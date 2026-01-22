Rendkívüli

Döntött az EP Von der Leyen sorsáról, a Tisza Brüsszel pártján

Szijjártó PéterPatrióták Európaháborúmigráció

Szijjártó Péter: A magyar és a cseh patrióta szövetség közös erővel mond nemet a migrációra és a háborúra

A tavalyi csehországi választások során megerősödött a patrióta együttműködés, ami stabil alapot teremt a két ország jövőbeni együttműködésében. Szijjártó Péter szerint az Európában és globálisan zajló politikai átrendeződésben egyre nagyobb szerepet kapnak azok az erők, amelyek a nemzeti szuverenitást, a biztonságot és az identitás megőrzését tekintik elsődlegesnek.

Sipos Péter
2026. 01. 22. 13:59
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: AFP
A tavalyi csehországi választások nyomán új korszak kezdődött a magyar–cseh kapcsolatokban, amelyben a két ország patrióta erői közösen mondanak nemet a migrációra és a háborúra – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a cseh képviselőház védelmi bizottságának alelnökét, a Jog, Tisztelet, Szakértelem (PRO) pártot vezető Jindrich Rajchlot fogadta, majd a közös sajtótájékoztatón rámutatott, hogy új világrend van kialakulóban, amelyben az egyik legjelentősebb változás a patrióta erők térnyerése Európában és globálisan egyaránt.

Szijjártó Péter korábban üdvözölte a cseh választás eredményeit
Szijjártó Péter korábban üdvözölte a cseh választás eredményeit  Fotó: AFP

Ennek kapcsán üdvözölte, hogy a tavalyi csehországi választáson is a patrióták nyertek, ami új korszakot nyitott a magyar–cseh kapcsolatokban is, mivel így a Patrióták Európáért pártcsaládnak már két miniszterelnöke is ott ül az Európai Tanácsban.

„És mi azért is nagyra becsüljük a cseh patriótákkal való együttműködést, mert az mindig is a kölcsönös tisztelet talaján állt. A pártelnök úr is – még ellenzékben is – minden egyes esetben, amikor Magyarországot igazságtalan támadások érték, kiállt mellettünk, ami a mai európai médiaviszonyok közepette – főleg ellenzékben – komoly bátorságot feltételez” – mondta.

Illetve nagyra becsüljük ezt az együttműködést azért is, mert Magyarország biztonságának egyik legfontosabb összetevője, hogy mi egy migránsmentes ország vagyunk. És Magyarország jövőbeni biztonságának is az egyik legfontosabb alapfeltétele, hogy Magyarországon ne legyenek migránsok

– tette hozzá.
Majd felidézte, hogy ebben nagy szerepe van a cseh patrióták vezetőjének, Andrej Babis kormányfőnek, akinek korábbi közreműködésével a visegrádi országoknak sikerült legyűrniük Brüsszelt, és ennek nyomán nem tudták bevezetni az illegális bevándorlók letelepítésére vonatkozó kötelező kvótákat. Szijjártó Péter ezután közölte, hogy ez a migrációellenes politika stabil alapot ad a Magyarország és Csehország közötti együttműködésnek a jövőben is.

Nemet mondunk a migrációra, nem akarunk illegális migránsokat az országainkban, meg akarjuk őrizni a biztonságunkat, meg akarjuk őrizni az identitásunkat, és nem fogadjuk el, hogy Brüsszel benyomja a migránsokat országainkba. Így tehát a migrációra közösen mondunk nemet

– figyelmeztetett.

A miniszter végül kitért az ukrajnai háborúra is, és hangsúlyozta, hogy a két ország nemet mond arra, valamint a brüsszeli háborús fanatizmusra is. Utóbbival kapcsolatban Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság és Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét a két leginkább háborúpárti politikusnak nevezte az Európai Unióban, akik tájékoztatása szerint újabb fegyverszállítmányokat és újabb eurómilliárdokat akarnak Ukrajnába küldeni.

Mi erre nemet mondunk, és a magyar emberek pénzét mi nem adjuk oda egy korrupt rezsim működtetésére Ukrajnában. A magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye

– húzta alá.
„A háború finanszírozására is együtt mondunk tehát nemet. Azt üzenjük Brüsszelnek, hogy ne is álmodjanak arról, hogy a magyar emberek pénzét felhasználhatják az Ukrajnának nyújtandó tízéves, 800 milliárd dolláros programhoz. A magyar emberek pénzére ne számítsanak. Mi nem vagyunk hajlandók Ukrajna finanszírozására egyetlenegy fillért sem költeni” – összegzett

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Nagy István
idezojelekMercosur

Nagy István: A Tisza Párt áll a Mercosur-ügylet mögött

Nagy István avatarja

Brüsszel elárulta az európai és a magyar gazdákat, életveszélyes megállapodást kötött – írja vélemény cikkében az agrárminiszter.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

