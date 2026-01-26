A Tisza Párt a Shell-lel, illetve annak egyik volt vezetőjével akarja fényezni magát, de vannak súlyos kérdőjelek

A Shell, avagy hivatalos nevén a Royal Dutch Shell, egy holland–angol multinacionális olajvállalat, árbevételük alapján a cég a világ második legnagyobb vállalata, az egyik a hat olajóriásból és az egyik legértékesebb és legellentmondásosabb is, írja elemzésében a Tűzfalcsoport.

A brit–holland olaj- és benzinipari vállalat, a Royal Dutch Shell PLC cégtáblája (Fotó: NurPhoto/AFP/Aleksander Kalka)

Shell: Gyilkosság, korrupció

De ha megnézzük Kapitány István cégének a múltját, akkor akad ott a The Guardian beszámolói nyomán gyilkosság, korrupció, környezetszennyezés és sarkvidéki bányászat is. A holland–angol céget többek között Afrikában már többször megpróbálták kérdőre vonni:

gyilkosságért,

kínzásért,

emberiség elleni bűnökért.

Ugyanis, pár évvel ezelőtt Afrikában felakasztottak nyolc törzsi vezetőt, az akkori perek vádlottjai a Shell és annak nigériai vezetője, Brian Anderson voltak. A vállalat 15,5 millió dollárt fizetett 2009-ben az ügy rendezéséért, ugyanakkor nem vállalta a felelősséget a vádakért. 2010-ben nyilvánosságra került iratok szerint a vállalatnak számos nigériai minisztériumban voltak emberei, a kormány tudta nélkül. 2009-ben nyilvánosságra került, a perben végül nem használt iratok alapján a cég rendszeresen fizetett a nigériai hadseregnek a tüntetések megakadályozásáért. Ahogy pedig azt az Origo is megírta, a brit The Independent számolt be arról, hogy nigériai ügyészség 2017-ben emelt vádat a Shell és az Eni multinacionális olajvállalatok ellen – amerikai, olasz, francia, svájci és holland közös nyomozócsoportok által megállapított –, legalább 1,3 milliárd dolláros (mintegy 364 milliárd forintos) korrupció vádjával.

A korábbi korrupciós példákhoz is kapcsolódóan, fontos tisztázandó fogalom a zöldszervezetek pénzügyi visszaéléseinél a „zöldre mosás”, angol nevén greenwashing. A nagyvállalatok által szponzorált zöld NGO-k sajátos gyakorlatában látszatintézkedések keretében (például zöldmezős beruházásként öko városrészek, lakóparkok) a környezetvédő szervezetet pénzelő multik, például olajipari vállalatok környezetszennyezése, természetkihasználása felett gyakran szemet hunynak, vagy látványosan lealkudják a maguk büntetését a nyersanyag-multivállalatok.

Az egész rendszert ez a logika mozgathatja: például a 470 NGO által működtetett világméretű Global Call for Climate Action’s tcktcktck kampányban partnereként együttműködő Corporate Leaders Group on Climate Change nevű nemzetközi klímaplatform tagjai és résztvevői között olyan neveket találunk, mint a Shell olajvállalat, a BP (British Petroleum), az Unilever globális fogyasztásitermék-gyártó, a Coca-Cola és más ismert multicégek.

Ezek a kiterjedt multivállalatok pedig természetesen a saját globális kereskedelmi érdekek mentén kívánják befolyásolni a globális zöldegyüttműködést, a problémás átláthatóság miatt könnyen utat nyitva a greenwashingnak, a korrupciós jelenségeknek.