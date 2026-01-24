Béke, atomenergia és fegyverszállítás: ide látogat az amerikai alelnök februárban

A megállapodás értelmében az országok lemondtak minden, egymás területére vonatkozó igényükről, kötelesek tartózkodni az erőszak alkalmazásától egymás ellen, és ígéretet tettek a nemzetközi jog tiszteletben tartására. Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon pénteken úgy fogalmazott, hogy a két szomszédos ország között „ez egy csúnya háború volt, az egyik a nyolcból, amit én fejeztem be, de most jólét és béke van”.