Robbanások és tűz egy holland városban + videó

Legalább négyen megsérültek, miután egy vagy több robbanás történt, majd tűz ütött ki a hollandiai Utrecht belvárosában csütörtökön a délutáni órákban, a történelmi Mariaplaats környékén – közölte a regionális katasztrófavédelmi és mentőszolgálat, a Veiligheidsregio Utrecht. A robbanások előtt többen gázszagot éreztek.

A beszámolók szerint az épület kigyulladása előtt robbanások rázták meg a környéket

Fotó: JEROEN JUMELET/ANP

A NlTimes hírportál tudósítása szerint a hatóságok megerősítették, hogy legalább egy robbanás történt az egyik szűk utcában, amelynek következtében nagy mennyiségű törmelék borította el a környéket, és több épület megsérülhetett. A robbanások okát egyelőre nem sikerült megállapítani, de egyes tanúk gázszagot is éreztek a helyszínen. A sérültek állapotáról nem közöltek részleteket.