Oroszország miatt pánikol Brüsszel

Oroszország hibrid hadviselésére figyelmeztetnek

A jelentés szerint Oroszország jelenti a legközvetlenebb külföldről érkező fenyegetést. Megjegyezték, hogy az ukrajnai háború kezdete óta Belgium orosz dezinformációs tevékenységgel, kémkedéssel, kibertámadásokkal és politikai befolyásolási kísérletekkel szembesül. Az elmúlt években diplomatának álcázott orosz hírszerző tisztek tucatjait azonosították, köztök többeknek megtagadták a belépést.

A jelentés a belga katonai bázisok közlében észlelt gyanús dróntevékenységekre is kitért, noha – mint megjegyezték – több jelentés hamis riasztásnak bizonyult. A megerősített eseteket még vizsgálják – írták, de – mint kiemelték – ez idáig nincs szilárd bizonyíték az orosz érintettségre.

A jelentéstevők aggodalomra okot adónak nevezték az úgynevezett eldobható ügynökök alkalmazását. Az olyan fizetett, egy-egy feladat elvégzésére alkalmazott civilek tevékenységét, akiket alacsony szintű szabotázsakciók vagy a rend megzavarására alkalmas esemény végrehajtására bérelnek fel. Noha Belgiumban eddig kis számban fordultak elő ilyen események, a jövőben ezek fokozódhatnak, ahogy más európai országokban is látható – emelték ki.

A jelentés a dzsihadista indíttatású terrorizmus veszélyeire is figyelmeztetett. Közölték: noha a nagy terrorhálózatok tevékenységei ritkábbak Belgiumban, a magányos elkövetők és a kisebb terrorista sejtek továbbra is komoly kockázatot jelentenek.