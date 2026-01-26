Patrióták EurópáértIzraelFPÖNetanjahu

Történelmi látogatáson az FPÖ

Az FPÖ történetében először kapott hivatalos meghívást az izraeli kormánytól. A jeruzsálemi találkozó középpontjában a radikális iszlám és az antiszemitizmus elleni fellépés állt. A Netanjahuval folytatott találkozót az FPÖ delegációja lenyűgözőnek nevezte. Elindult a Patrióták Jeruzsálemért kezdeményezés is, melynek célja a politikai kapcsolatokat elmélyítése.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 22:35
A Patrióták Európáért pártcsalád képviselői Forrás: AFP
Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) delegációját – amely tagja a Patrióták Európáért pártcsaládnak – első alkalommal fogadta hivatalosan az izraeli kormány. A jeruzsálemi megbeszélések fókuszában a radikális iszlám és az antiszemitizmus elleni küzdelem volt – írja a Junge Freiheit.

Fotó: AFP

Harald Vilimsky, az FPÖ európai parlamenti delegációjának vezetője a hétvégén utazott Izraelbe, ahol többek között Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel és Miri Regev közlekedési miniszterrel találkozott. Az FPÖ tájékoztatása szerint Vilimsky évek óta jó kapcsolatokat ápol a kormányzó Likud párttal, amelynek Netanjahu is tagja. 

A Likud eddig politikailag eddig is közel állt az európai Patrióták Európáért pártcsaládhoz. A Patrióták Jeruzsálemért kezdeményezés megalapításával – amelynek elnöki tisztét Miri Regev vette át – a politikai kapcsolatokat kívánják elmélyíteni. A Netanjahuval folytatott találkozót az FPÖ lenyűgözőnek és nagyon informatívnak nevezte és a párt a meghívást fontos eseményként értékelte.

Borítókép: A Patrióták Európáért pártcsalád képviselői (Fotó: AFP)

