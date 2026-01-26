Orbán ViktorkőolajMOLNISSzerbia

A Bloomberg is Orbán Viktor sikeréről ír

Még a Bloomberg is elismeri Orbán Viktor sikerét a szerbiai olajüzletben: a Mol és az oroszok megállapodása komoly politikai nyereséget is hozhat a magyar miniszterelnöknek. A végső döntéshez már csak Washington jóváhagyása hiányzik.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 11:37
Még a Bloomberg is elismeri Orbán Viktor sikerét a szerbiai olajüzletben Forrás: MTI
Mint arról lapunk is beszámolt, a Mol megerősítette, hogy kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazprom Neft társasággal a szerb Kőolajipari Vállalatban (NIS) fennálló 56,15 százaléknyi részesedésük megvásárlásáról. A Bloomberg szerint a Mol és az orosz cég közötti szerbiai megállapodás egyértelműen erősíti Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök pozícióját.

A Mol és az orosz Gazprom közötti szerbiai megállapodás egyértelműen erősíti Orbán Viktor pozícióját
A Mol és az orosz Gazprom közötti szerbiai megállapodás egyértelműen erősíti Orbán Viktor pozícióját. Fotó: AFP

A Bloomberg is Orbán Viktor sikeréről ír

A lap arról ír, hogy a magyar olajvállalat megállapodott az orosz féllel a szerbiai NIS feletti ellenőrzést biztosító feltételekről. A konstrukció értelmében a szerb állam részesedése is nő, miközben a tulajdonosi körbe az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata is belépne. 

Bár az ügylet végső kimenetele még nem ismert, a megállapodás már most mérföldkőnek számít.

A gazdasági lap arra is felhívja a figyelmet, hogy Szerbia még soha nem került ilyen közel ahhoz, hogy csökkentse az orosz befolyást az energiaiparában azóta, hogy a Gazprom 2008-ban megszerezte a NIS-t. A Bloomberg szerint Alekszandar Vucsics számára megkönnyebbülést jelentett, hogy a megoldás egy szomszédos országból jött, amely szintén jó viszonyt ápol Moszkvával.

Az elemzés külön kitér arra is, hogy a megállapodás a magyar miniszterelnök számára is kedvező időzítésű. 

A Mol részvényei idén már mintegy húsz százalékkal erősödtek, ami pozitív visszajelzés a jelenlegi gazdasági környezetben. A Bloomberg értelmezésében ez olyan eredmény, amelyet Orbán Viktor politikai tőkeként is felhasználhat. A lap megjegyzi: a magyar kormányfőt gyakran éri bírálat Brüsszelben és hazai ellenfelei részéről is az Oroszországgal ápolt kapcsolatai miatt, ám ez az ügylet most azt az érvet erősíti, hogy a keleti nyitás kézzelfogható gazdasági előnyökkel jár. A végső döntéshez már csak Washington jóváhagyása szükséges.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (jobbra) és Alekszandar Vucsics szerb elnök a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére életre hívott Béketanács alapító okiratának aláírásán Davosban 2026. január 22-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

