Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Miri Regev közlekedési miniszter a kormányfői hivatalban, Jeruzsálemben találkozott a Patrióták Európáért delegációjával – áll Netanjahu hivatalának közleményében.
Benjámin Netanjahu fogadta a Patrióták Európáért EP-frakció küldöttségét
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap fogadta a Patrióták Európáért EP-frakció küldöttségét – közölte az izraeli kormányfő hivatala.
Netanjahu és Regev köszönetet mondtak az EP-képviselőknek „Izrael Állam iránti határozott és állandó támogatásukért, valamint az ország szuverenitásának, határainak és nemzeti identitásának bátor védelméért”. Netanjahu a találkozón a nyugati zsidó–keresztény civilizáció elleni támadásról beszélt, amelyet a radikális iszlám vezet, együttműködve a radikális baloldali erőkkel.
Bár a két erőnek elvileg ellenségesnek kéne lennie egymással, egy dolog összekapcsolja őket: a zsidók és Izrael elleni gyűlölet
– mutatott rá az izraeli kormányfő hozzátéve, hogy meglátása szerint egyes európai államok ellenőrzés nélkül megnyitották határaikat. Az izraeli kormányfő a delegációhoz intézve szavait azt mondta, képviselőkből álló csoportnak, hogy ők nem csak szövetségesek és fegyvertársak, hanem testvérek is egy döntő küzdelemben a világ jövőjéért.
A világot fenyegető legnagyobb veszély a militáns iszlám és a nukleáris fegyverek közötti kapcsolat
– figyelmeztetett Netanjahu. Regev pedig azt hangsúlyozta, hogy Európában vannak bátor vezetők, akik megértik, hogy Izrael küzdelme az ő küzdelmük is. Harald Vilimsky, a Patrióták-frakció osztrák alelnöke történelmi horderejű találkozóról beszélt. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) politikusait eddig kerülték Izrael vezető tisztségviselői szolidaritásból az osztrák zsidó kisebbséggel, amely nem hajlandó együttműködni a legnagyobb osztrák parlamenti párt vezető képviselőivel a pártban történt számos antiszemita incidensre hivatkozva. Vilimsky szerint a találkozó nagyjából 45 percig tartott.
A Szabadságpárt történetében először fogadott Harald Vilimsky személyében hivatalosan (egy FPÖ-) képviselőt az izraeli kormány, és személyesen is a miniszterelnök
– közölte az európai parlamenti képviselő. A beszélgetés középpontjában – Vilimsky szerint –- a radikális iszlám és Irán expanzív stratégiája állt.
Netanjahu éles elemzésével nyűgözte le a résztvevőket
– ismertette Vilimsky, aki Izraelt a terjeszkedő iszlamista tendenciákkal szembeni védőfalnak nevezte. Kijelentette, hogy nem elég határozottan fellépni az antiszemitizmus ellen, hanem ezt aktívan kell megtenni egész Európában a radikális iszlamizációt elősegítő baloldali politikai erőkkel szemben is, közölte az MTI.
Borítókép: Benjamin Netanjahu (Fotó: AFP)
