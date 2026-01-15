magyar válogatottfutsalfelkészülésEurópa-bajnokság

Ötöt vágott egy félidő alatt az Eb előtt álló magyar válogatottnak a ki sem jutott szomszéd

A futsal Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott 5-2-re kikapott Szerbiától felkészülési mérkőzésen. A Testnevelési Egyetem sportcsarnokában vívott találkozón kétszer is vezetett Sergio Mullor csapata, de a félidő végére 5-2-es hátrányba került. A második játékrészben jobban játszottak Rábl Jánosék, ám gólt nem tudtak szerezni. A magyar válogatott szombaton újra megmérkőzik a riválissal, január 24-én pedig Lengyelország ellen kezdi meg a szereplését a kontinensviadalon a szlovéniai Ljubljanában.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 15. 20:04
magyar válogatott Budapest, 2026. január 15. A szerb Petrov Strahinja a Magyarország - Szerbia felkészülési Európa-bajnoki futsalmérkőzésen a budapesti Dr. Koltai Jenő Sportközpontban 2026. január 15-én. MTI/Bodnár Boglárka
A magyar válogatott leckét kapott Petrov Strahinjától és Szerbiától Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A története negyedik futsal, azaz 4+1 fős teremlabdarúgó Európa-bajnoksága előtt álló magyar válogatott Románia ellen emlékezetes, balhétől sem mentes párharcban vívta ki a szereplés jogát. Azóta igyekszik minél több meccset játszani a csapat, s bizony nemegyszer fájó, ám tanulságos vereségeket szenved el. Az Eb-ről lemaradt szerbek ellen sikerélményre vágytak Rábl Jánosék. 

magyar válogatott
Suscsák Máté gólt szerzett, de a magyar válogatott alulmaradt Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség

Alig négy perc elteltével megszerezte a vezetést Magyarország: Alasztics kapus a saját térfelünk közepéről passzolta fel a labdát Büki Baltazárra, aki lepörgette Vatamaniuc-Bartha Dávidnak. A Nyíregyháza játékosa igazgatás nélkül tíz méterről nagy gólt lőtt a léc alá (1-0). Három perc elteltével jött a válasz, két magyar lépett ki egy szerbre, az üresen maradt Lazar Marinkovic ballal, lazán átpörgette a kapusunk felett a magyar kapuba (1-1). Kisvártatva ismét Sergio Mullor csapata állt jobban, az újpesti Suscsák Máté balról, a bal oldali kapufa segítségével volt eredményes. 

S mire leírtuk a 2-1-es állást, 2-2-re módosult. Milosavljevic a léc alá lőtt, 15 másodperc telt el a tiszta játékidőből a második magyar gól után. Azonban nem ez volt a legfájóbb, hanem az, hogy sorozatban hármat vágva állva hagyták a mieinket a szerbek, s 5-2-re vezettek a félidőben.

Kaptunk átlövésgólt, Rosic-kötényt adva Alaszticsnak szélről köszönt be, majd kisbüntetőből már Gémesi Gergőt mattolták. 

magyar válogatott
Ötször ünnepelhettek a szerbek Budapesten Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség

Harcoló magyar válogatott

A második félidőben a cserekapus játszott, s nem kapott gólt, még egy sistergős lövése is akadt. Az nem találta el a kaput, a társak azonban többször igen. Csakhogy jól védett a szerbek kapusa. A hajrában a kapust lehozva öt a négy ellen támadott Magyarország, de inkább annak örülhetett, hogy az eladott labdái után a rivális kétszer is lécet találta el. Szerbia 5-2-re győzött a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. A két csapat szombaton zárt kapuk mögött is megmérkőzik, azután szűkíti, véglegesíti keretét a mieink spanyol szövetségi kapitánya. 

A története első Európa-bajnoki pontszerzésére készülő magyar futsalválogatott január 24-én Lengyelország, 27-én Portugália, 29-én Olaszország ellen próbálkozik a kontinensviadalon a szlovéniai Ljubljanában. Remélhetőleg a szebbik arcukat mutatják majd Büki Baltazárék.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

