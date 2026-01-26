Történelmi látogatáson az FPÖ

Harald Vilimsky, az FPÖ európai parlamenti delegációjának vezetője a hétvégén utazott Izraelbe, ahol többek között Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel és Miri Regev közlekedési miniszterrel találkozott. Az FPÖ tájékoztatása szerint Vilimsky évek óta jó kapcsolatokat ápol a kormányzó Likud párttal, amelynek Netanjahu is tagja.

A Likud eddig politikailag eddig is közel állt az európai Patrióták Európáért pártcsaládhoz. A Patrióták Jeruzsálemért kezdeményezés megalapításával – amelynek elnöki tisztét Miri Regev vette át – a politikai kapcsolatokat kívánják elmélyíteni. A Netanjahuval folytatott találkozót az FPÖ lenyűgözőnek és nagyon informatívnak nevezte és a párt a meghívást fontos eseményként értékelte.