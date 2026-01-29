Svájcvédelmi kiadásadóemelés

Már Svájc is fegyverkezik

A svájci kormány bejelentése szerint Svájc a következő tíz évben megemeli az általános forgalmi adót, hogy több forrást biztosítson a védelmi kiadásokra.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 20:53
Svájci Szövetségi Büntetőbíróság homlokzatát mutatja svájci zászlóval (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Szövetségi Tanács közleménye szerint a romló geopolitikai környezet miatt Svájc számottevően erősítené biztonsági és védelmi képességeit, amihez hozzávetőleg 31 milliárd svájci franknyi, vagyis mintegy 33 milliárd eurós többletforrásra van szükség – írja az Origo.

A svájci kormány bejelentése szerint Svájc a következő tíz évben megemeli az általános forgalmi adót, hogy több forrást biztosítson a védelmi kiadásokra (Fotó: AFP)
A svájci kormány bejelentése szerint Svájc a következő tíz évben megemeli az általános forgalmi adót, hogy több forrást biztosítson a védelmi kiadásokra (Fotó: AFP)

A Szövetségi Tanács elképzelései szerint 2028-tól kezdve átmenetileg, tízéves időtartamra 0,8 százalékponttal emelnék az általános forgalmi adót a jelenlegi 8,1 százalékról. A többletbevételt egy fegyverkezési alapba irányítanák, amely hitelfelvételi lehetőséggel is rendelkezne. Az áfaemelés ugyanakkor alkotmánymódosítást igényel, ezért tavasszal társadalmi egyeztetés kezdődik az ügyben – írja a Politico.

Svájc Oroszország Ukrajna elleni támadása óta, immár közel négy éve vizsgálja felül védelmi politikáját. Az ország növeli újrafegyverkezési erőfeszítéseit, és szorosabb katonai együttműködésre törekszik európai államokkal, miközben továbbra sem tervezi a NATO-hoz való csatlakozást.

Svájc jelenleg a bruttó hazai termékének mintegy 0,7 százalékát fordítja védelemre, ami az egyik legalacsonyabb arány Európában. A Szövetségi Tanács szerint az a korábbi célkitűzés, amely 2032-re egy százalékra emelte volna ezt az arányt, mára meghaladottá vált.

A közlemény szerint az elmúlt évtizedekben végrehajtott megszorítások következtében a fegyveres erők felszereltsége nem megfelelő, különösen a legvalószínűbb fenyegetések – vagyis a nagy hatótávolságú támadások és a hibrid konfliktusok – hatékony elhárításához.

Az ország fegyverkezési programjában kiemelt szerepet kap a rövid és közepes hatótávolságú légvédelmi rendszerek fejlesztése, valamint a kiberbiztonsági és elektromágneses képességek erősítése.

Borítókép: Svájci Szövetségi Büntetőbíróság (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról! Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu