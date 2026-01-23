Putyin helyett Trump végzi a piszkos munkát.

Rónay Tamás, Népszava: „Miközben Trump az európai vezetőket alázta – hol Macron napszemüvegén gúnyolódva, hol a svájciakat minősítve parazitának–, a háttérben Vlagyimir Putyin valószínűleg elégedetten dőlt hátra. Neki nem kell tennie semmit a nyugati szövetségi rendszerek, az EU vagy az ENSZ szétveréséért. Az Egyesült Államok elnöke elvégzi helyette a piszkos munkát, sőt még fizettet is érte a »Béketanács« tagjaival.”