A Szövetségi Tanács közleménye szerint a romló geopolitikai környezet miatt Svájc számottevően erősítené biztonsági és védelmi képességeit, amihez hozzávetőleg 31 milliárd svájci franknyi, vagyis mintegy 33 milliárd eurós többletforrásra van szükség – írja az Origo.
Már Svájc is fegyverkezik
A svájci kormány bejelentése szerint Svájc a következő tíz évben megemeli az általános forgalmi adót, hogy több forrást biztosítson a védelmi kiadásokra.
A Szövetségi Tanács elképzelései szerint 2028-tól kezdve átmenetileg, tízéves időtartamra 0,8 százalékponttal emelnék az általános forgalmi adót a jelenlegi 8,1 százalékról. A többletbevételt egy fegyverkezési alapba irányítanák, amely hitelfelvételi lehetőséggel is rendelkezne. Az áfaemelés ugyanakkor alkotmánymódosítást igényel, ezért tavasszal társadalmi egyeztetés kezdődik az ügyben – írja a Politico.
Svájc Oroszország Ukrajna elleni támadása óta, immár közel négy éve vizsgálja felül védelmi politikáját. Az ország növeli újrafegyverkezési erőfeszítéseit, és szorosabb katonai együttműködésre törekszik európai államokkal, miközben továbbra sem tervezi a NATO-hoz való csatlakozást.
Svájc jelenleg a bruttó hazai termékének mintegy 0,7 százalékát fordítja védelemre, ami az egyik legalacsonyabb arány Európában. A Szövetségi Tanács szerint az a korábbi célkitűzés, amely 2032-re egy százalékra emelte volna ezt az arányt, mára meghaladottá vált.
A közlemény szerint az elmúlt évtizedekben végrehajtott megszorítások következtében a fegyveres erők felszereltsége nem megfelelő, különösen a legvalószínűbb fenyegetések – vagyis a nagy hatótávolságú támadások és a hibrid konfliktusok – hatékony elhárításához.
Az ország fegyverkezési programjában kiemelt szerepet kap a rövid és közepes hatótávolságú légvédelmi rendszerek fejlesztése, valamint a kiberbiztonsági és elektromágneses képességek erősítése.
Borítókép: Svájci Szövetségi Büntetőbíróság (Fotó: AFP)
Brüsszel már nyíltan beszél az ukrán csatlakozásról
Brüsszel és Zelenszkij nyilatkozatai egybevágnak.
Őrizetbe vettek egy merényletre készülő dzsihadistát
Brazília eddig nem szerepelt azon államok között, amelyeket a dzsihadisták fenyegettek.
A BlackRock Magyarországnak évről évre nőtt a bevétele, már a húszmilliárdot is meghaladták
A cég jelenlegi vezetője a Soros-közeli Oak Foundation egyik nemzetközi partnerénél volt alelnök.
Bóka János: Brüsszel megerősítette az illegális migránsok betelepítésére vonatkozó követelését
A miniszter közölte, ha a Tisza Párton múlik, Magyarországon az következne be, ami ellen több mint egy évtizede küzdünk.
