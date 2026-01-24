A románverő magyar válogatott egy lépésre van a történelmi hőstettől, ma meg is teheti azt

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) tizenharmadik alkalommal rendezi meg a futsal Eb-t, másodszor tizenhat csapat részvételével, és először három országban. A házigazdák közül Lettország és Litvánia, mellettük pedig Örményország is újoncnak számít a kontinenstornán, ehhez képest a szerdán elrajtolt első fordulóban mindhárom együttes megszerezte az első pontját/pontjait. Ez lehet a célja a magyar válogatottnak is, amely Sergio Mullor szövetségi kapitány irányításával 2005, 2010 és 2016 után negyedik alkalommal vesz részt Európa-bajnokságon. Az eddigi három viadalon lejátszott hét csoportmérkőzés mindegyike vereséggel zárult, közülük a Csehország elleni hazai találkozó kivételével minden alkalommal legalább két góllal kapott ki a csapat. Ezúttal a huszonegy évvel ezelőtti tornához hasonlóan Olaszország és Portugália is a magyarok kvartettjébe került, mellettük pedig a futsal Eb-ken eddig szintén nyeretlen Lengyelország lesz az ellenfél – szombaton 17.30-tól utóbbi ellen kezdi meg a tornát Magyarország a szlovéniai Ljubljanában.

A magyar válogatott Lengyelország ellen, Ljubljanában történelmi pontszerzésre készül a futsal Eb-n. Forrás: MLSZ

A magyar nemzeti csapat az Európa-bajnoki selejtezős csoportjában a második helyen végzett Szlovénia mögött, megelőzve Norvégiát és Montenegrót, majd tavaly szeptemberben a románok elleni pótselejtezőn a hazai 3-2-es győzelem után idegenben egy emlékezetes mérkőzésen 2-2-es döntetlent ért el, és így biztosította helyét a futsal Eb-n.

A kétszeres címvédő és európai ranglistát vezető Portugália, valamint a szintén kétszeres Európa-bajnok Olaszország (8.) ellen csodával határos lenne Magyarország (20.) pontszerzése, így erre a legjobb esély szombaton Lengyelország (11.) ellen van.

Előbbi két együttes ellen 2005-ben már játszott Eb-mérkőzést a magyar válogatott, akkor a portugálok ellen 5-3-as, az olaszoktól pedig 5-0-s vereséget szenvedett.

A magyar futsalválogatott Eb-felkészülése: öt győzelem, két döntetlen és három vereség

A fontosnak ígérkező hatékony védekezést és jó kapusteljesítményt összesen tíz felkészülési mérkőzésen gyakorolhatta a magyar futsalválogatott a pótselejtező óta: Costa Rica (2-1, majd 3-2), Litvánia (5-2), Japán (4-3) és Románia (8-5) ellen jött össze a győzelem, Litvánia (2-2) és Szerbia (1-1) ellen a döntetlen, ezeken kívül pedig Szlovénia (1-4), Franciaország (2-5) és Szerbia (2-5) ellen vereségeket is átélt a csapat. A legfrissebb élmény a szerbek elleni két mérkőzés volt hazai pályán, a múlt szombati második találkozó (a telki 1-1-es döntetlen) után következett két szabadnap, kedden pedig egy edzés után kelt útnak a magyar válogatott – szerdától már Ljubljanában készül a csapat.