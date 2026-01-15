Kijevben a korrupció nem pártállás kérdése

A vádat Olha Postoljuk, a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség szóvivője erősítette meg.

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szerint Timosenko több parlamenti képviselőnek ajánlott fel pénzt azért, hogy meghatározott törvényhozási döntéseket támogassanak. A nyomozók állítása szerint nem elszigetelt esetről van szó: rendszerszintű együttműködés zajlott, amelyben folyamatos kifizetések és konkrét szavazási utasítások szerepeltek.

Yulia Tymoshenko, ex-PM and Batkivschyna leader, has been officially charged by NABU with attempting to bribe MPs, offering cash for votes or switching sides. Footage from the raid shows stacks of dollars in her office. Tymoshenko, now in parliament, calls the charges “absurd.” pic.twitter.com/CMYpIfCoCu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 14, 2026

Timosenko a gyanút politikai vádaknak minősítette, és sajtótitkárán keresztül azt közölte, hogy irodájának átkutatása nem más, mint egy grandiózus PR-fogás, amelynek semmi köze a törvényhez vagy az igazságszolgáltatáshoz.