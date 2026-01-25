patrióták európáértizraeleurópa

Benjámin Netanjahu fogadta a Patrióták Európáért EP-frakció küldöttségét

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap fogadta a Patrióták Európáért EP-frakció küldöttségét – közölte az izraeli kormányfő hivatala.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 21:21
Benjamin Netanjahu Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Miri Regev közlekedési miniszter a kormányfői hivatalban, Jeruzsálemben találkozott a Patrióták Európáért delegációjával – áll Netanjahu hivatalának közleményében. 

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a joint press conference with Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and Cypriot President Nikos Christodoulides (not pictured) after a trilateral meeting in Jerusalem on December 22, 2025. (Photo by ABIR SULTAN / POOL / AFP)
Benjamin Netanjahu Fotó: ABIR SULTAN/POOL

Netanjahu és Regev köszönetet mondtak az EP-képviselőknek „Izrael Állam iránti határozott és állandó támogatásukért, valamint az ország szuverenitásának, határainak és nemzeti identitásának bátor védelméért”. Netanjahu a találkozón a nyugati zsidó–keresztény civilizáció elleni támadásról beszélt, amelyet a radikális iszlám vezet, együttműködve a radikális baloldali erőkkel. 

Bár a két erőnek elvileg ellenségesnek kéne lennie egymással, egy dolog összekapcsolja őket: a zsidók és Izrael elleni gyűlölet

 – mutatott rá az izraeli kormányfő hozzátéve, hogy meglátása szerint egyes európai államok ellenőrzés nélkül megnyitották határaikat. Az izraeli kormányfő a delegációhoz intézve szavait azt mondta, képviselőkből álló csoportnak, hogy ők nem csak szövetségesek és fegyvertársak, hanem testvérek is egy döntő küzdelemben a világ jövőjéért. 

A világot fenyegető legnagyobb veszély a militáns iszlám és a nukleáris fegyverek közötti kapcsolat

– figyelmeztetett Netanjahu. Regev pedig azt hangsúlyozta, hogy Európában vannak bátor vezetők, akik megértik, hogy Izrael küzdelme az ő küzdelmük is. Harald Vilimsky, a Patrióták-frakció osztrák alelnöke történelmi horderejű találkozóról beszélt. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) politikusait eddig kerülték Izrael vezető tisztségviselői szolidaritásból az osztrák zsidó kisebbséggel, amely nem hajlandó együttműködni a legnagyobb osztrák parlamenti párt vezető képviselőivel a pártban történt számos antiszemita incidensre hivatkozva. Vilimsky szerint a találkozó nagyjából 45 percig tartott. 

A Szabadságpárt történetében először fogadott Harald Vilimsky személyében hivatalosan (egy FPÖ-) képviselőt az izraeli kormány, és személyesen is a miniszterelnök

 – közölte az európai parlamenti képviselő. A beszélgetés középpontjában – Vilimsky szerint –- a radikális iszlám és Irán expanzív stratégiája állt. 

Netanjahu éles elemzésével nyűgözte le a résztvevőket

 – ismertette Vilimsky, aki Izraelt a terjeszkedő iszlamista tendenciákkal szembeni védőfalnak nevezte. Kijelentette, hogy nem elég határozottan fellépni az antiszemitizmus ellen, hanem ezt aktívan kell megtenni egész Európában a radikális iszlamizációt elősegítő baloldali politikai erőkkel szemben is, közölte az MTI. 

Borítókép: Benjamin Netanjahu (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

