Mint arról lapunk is beszámolt, a Mol megerősítette, hogy kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazprom Neft társasággal a szerb Kőolajipari Vállalatban (NIS) fennálló 56,15 százaléknyi részesedésük megvásárlásáról. A Bloomberg szerint a Mol és az orosz cég közötti szerbiai megállapodás egyértelműen erősíti Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök pozícióját.

A Mol és az orosz Gazprom közötti szerbiai megállapodás egyértelműen erősíti Orbán Viktor pozícióját. Fotó: AFP

A Bloomberg is Orbán Viktor sikeréről ír

A lap arról ír, hogy a magyar olajvállalat megállapodott az orosz féllel a szerbiai NIS feletti ellenőrzést biztosító feltételekről. A konstrukció értelmében a szerb állam részesedése is nő, miközben a tulajdonosi körbe az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata is belépne.