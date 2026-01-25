Benjámin Netanjahu fogadta a Patrióták Európáért EP-frakció küldöttségét

Netanjahu és Regev köszönetet mondtak az EP-képviselőknek „Izrael Állam iránti határozott és állandó támogatásukért, valamint az ország szuverenitásának, határainak és nemzeti identitásának bátor védelméért”. Netanjahu a találkozón a nyugati zsidó–keresztény civilizáció elleni támadásról beszélt, amelyet a radikális iszlám vezet, együttműködve a radikális baloldali erőkkel.

Bár a két erőnek elvileg ellenségesnek kéne lennie egymással, egy dolog összekapcsolja őket: a zsidók és Izrael elleni gyűlölet

– mutatott rá az izraeli kormányfő hozzátéve, hogy meglátása szerint egyes európai államok ellenőrzés nélkül megnyitották határaikat. Az izraeli kormányfő a delegációhoz intézve szavait azt mondta, képviselőkből álló csoportnak, hogy ők nem csak szövetségesek és fegyvertársak, hanem testvérek is egy döntő küzdelemben a világ jövőjéért.

A világot fenyegető legnagyobb veszély a militáns iszlám és a nukleáris fegyverek közötti kapcsolat

– figyelmeztetett Netanjahu. Regev pedig azt hangsúlyozta, hogy Európában vannak bátor vezetők, akik megértik, hogy Izrael küzdelme az ő küzdelmük is. Harald Vilimsky, a Patrióták-frakció osztrák alelnöke történelmi horderejű találkozóról beszélt. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) politikusait eddig kerülték Izrael vezető tisztségviselői szolidaritásból az osztrák zsidó kisebbséggel, amely nem hajlandó együttműködni a legnagyobb osztrák parlamenti párt vezető képviselőivel a pártban történt számos antiszemita incidensre hivatkozva. Vilimsky szerint a találkozó nagyjából 45 percig tartott.