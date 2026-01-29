Konzuli segítséget kapnak a Fradi-drukkerek Angliában + videó

Szijjártó PéterFradiAngliakonzulNottingham

Hat magyar konzul lesz jelen a Ferencváros–Nottingham Forest futballmérkőzés helyszínén csütörtökön Nottinghamben, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a meccs reggelén Budapesten.

Forrás: MTI2026. 01. 29. 7:08
Szijjártó Péter: Hat magyar konzul lesz jelen a Ferencváros–Nottingham Forest futballmérkőzés helyszínén
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter először is arról számolt be, hogy az Európa-liga alapszakaszának nyolcadik fordulójában rendezendő mérkőzésre 1700 vendégjegy kelt el, ezért hat konzul fogja segíteni az Angliába érkező Fradi-drukkereket.

Szijjártó Péter: Hat konzul fogja segíteni az Angliába érkező Fradi-drukkereket
Szijjártó Péter: Hat konzul fogja segíteni az Angliába érkező Fradi-drukkereket Fotó: AFP

„Két konzul a stadionban teljesít szolgálatot, ketten a repülőtéren segítik az érkező, majd hazainduló ferencvárosi szurkolókat, két konzul pedig a voucher beváltási ponton lesz jelen, ahol a mérkőzés napján 14 órától lehet a vouchereket váltani a jegyre, ez a Notts County stadionja mellett található” – tudatta. Tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik ezúttal is reggel hat órától, amelyet baj esetén lehet hívni: +36 30 120 9151.

Ha bármilyen probléma adódik a mérkőzés helyszínén, a mérkőzés előtt vagy után, akkor a helyszínen lévő konzul kollégáimhoz kérem, forduljanak bizalommal

– fogalmazott. Szijjártó Péter ezután aláhúzta, hogy a helyszínen öt magyar rendőr is jelen lesz, hogy zavartalan legyen a kapcsolattartás a helyi rendőrséggel. „Reméljük, hogy a Fradi olyan eredményt ér majd el, hogy egyenes ágon jut tovább az Európa Ligából. Mindenkinek jó utazást kívánok, akik útra kelnek Angliába, és sok sikert a Ferencvárosnak!” – mondta. A miniszter emellett arra is kitért, hogy csütörtök este rendezik a magyar–olasz csoportmérkőzést a futsal Európa-bajnokságon Ljubljanában.

Most is több mint kétszáz jegyet vettek a magyar szurkolók, úgyhogy a helyszínen két konzul kolléga is fogja segíteni őket. Bármilyen ügyes-bajos dolga akad bárkinek, bármilyen problémával szembesülnek, akkor a konzulokhoz forduljanak nyugodtan, akik segíteni fognak

– közölte. Illetve megjegyezte, hogy ügyeleti telefonszám is elérhető szükség esetén: +386 5163 4220.

Reméljük, hogy a magyar futsalválogatott megismétli a bravúrt, amit az első fordulóban bemutatott. Hajrá magyarok!

– zárta mondandóját Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond az étrendkiegészítők gyártásával foglalkozó BioTech USA bejelentési ünnepségén Szadán 2026. január 28-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

