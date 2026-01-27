Orbán Balázs: Csatát nyert az MCC a betiltott brüsszeli konferencia ügyében!

„Nem fogjuk hagyni, hogy elhallgattassák azokat, akik kiállnak a nemzeti érdekek mellett! Csatát nyert az MCC azok ellen, akik elhallgattatnák a konzervatív hangokat: első fokon jogellenesnek minősítette a belga bíróság azt az önkormányzati döntést, amely megtiltotta az MCC által szervezett NatCon konferencia megtartását 2024-ben Brüsszelben. A konferenciát végül az Antifa fenyegetések és a rendőrségi nyomásgyakorlás ellenére is megtartottuk. Az eseményen felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is, megmutatva, hogy a nemzeti gondolatot nem lehet elnémítani” – írja bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Forrás: Facebook

A NatCon azoknak a gondolkodóknak, döntéshozóknak és véleményformálóknak az intellektuális találkozópontja, akik elkötelezettek a patrióta szemlélet mellett. Nem véletlen, hogy Brüsszelben be akarták tiltani

– magyarázza.