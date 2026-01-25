Pikáns megoldást ajánlott a hideg ellen a volt ukrán külügyminiszter barátnője

Svetlana Paveletskaya arról beszélt, hogy üzletében fűthető vibrátort árulnak – írta az edaily.com.

Az ukránok a fagyhalál ellen küzdenek, az áramszünetek miatt sokan sátrakban, menhelyeken vészelik át a hideyuliia Ovsiannikova

„Vannak olyan játékok, amelyek hőmérséklet-szabályzóval is el vannak látva és a hideg estékre ajánljuk őket, mert 38 fokra melegednek. Ha nincs fűtés, elő lehet venni a vibrátorokat, és normálisan felmelegedni” – mondta Paveletskaya.

Dmitrij Kuleba volt külügyminiszter is szokatlan javaslatot tett a fagyhalál ellen küzdőknek. Facebook-oldalán arra buzdította az ukránokat, hogy járjanak éttermekbe és fodrászszalonokba, hogy támogassák az áram- és vízkimaradások miatt szenvedő vállalkozásokat.