Orbán Balázs

Orbán Balázs: Csatát nyert az MCC a betiltott brüsszeli konferencia ügyében!

Orbán Balázs szerint jogellenesen járt el a brüsszeli önkormányzat, amikor megtiltotta az MCC által szervezett NatCon konferencia megtartását. A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta: a belga bíróság első fokú döntése is megerősítette, hogy politikai vagy ideológiai alapon nem lehet korlátozni a szólásszabadságot és a békés gyülekezés jogát.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 12:41
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Forrás: MTI
„Nem fogjuk hagyni, hogy elhallgattassák azokat, akik kiállnak a nemzeti érdekek mellett! Csatát nyert az MCC azok ellen, akik elhallgattatnák a konzervatív hangokat: első fokon jogellenesnek minősítette a belga bíróság azt az önkormányzati döntést, amely megtiltotta az MCC által szervezett NatCon konferencia megtartását 2024-ben Brüsszelben. A konferenciát végül az Antifa fenyegetések és a rendőrségi nyomásgyakorlás ellenére is megtartottuk. Az eseményen felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is, megmutatva, hogy a nemzeti gondolatot nem lehet elnémítani” – írja bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Forrás: Facebook

A NatCon azoknak a gondolkodóknak, döntéshozóknak és véleményformálóknak az intellektuális találkozópontja, akik elkötelezettek a patrióta szemlélet mellett. Nem véletlen, hogy Brüsszelben be akarták tiltani

 – magyarázza.

„A belga bíróság megállapítása szerint a brüsszeli önkormányzat megsértette a szólásszabadsághoz és a békés gyülekezéshez való jogot, amikor ellehetetlenítette az esemény megrendezését. A bíróság szerint önmagában politikai vagy ideológiai indokok nem szolgálhatnak alapul egy rendezvény betiltására, és az állami szerveknek nincs felhatalmazásuk arra, hogy világnézeti alapon korlátozzák az alapvető jogokat” – hangsúlyozza.

Brüsszelben eluralkodott az elnyomás kultúrája, így választania kell mindenkinek, aki nem ért egyet a Brüsszel által meghatározott ideológiákkal: szemlesütve félreállni, vagy vállalva a konfrontációt és a vitát, kiállni az érdekek mentén! A magyar emberek biztosak lehetnek benne, hogy a nemzeti oldal ellen tud állni a brüsszeli nyomásnak

 – zárja.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI)

 

 

 

