrásokat hozott a frontra szánt támogatásokhoz – írja a Tűzfalcsoport.

A KARD egyik szerzője Timár Gábor, aki a blog szerint rendszeresen szerepel a Magyar Péter testvéréhez köthető médiában, és saját közösségi oldalán sem titkolja politikai kötődését. A Tűzfalcsoport értékelése szerint a szereplők, a kommentek és a médiamegjelenések együtt egy olyan hálózat képét rajzolják ki, amely szorosan kapcsolódik Magyar Péter politikai környezetéhez, és aktív szerepet vállal az Ukrajnát támogató kezdeményezésekben.

A Tűzfalcsoport cikkét itt tudja elolvasni.

Borítókép: Hajdú Márton és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

