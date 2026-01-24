Európa-bajnokságfutsalSergio Mullorfutsal Európa-bajnokságfutsal ebRábl JánosDróth Zoltánmagyar futsalválogatottLjubljana

A románverő magyar válogatott egy lépésre van a történelmi hőstettől, ma meg is teheti azt

Szerdán kezdődött el a lett–litván–szlovén közös rendezésű futsal Európa-bajnokság, a magyar válogatott azonban csak szombaton mutatkozik be a tornán. Magyarország negyedik alkalommal van ott a futsal Eb-n, a legutóbbihoz hasonlóan ismét Románia búcsúztatásával sikerült bebiztosítani a kvalifikációt. A kontinenstornákon eddig minden mérkőzését elveszítette a csapat, és bár a ljubljanai csoportkörbeli ellenfelek a papírforma szerint mind erősebbek a magyar válogatottnál, Sergio Mullor szövetségi kapitány együttese célként a legjobb kettő közé kerülést és az ezzel járó negyeddöntős továbbjutást aligha, de a történelmi pontszerzést egyértelműen kitűzheti.

2026. 01. 24.
A Románia elleni párharc megnyerésével, története során negyedszer jutott ki a futsal Eb-re a magyar válogatott Forrás: MLSZ
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) tizenharmadik alkalommal rendezi meg a futsal Eb-t, másodszor tizenhat csapat részvételével, és először három országban. A házigazdák közül Lettország és Litvánia, mellettük pedig Örményország is újoncnak számít a kontinenstornán, ehhez képest a szerdán elrajtolt első fordulóban mindhárom együttes megszerezte az első pontját/pontjait. Ez lehet a célja a magyar válogatottnak is, amely Sergio Mullor szövetségi kapitány irányításával 2005, 2010 és 2016 után negyedik alkalommal vesz részt Európa-bajnokságon. Az eddigi három viadalon lejátszott hét csoportmérkőzés mindegyike vereséggel zárult, közülük a Csehország elleni hazai találkozó kivételével minden alkalommal legalább két góllal kapott ki a csapat. Ezúttal a huszonegy évvel ezelőtti tornához hasonlóan Olaszország és Portugália is a magyarok kvartettjébe került, mellettük pedig a futsal Eb-ken eddig szintén nyeretlen Lengyelország lesz az ellenfél – szombaton 17.30-tól utóbbi ellen kezdi meg a tornát Magyarország a szlovéniai Ljubljanában.

A magyar válogatott Lengyelország ellen, Ljubljanában történelmi pontszerzésre készül a futsal Eb-n
A magyar válogatott Lengyelország ellen, Ljubljanában történelmi pontszerzésre készül a futsal Eb-n. Forrás: MLSZ

A magyar nemzeti csapat az Európa-bajnoki selejtezős csoportjában a második helyen végzett Szlovénia mögött, megelőzve Norvégiát és Montenegrót, majd tavaly szeptemberben a románok elleni pótselejtezőn a hazai 3-2-es győzelem után idegenben egy emlékezetes mérkőzésen 2-2-es döntetlent ért el, és így biztosította helyét a futsal Eb-n. 

A kétszeres címvédő és európai ranglistát vezető Portugália, valamint a szintén kétszeres Európa-bajnok Olaszország (8.) ellen csodával határos lenne Magyarország (20.) pontszerzése, így erre a legjobb esély szombaton Lengyelország (11.) ellen van.

Előbbi két együttes ellen 2005-ben már játszott Eb-mérkőzést a magyar válogatott, akkor a portugálok ellen 5-3-as, az olaszoktól pedig 5-0-s vereséget szenvedett.

A magyar futsalválogatott Eb-felkészülése: öt győzelem, két döntetlen és három vereség

A fontosnak ígérkező hatékony védekezést és jó kapusteljesítményt összesen tíz felkészülési mérkőzésen gyakorolhatta a magyar futsalválogatott a pótselejtező óta: Costa Rica (2-1, majd 3-2), Litvánia (5-2), Japán (4-3) és Románia (8-5) ellen jött össze a győzelem, Litvánia (2-2) és Szerbia (1-1) ellen a döntetlen, ezeken kívül pedig Szlovénia (1-4), Franciaország (2-5) és Szerbia (2-5) ellen vereségeket is átélt a csapat. A legfrissebb élmény a szerbek elleni két mérkőzés volt hazai pályán, a múlt szombati második találkozó (a telki 1-1-es döntetlen) után következett két szabadnap, kedden pedig egy edzés után kelt útnak a magyar válogatott – szerdától már Ljubljanában készül a csapat.

Sergio Mullor szövetségi kapitány veszprémi játékosok nélküli kerettel vág neki az Európa-bajnokságnak
Sergio Mullor szövetségi kapitány veszprémi játékosok nélküli kerettel vág neki az Európa-bajnokságnak. Forrás: MLSZ

Sergio Muller csapata jól érzi magát Ljubljanában

– A körülmények minden igényt kielégítenek, mind a csapat szálláshelyén, mind az arénában. 

Bárhova is megyünk, érezzük az Eb hangulatát, azt, hogy különleges napok várnak ránk.

A játékosokon is egyre inkább érződik az izgatottság, alig várjuk, hogy közösen éljünk meg az első meccsnapot a magyar szurkolókkal – mondta az Mlsz.hu-nak Sergio Mullor szövetségi kapitány, majd az MTI-nek hozzátette: – A csapategységre kell összpontosítanunk, és nem az egyénieskedésekre. Hinnünk kell magunkban, és mindabban, amiért közösen dolgozunk! Muszáj valami pluszt hozzátennünk a teljesítményünkhöz, hogy nyerjünk az ilyen típusú csapatok ellen. Néhány játékosom egyénileg képzettebb a lengyeleknél, és talán a legtöbb esélyünk ellenük van a pontszerzésre vagy a győzelemre. 

Előfordulhat, hogy kiesünk, de tanulunk minden mérkőzésből, mert ez az első lépésünk a következő Európa-bajnokság felé.

Nem az a célunk ugyanis, hogy befejezetlen munkát végezzünk, hanem hogy készen álljunk a következő tornára. A legfiatalabb átlagéletkorú csapatunk van ezen az Eb-n, és ez nagyon fontos a jövőnk szempontjából – nyilatkozta Mullor.

A csapatot 2023 óta irányító spanyol szakembert több kritika is érte, amiért senkit nem hívott be a magyar bajnokságot címvédőként veretlenül vezető Veszprém csapatából a keretbe, és lemondott Dróth Zoltán szerepeltetéséről is. A magyar futsal egyik legnagyobb legendájának számító Dróth távollétében a válogatottsági rekorder – múlt csütörtökön 173. alkalommal húzta magára a címeres mezt – Rábl János a keret egyetlen tagja, aki már tíz éve, a magyar válogatott legutóbbi Eb-szereplésekor is pályára lépett. A legutóbbi két kontinenstornát egy-egy ponttal záró, Eb-ken szintén első győzelmükre készülő lengyelek elleni, szombati csoportmérkőzésen Rábl rutinjára is szükség lehet a magyar válogatott történelmi pontszerzésére.

A magyar futsalválogatott már kedd este óta Ljubljanában készül
A magyar futsalválogatott már kedd este óta Ljubljanában készül. Forrás: MLSZ

A magyar válogatott kerete a futsal Eb-n

Kapusok:

  • Alasztics Marcell (Á Stúdió Nyíregyháza)
  • Faragó Ádám (DEAC)
  • Gémesi Gergő (Újpest)

Mezőnyjátékosok:

  • Bencsik Roland (SG Kecskemét Futsal)
  • Büki Baltazár (Aramis SE)
  • Fekete Márk (SG Kecskemét Futsal)
  • Kajtár Mátyás (csapat nélkül)
  • Pál Patrik (Újpest)
  • Rafinha (Á Stúdió Nyíregyháza)
  • Rábl János (MVFC Berettyóújfalu)
  • Rutai Balázs (SG Kecskemét Futsal)
  • Suscsák Máté (Újpest)
  • Szabó Lajos (MVFC Berettyóújfalu)
  • Szalmás Zoltán (MVFC Berettyóújfalu)
  • Vatamaniuc-Bartha Dávid (Á Stúdió Nyíregyháza)

Tartalék:

  • Győri Balázs (DEAC)

A magyarok programja a csoportkörben

  • január 24. (szombat): Magyarország–Lengyelország 17.30 (tv: M4 Sport)
  • január 27. (kedd): Magyarország–Portugália 17.30 (tv: M4 Sport)
  • január 29. (csütörtök): Magyarország–Olaszország 20.30 (tv: Duna World)

 

Így jutott ki az Európa-bajnokságra a magyar futsalválogatott:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

