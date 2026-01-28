Riadót fújtak Németországban, kritikusra csökkent a gáztározók szintje

A német gáztározók jelenleg 37 százalékos töltöttségi szinten vannak. Ez körülbelül 24 százalékponttal kevesebb, mint a 2017 és 2021 közötti évek átlaga. Jelentősen üresebbek tehát, mint az előző években. Még a 2017–2021-es évek átlagánál is kevesebb gázt tartalmaznak. Ez szakértők szerint azért van, mert a tavalyi tél hidegebb volt, mint az előző években. Továbbá novembertől februárig a német ipar majdnem annyi gázt fogyasztott, mint Oroszország 2022. februári ukrajnai támadása előtt.

Németország egyre nagyobb bajban. Fotó: AFP

A gázfogyasztás jelentősen változik az időjárástól és az évszaktól függően. Különösen a téli fűtés növeli a fogyasztást. Bár Németországban folyik földgázkitermelés, csak nagyon kis mennyiségben.

A gáz nagy része ma Norvégiából és Hollandiából áramlik Németországba, miután Brüsszel elhibázott szankciós politikája miatt lemondtak az olcsó orosz gázról, az ukránok pedig felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetékeket.

Németországban tehát nagy a baj, mert kritikusra csökkent a gáztározók szintje. Amikor azok megtelnek, körülbelül két-három hideg téli hónapban tudják fedezni Németország gázigényét . A 2025–2026-os télen azonban a tárolók soha nem voltak teljesen megtöltve.