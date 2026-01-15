Robbanások és tűz egy holland városban + videó

Legalább négyen megsérültek, miután egy vagy több robbanás történt, majd tűz ütött ki a hollandiai Utrecht belvárosában csütörtökön a délutáni órákban, a történelmi Mariaplaats környékén – közölte a regionális katasztrófavédelmi és mentőszolgálat, a Veiligheidsregio Utrecht. A robbanások előtt többen gázszagot éreztek.
A NlTimes hírportál tudósítása szerint a hatóságok megerősítették, hogy legalább egy robbanás történt az egyik szűk utcában, amelynek következtében nagy mennyiségű törmelék borította el a környéket, és több épület megsérülhetett. A robbanások okát egyelőre nem sikerült megállapítani, de egyes tanúk gázszagot is éreztek a helyszínen. A sérültek állapotáról nem közöltek részleteket.
A tűzoltók még órákkal az eset után is az oltással és a romok átvizsgálásával küzdöttek, mivel nehéz volt megközelíteni a leginkább érintett épületeket. „Most az a legfontosabb, hogy ellenőrizzük, vannak-e emberek a romok alatt” – mondta Sharon Dijksma, Utrecht polgármestere.
