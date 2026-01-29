Már Svájc is fegyverkezik

BREAKING Der #Bundesrat möchte die #Mehrwertsteuer ab 2028 zehn Jahre lang um 0,8 Prozentpunkte erhöhen, um #Rüstungsgüter für die Schweizer #Armee kaufen zu können.

Für die #Sicherheit und #Verteidigung der Schweiz seien zusätzlich rund 31 Milliarden Franken nötig. (1/6)

Svájc jelenleg a bruttó hazai termékének mintegy 0,7 százalékát fordítja védelemre, ami az egyik legalacsonyabb arány Európában. A Szövetségi Tanács szerint az a korábbi célkitűzés, amely 2032-re egy százalékra emelte volna ezt az arányt, mára meghaladottá vált.