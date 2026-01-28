oroszországnémetországgáztározóktélbrüsszel

Riadót fújtak Németországban, kritikusra csökkent a gáztározók szintje

Történelmi mélyponton van a német gáztározók töltöttsége. Még egy-két kemény téli hónap, és óriási baj lehet Németországban. A következő lépés a fogyasztói korlátozások bevezetése lehet. Fagyoskodni fognak a németek télen?

2026. 01. 28. 6:35
Fagyoskodni fognak a németek télen? (Fotó: AFP)
A német gáztározók jelenleg 37 százalékos töltöttségi szinten vannak. Ez körülbelül 24 százalékponttal kevesebb, mint a 2017 és 2021 közötti évek átlaga. Jelentősen üresebbek tehát, mint az előző években. Még a 2017–2021-es évek átlagánál is kevesebb gázt tartalmaznak. Ez szakértők szerint azért van, mert a tavalyi tél hidegebb volt, mint az előző években. Továbbá novembertől februárig a német ipar majdnem annyi gázt fogyasztott, mint Oroszország 2022. februári ukrajnai támadása előtt.

Németország egyre nagyobb bajban. Fotó: AFP

A gázfogyasztás jelentősen változik az időjárástól és az évszaktól függően. Különösen a téli fűtés növeli a fogyasztást. Bár Németországban folyik földgázkitermelés, csak nagyon kis mennyiségben. 

A gáz nagy része ma Norvégiából és Hollandiából áramlik Németországba, miután Brüsszel elhibázott szankciós politikája miatt lemondtak az olcsó orosz gázról, az ukránok pedig felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetékeket. 

Németországban tehát nagy a baj, mert kritikusra csökkent a gáztározók szintje. Amikor azok megtelnek, körülbelül két-három hideg téli hónapban tudják fedezni Németország gázigényét . A 2025–2026-os télen azonban a tárolók soha nem voltak teljesen megtöltve.

„A gázellátás Németországban stabil. Az ellátás biztonsága garantált. A Szövetségi Hálózati Ügynökség jelenleg alacsonynak értékeli a gázellátási hiány kockázatát” – jelentette ki a Szövetségi Hálózati Ügynökség 2026 januárjának elején. Ez azért van, mert Németország gázellátása nem kizárólag gáztározókra épül – a gáz többek között Norvégiából is érkezik csővezetékeken keresztül, valamint cseppfolyósított földgáz (LNG) terminálokon keresztül. Ezenkívül Franciaországon és Belgiumon keresztül is lehetséges az import: Németország szorosan integrálódott az európai gázhálózatba, ami lehetővé teszi a rugalmas gázszállítást.

A gáztározók szintje Németországban kritikusan alacsony, azaz történelmi mélyponton van januárban.

 Ez aggodalomra ad okot, de a rendszer egyelőre bírja az importoknak köszönhetően, viszont ha a hideg tartósan marad, akkor valódi probléma lehet – ekkor léphet életbe a vészhelyzeti terv, ami elsőként az ipart érintené, majd esetleg a lakosságot. Fogyasztói korlátozások is jöhetnek a nyugati országban.

 

Magyarországon van elegendő gáz?

Mint arról lapunk is írt, a zord tél miatt az európai gázkészletek gyorsabban fogynak, mint az elmúlt években. Számos nyugati ország már negyven százaléknál kevesebb tartalékkal bír, köztük a tartalékok szempontjából kritikus országok, mint Németország vagy Franciaország. Magyarország a legfrissebb, január 23-i adatok szerint 46,2 százalékos tározótöltöttséggel rendelkezik. Ez körülbelül hárommilliárd köbméter gáznak felel meg. 

Ez a mennyiség biztosan elég lesz a tél végéig

 – mondta lapunk megkeresésére Somosi Zoltán, a Klímapolitikai Intézet kutatója.

 

Borítókép: Fagyoskodni fognak a németek télen? (Fotó: AFP)

