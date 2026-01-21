Szijjártó Péter: A Medicontur Orvostechnikai Kft. beruházása nyomán hatvan új munkahely jön létre Zsámbékon

Szijjártó Péter a Medicontur Orvostechnikai Kft. új beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a hazai tulajdonú, mesterséges szemlencséket gyártó cég három fejlesztési projektet hajt végre csaknem nyolcmilliárd forint értékben, amihez az állam 2,9 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve hatvan új munkahely, köztük majd egytucatnyi, kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó munkahely létrehozását.

Szijjártó Péter szerint a Medicontur Orvostechnikai Kft. új beruházása nyomán hatvan új munkahely jön létre Zsámbékon (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Beszédében rámutatott, hogy ez a stratégiai jelentőségű vállalat Magyarországon ma abszolút piacvezető, de a termékeit hetvenöt másik országban is értékesítik Ausztráliától Kínán át egészen Franciaországig.

Üdvözölte, hogy a beruházás teljes mértékben egybeesik a kormány gazdaságstratégiai céljaival, amelyek úgy szólnak, hogy miután hazánk mostanra egy fontos gyártási központtá vált, ideje nagyobb hangsúlyt helyezni a magas hozzáadott értékre, az innovációra, a kutatás-fejlesztésre.

Ennek kapcsán pedig megjegyezte, hogy tavaly rekordot döntöttek, soha korábban annyi kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos beruházás nem jött létre az országban.

Ez a 14 nagyberuházás 227 milliárd forintos értéket képviselt és majd ezer új munkahelyet hozott létre ebben az ágazatban. Ma háromezer kutatóhelyen összesen kilencvenezren foglalkoznak Magyarországgal kutatás-fejlesztési tevékenységgel

– tájékoztatott.