Ötöt vágott egy félidő alatt az Eb előtt álló magyar válogatottnak a ki sem jutott szomszéd

A története negyedik futsal, azaz 4+1 fős teremlabdarúgó Európa-bajnoksága előtt álló magyar válogatott Románia ellen emlékezetes, balhétől sem mentes párharcban vívta ki a szereplés jogát. Azóta igyekszik minél több meccset játszani a csapat, s bizony nemegyszer fájó, ám tanulságos vereségeket szenved el. Az Eb-ről lemaradt szerbek ellen sikerélményre vágytak Rábl Jánosék.

Suscsák Máté gólt szerzett, de a magyar válogatott alulmaradt Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség

Alig négy perc elteltével megszerezte a vezetést Magyarország: Alasztics kapus a saját térfelünk közepéről passzolta fel a labdát Büki Baltazárra, aki lepörgette Vatamaniuc-Bartha Dávidnak. A Nyíregyháza játékosa igazgatás nélkül tíz méterről nagy gólt lőtt a léc alá (1-0). Három perc elteltével jött a válasz, két magyar lépett ki egy szerbre, az üresen maradt Lazar Marinkovic ballal, lazán átpörgette a kapusunk felett a magyar kapuba (1-1). Kisvártatva ismét Sergio Mullor csapata állt jobban, az újpesti Suscsák Máté balról, a bal oldali kapufa segítségével volt eredményes.

S mire leírtuk a 2-1-es állást, 2-2-re módosult. Milosavljevic a léc alá lőtt, 15 másodperc telt el a tiszta játékidőből a második magyar gól után. Azonban nem ez volt a legfájóbb, hanem az, hogy sorozatban hármat vágva állva hagyták a mieinket a szerbek, s 5-2-re vezettek a félidőben.

Kaptunk átlövésgólt, Rosic-kötényt adva Alaszticsnak szélről köszönt be, majd kisbüntetőből már Gémesi Gergőt mattolták.