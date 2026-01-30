Megadja GáborTisza PártMagyar Péter

„Magyar Péter egyszerre nevetséges és veszélyes”

A Századvég kutatóintézeti igazgatója szerint a humor a mindennapi életünk része, így a politikának is részének kell lennie. Megadja Gábor úgy fogalmazott, az irónia fontos része az önirónia is, azonban a liberális woke-kultúra erre lényegében képtelen. Megadja szerint Magyar Péter ugyan nevetséges, azonban akiket képvisel, veszélyesek.

2026. 01. 30. 15:46
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A humor hozzátartozik ahhoz, hogy emberek vagyunk, és a politika is csak akkor szórakoztatóbb, ha van benne humor – emelte ki a Századvég kutatóintézeti igazgatója. Megadja Gábor Andor Éva Négyszemközt című műsorában beszélt róla, hogy miért nevetséges, ugyanakkor veszélyes is Magyar Péter és a kör, amelyet képvisel. 

Megadja Gábor szerint Magyar Péter nevetséges, a mögötte álló kör azonban veszélyes
Megadja Gábor szerint Magyar Péter nevetséges, a mögötte álló kör azonban veszélyes (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

A műsorban szóba került a Hajóágyú című műsor is, amelynek elengedhetetlen része a humor. Megadja szerint a humor a mindennapi életünk része, így pedig végső soron a politika részének is kell lennie. A kutató szerint vannak ma olyan politikusok Magyarországon, akikben akarva vagy akaratlanul is, de megvan ez a képesség, és persze olyanok is akik maguk szolgálnak humorforrásként. 

A mai helyzetre rátérve Andor Éve hangsúlyozta, hogy rengeteg abszurd dolog történik ma a világban és Magyarországon is, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pedig elég komoly humorforrás, amit a Hajóágyúban rendszeresen ki is használnak. 

Megadja ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a humor része az önirónia képessége is, azonban a liberális woke-közeg erre képtelen, hiszen az irónia végső soron valaki érzékenységét sérteni fogja, így ez egy tabu dolog. Ebben az értelemben ma a humor jobboldali – fogalmazott. 

Magyar Péter kapcsán ugyanakkor jelezte, hogy habár a Tisza elnöke nevetséges, a mögötte álló megbízói veszélyesek. A kutató szerint ennek az európai elitnek a gőgje az első világháború előtti arisztokrácia gőgjét is felülmúlja. 

Képtelenek reflektálni a saját hibáikra és saját tévedéseikre – hangsúlyozta Megadja.

 A műsorban ezek mellett szó esett még a világpolitikai változásokról, a kevéssé látott veszélyekről, történelemről, de gyerekkoráról, szüleiről, saját és családjáról is mesélt Megadja Gábor. 

Borítókép: Magyar Péter a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

