Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetést folytatott Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnökkel, közölte a Kreml sajtószolgálata. A hivatalos közlemény szerint a beszélgetés a brazil fél kezdeményezésére jött létre. A beszélgetés során a felek több nemzetközi kérdést is érintettek, különös figyelmet fordítva Venezuelára – írja a Ria Novosztyi orosz hírügynökség.
Trump venezuelai akciója után felpörgött az orosz diplomáciai gépezet
Telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz és Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök – közölte szerdán a Kreml sajtószolgálata. Megerősítették, hogy hasonló álláspontot képviselnek a venezuelai események tekintetében és a köztársaság szuverenitásának biztosítása kapcsán.
A két államfő nemzetközi kérdésekről tárgyalt, megerősítették, hogy egyetértenek Venezuela szuverenitásának és nemzeti érdekeik védelmében. Ezen túlmenően Putyin és Lula da Silva megvitatták az országaik közötti kétoldalú együttműködés lehetőségét is. Megállapodtak, hogy folytatják az erőfeszítések koordinálását, beleértve az ENSZ és a BRICS keretében végzett tevékenységeiket, a feszültségek mérséklése érdekében Latin-Amerikában és a világ más régióban.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Oroszország és Venezuela szövetségesei elítélték az amerikai rajtaütést, amelyben az Egyesült Államok hadserege elfogta Nicolás Maduro elnököt és feleségét is. Donald Trump a január 3-án végrehajtott katonai azzal indokolta, hogy Maduro és más venezuelai vezetők több mint 25 évig éltek vissza közbizalmi pozíciójukkal és tonnaszámra csempésztek kokaint az Egyesült Államokba.
Az Egyesült Államoknak egy háromlépcsős terve van Venezuelával, amely az ország stabilizálásával – Maduro elmozdításával – kezdődött el, majd a helyreállítás következik, biztosítva az amerikai olajtársaságok hozzáférését a latin-amerikai ország gazdaságához, ezt pedig a demokratikus politikai átmenet fogja követni – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Donald Trump amerikai elnök pedig egyértelműen kifejezte azon szándékát, hogy növelni kívánja az olajkitermelést Venezuelában.
