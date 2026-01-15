Hollandiarobbanástűz

Robbanások és tűz egy holland városban + videó

Utrecht városában legalább négyen megsérültek, a belvárost pedig szinte teljesen lezárták. A szemtanúk szerint robbanások történtek, majd pedig tűz ütött ki, azonban a hivatalos tájékoztatás egyelőre egy detonációról szól. A helyszínen jelenleg is folynak a mentési munkálatok.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 21:20
Fotó: JEROEN JUMELET Forrás: ANP
Legalább négyen megsérültek, miután egy vagy több robbanás történt, majd tűz ütött ki a hollandiai Utrecht belvárosában csütörtökön a délutáni órákban, a történelmi Mariaplaats környékén – közölte a regionális katasztrófavédelmi és mentőszolgálat, a Veiligheidsregio Utrecht. A robbanások előtt többen gázszagot éreztek. 

Az épület kigyulladása előtt robbanások rázták meg a környéket beszámolók szerint
Fotó: JEROEN JUMELET/ANP

A NlTimes hírportál tudósítása szerint a hatóságok megerősítették, hogy legalább egy robbanás történt az egyik szűk utcában, amelynek következtében nagy mennyiségű törmelék borította el a környéket, és több épület megsérülhetett. A robbanások okát egyelőre nem sikerült megállapítani, de egyes tanúk gázszagot is éreztek a helyszínen. A sérültek állapotáról nem közöltek részleteket.

A tűzoltók még órákkal az eset után is az oltással és a romok átvizsgálásával küzdöttek, mivel nehéz volt megközelíteni a leginkább érintett épületeket. „Most az a legfontosabb, hogy ellenőrizzük, vannak-e emberek a romok alatt” – mondta Sharon Dijksma, Utrecht polgármestere.

Szemtanúk hatalmas detonációról számoltak be; több kirakat megrongálódott, ablakok törtek ki, és véres sérülteket láttak az utcán. A robbanások ereje a környező utcákban is károkat okozott, ahol egyes épületek a 15. századból származnak.

A városközpont jelentős részét lezárták, a forgalmat elterelték, a mentők pedig több házat és üzletet kiürítettek, és a regionális hatóságok katasztrófavédelmi intézkedéseket léptettek életbe.

A sérültek ellátására az UMC Utrecht egyetemi kórház aktiválta a válsághelyzeti ellátó egységét, amely rövid időn belül nagyszámú beteg fogadására képes. A Vöröskereszt önkénteseit is mozgósították a helyszíni és kórházi segítségnyújtásra.

A Veiligheidsregio Utrecht az esti órákban azt is közölte hogy a robbanást követően több épület összeomlott. A tűzoltóság jelenleg azt vizsgálja, miként lehet biztonságosan átkutatni az összeomlott és megrongálódott épületeket annak megállapítására, tartózkodik-e még valaki odabent.

Borítókép: A lángoló épület egy magasból készült felvételen (Fotó: AFP/Jeroen JUMELET)

