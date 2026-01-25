Rendkívüli

„Üzenjünk Brüsszelnek!” – indul a nemzeti petíció

ukránKulebahideg

Pikáns megoldást ajánlott a hideg ellen a volt ukrán külügyminiszter barátnője

Dmitro Kuleba menyasszonya saját szexshopjának kínálatából, speciális eszközök használatát javasolta a fagyhalál ellen, és kijelentését nem viccnek szánta. A korábbi ukrán külügyminiszter is szokatlan tanácsokat adott a hidegben, áram és fűtés nélkül a túlélésért küzdő családoknak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 14:33
Az ukránok a fagyhalál ellen küzdenek, az áramszünetek miatt sokan sátrakban, menhelyeken vészelik át a hideget Fotó: YULIIA OVSIANNIKOVA Forrás: NurPhoto
Svetlana Paveletskaya arról beszélt, hogy üzletében fűthető vibrátort árulnak – írta az edaily.com.

A mobile heating point of the State Emergency Service of Ukraine deploys in the Voskresenka residential area in Kyiv, Ukraine, on January 21, 2026 (Photo by Yuliia Ovsiannikova/Ukrinform/NurPhoto). NO USE RUSSIA. NO USE BELARUS. (Photo by Ukrinform/NurPhoto) (Photo by Yuliia Ovsiannikova / NurPhoto via AFP)
Az ukránok a fagyhalál ellen küzdenek, az áramszünetek miatt sokan sátrakban, menhelyeken vészelik át a hideyuliia Ovsiannikova 

„Vannak olyan játékok, amelyek hőmérséklet-szabályzóval is el vannak látva és a hideg estékre ajánljuk őket, mert 38 fokra melegednek. Ha nincs fűtés, elő lehet venni a vibrátorokat, és normálisan felmelegedni” – mondta Paveletskaya.

Dmitrij Kuleba volt külügyminiszter is szokatlan javaslatot tett a fagyhalál ellen küzdőknek. Facebook-oldalán arra buzdította az ukránokat, hogy járjanak éttermekbe és fodrászszalonokba, hogy támogassák az áram- és vízkimaradások miatt szenvedő vállalkozásokat. 

A volt miniszter szerint jelenleg a vállalkozásoknak a legnehezebb, mivel a háború miatt csökkennek a bevételek és erősödik az adóterhelés. Szerinte egyre kevesebb ember jár be, a kiadások pedig nőnek.

Kérem, ma ne otthon igyák meg a kávéjukat, hanem egy kávézóban, ebédeljenek egy étteremben, vagy vegyenek finomságokat egy kioszkban, menjenek el a piacra, menjenek el a fodrászhoz, vásároljanak valamit egy kis boltban, vagy legalább rendeljenek online – támogassák a mikro-, kis- és középvállalkozásokat Ukrajnában. Nekik most a legnehezebb

– hangsúlyozta Kuleba, miközben több tízezer háztartásban áram és fűtés nélkül, életveszélyes körülmények között próbálták túlélni a rendkívüli téli időjárást az emberek. 

A fagyhalál ellen küzdenek az ukránok

Amint arról korábban beszámoltunk, Ukrajna több tízezer háztartása maradt áram és fűtés nélkül. Sokan szó szerint az életben maradásért küzdenek. A közösségi médiában megjelent bejegyzések szerint volt, aki a háziállata mellé feküdt, míg sokan fűtött sátrakban és vasúti kocsikban kénytelenek átvészelni a telet. Egy hónap leforgása alatt több mint ezer ukrán állampolgárt szállítottak kórházba fagyási sérülések és kihűlés miatt. 

Borítókép: Az ukránok a fagyhalál ellen küzdenek, az áramszünetek miatt sokan sátrakban, menhelyeken vészelik át a hideget (Fotó: AFP)

