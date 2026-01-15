Újabb súlyos korrupciós ügy rázza meg Ukrajnát: a hatóságok vesztegetéssel gyanúsítják Julija Timosenkót, a Batykivscsina párt vezetőjét, korábbi miniszterelnököt.
Kijevben a korrupció nem pártállás kérdése
Vesztegetéssel vádolják Ukrajna egyik legismertebb ellenzéki politikusát, Julija Timosenkót. A fejlemény újabb bizonyítéka annak, hogy Kijevben a korrupció nem pártállás kérdése – erről Horváth József biztonságpolitikai szakértő beszélt lapunknak, aki szerint a történtek mögött komoly belső hatalmi játszmák és amerikai befolyás is kirajzolódik.
A vádat Olha Postoljuk, a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség szóvivője erősítette meg.
A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szerint Timosenko több parlamenti képviselőnek ajánlott fel pénzt azért, hogy meghatározott törvényhozási döntéseket támogassanak. A nyomozók állítása szerint nem elszigetelt esetről van szó: rendszerszintű együttműködés zajlott, amelyben folyamatos kifizetések és konkrét szavazási utasítások szerepeltek.
Timosenko a gyanút politikai vádaknak minősítette, és sajtótitkárán keresztül azt közölte, hogy irodájának átkutatása nem más, mint egy grandiózus PR-fogás, amelynek semmi köze a törvényhez vagy az igazságszolgáltatáshoz.
Az ügy különösen kényes időszakban robbant ki, hiszen nem sokkal korábban Volodimir Zelenszkij elnök pártjának több képviselője ellen is eljárás indult. Mindez tovább erősíti azokat a vélekedéseket, amelyek szerint az ukrán politikai elit egészét átszövi a korrupció.
A „gázhercegnő” és Kijev belső agóniája
Szakértők szerint Timosenko neve korántsem ismeretlen a korrupciós ügyek világában.
Régi ismert tény, hogy amikor még Timosenko volt Ukrajna miniszterelnöke akkor csak gázhercegnőnek hívták, és ő üzletelt az oroszokkal
– mondta lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője szerint a mostani fejlemények nem elszigetelt jelenségek, hanem Zelenszkij környezetének meggyengülésére utalnak.
Ami látható Zelenszkij köreiben, nyilvánvalóan már a belső agónia jele
– fogalmazott a szakértő.
Horváth József úgy látja, az ukrán elnök egyre gyanakvóbb az őt körülvevő emberekkel.
Egymás után cserélgeti a vezetőket, mert egyrészt nem bízik bennük, másrészt pedig egyre-másra kilökik körülötte az embereket. Timosenko is szeretne visszakerülni a politikai hatalomba, ez is állhat a történések mögött
– fogalmazott.
Amerikai befolyás a háttérben?
A szakértő szerint a korrupcióellenes szervek nemzetközi beágyazottsága sem hagyható figyelmen kívül.
A korrupcióellenes ügyészség, a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal és a nyomozó hatóság is kimondatlanul gyakorlatilag az amerikai FBI irányítása alatt működik, és döntő részben az őáltaluk megszerzett információkra támaszkodva végzik tevékenységüket.
Horváth József szerint ebből az következhet, hogy a nyomozások mögött politikai jóváhagyás is állhat.
Az egyértelműnek látszik tehát, hogy akire az amerikaiak rábólintanak, az ellen indul nyomozás, tehát itt egy hatalmi játszma is kirajzolódik, és Washington előbb-utóbb megelégeli, amit Zelenszkij csinál, amit Trump már ki is mondott, hogy a békekötés legfőbb akadálya Kijev, és nem Moszkva
– összegezte a szakértő.
Borítókép: Politikai aktivisták állnak Volodimir Zelenszkijt és Julija Timosenkót ábrázoló kartonból kivágott figurák mellett egy korábbi tüntetésen (Fotó: AFP/Szergej Szupinszkij)
