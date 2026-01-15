Oroszország hibrid beavatkozására figyelmeztet Belgium. A belga szövetségi igazságügyi minisztérium felügyelete alatt működő szolgálat jelentése szerint Belgium egyre több és összetettebb biztonsági fenyegetéssel néz szembe, az orosz hibrid beavatkozástól, a terrorizmuson és szélsőséges nézeteket terjesztő csoportok hálózatának online erősödése mellett a kábítószerrel kapcsolatos erőszakig, írja az MTI.
Oroszország miatt pánikol Brüsszel
A belga állambiztonsági szolgálat Oroszország jelentette fenyegetésekre, valamint a szélsőséges erőszak és a szervezett bűnözés erősödésére figyelmeztetett éves jelentésében, amelynek részleteit a belga hírügynökség ismertette csütörtökön.
Oroszország hibrid hadviselésére figyelmeztetnek
A jelentés szerint Oroszország jelenti a legközvetlenebb külföldről érkező fenyegetést. Megjegyezték, hogy az ukrajnai háború kezdete óta Belgium orosz dezinformációs tevékenységgel, kémkedéssel, kibertámadásokkal és politikai befolyásolási kísérletekkel szembesül. Az elmúlt években diplomatának álcázott orosz hírszerző tisztek tucatjait azonosították, köztök többeknek megtagadták a belépést.
A jelentés a belga katonai bázisok közlében észlelt gyanús dróntevékenységekre is kitért, noha – mint megjegyezték – több jelentés hamis riasztásnak bizonyult. A megerősített eseteket még vizsgálják – írták, de – mint kiemelték – ez idáig nincs szilárd bizonyíték az orosz érintettségre.
A jelentéstevők aggodalomra okot adónak nevezték az úgynevezett eldobható ügynökök alkalmazását. Az olyan fizetett, egy-egy feladat elvégzésére alkalmazott civilek tevékenységét, akiket alacsony szintű szabotázsakciók vagy a rend megzavarására alkalmas esemény végrehajtására bérelnek fel. Noha Belgiumban eddig kis számban fordultak elő ilyen események, a jövőben ezek fokozódhatnak, ahogy más európai országokban is látható – emelték ki.
A jelentés a dzsihadista indíttatású terrorizmus veszélyeire is figyelmeztetett. Közölték: noha a nagy terrorhálózatok tevékenységei ritkábbak Belgiumban, a magányos elkövetők és a kisebb terrorista sejtek továbbra is komoly kockázatot jelentenek.
„Aggasztó módon a terrorizmus eseteinek egyharmada ma kiskorúakat érint, néhány elkövető alig 12 éves” – fogalmaztak.
Az elkövetőket gyakran más országokban zajló konfliktusok befolyásolják, de motiváló az Iszlám Állam vagy az al-Kaida terrorszervezethez köthető szélsőséges propaganda is, húzták alá. A belga szolgálat szerint az országban jelen van mind a baloldali, mind a jobboldali szélsőségesség. A legtöbb esetben tüntetések torkollnak erőszakba, amelyre szélsőséges csoportok fiatalokat, és más, a társadalom permére szorult embereket bujtanak fel online, zsarolással vagy bántalmazást és erőszakot alkalmazva.
A jelentéstevők végezetül a kábítószer-kereskedelemhez köthető, szervezett bűnbandák által elkövetett bűncselekményre figyelmezettek, amelyek miatt – véleményük szerint – a biztonság egyre inkább alááshatóvá válik Belgiumban. A drogkereskedelemhez kapcsolódó erőszak egyre szélsőségesebb az egyre gyakoribb lövöldözések, robbanások, valamint a rendőrség, a börtönszemélyzet és a bírák elleni fenyegetések formájában. A hírszerző szolgálatok a korábbinál szorosabban dolgoznak együtt a rendőrséggel és a bíróságokkal ezen fenyegetés leküzdése érdekében - tették hozzá.
Borítókép: Illusztráció belga rendőrautó (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)
