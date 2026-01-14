Vlagyimir PutyinVenezuelaLula da Silva

Trump venezuelai akciója után felpörgött az orosz diplomáciai gépezet

Telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz és Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök – közölte szerdán a Kreml sajtószolgálata. Megerősítették, hogy hasonló álláspontot képviselnek a venezuelai események tekintetében és a köztársaság szuverenitásának biztosítása kapcsán.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 17:59
A brazil és az orosz elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetést folytatott Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnökkel, közölte a Kreml sajtószolgálata. A hivatalos közlemény szerint a beszélgetés a brazil fél kezdeményezésére jött létre. A beszélgetés során a felek több nemzetközi kérdést is érintettek, különös figyelmet fordítva Venezuelára – írja a Ria Novosztyi orosz hírügynökség. 

Az elfogott venezuelai elnök, Nicolás Maduro
Az elfogott venezuelai elnök, Nicolás Maduro. Fotó: AFP

A két államfő nemzetközi kérdésekről tárgyalt, megerősítették, hogy egyetértenek Venezuela szuverenitásának és nemzeti érdekeik védelmében. Ezen túlmenően Putyin és Lula da Silva megvitatták az országaik közötti kétoldalú együttműködés lehetőségét is. Megállapodtak, hogy folytatják az erőfeszítések koordinálását, beleértve az ENSZ és a BRICS keretében végzett tevékenységeiket, a feszültségek mérséklése érdekében Latin-Amerikában és a világ más régióban.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Oroszország és Venezuela szövetségesei elítélték az amerikai rajtaütést, amelyben az Egyesült Államok hadserege elfogta Nicolás Maduro elnököt és feleségét is. Donald Trump a január 3-án végrehajtott katonai azzal indokolta, hogy Maduro és más venezuelai vezetők több mint 25 évig éltek vissza közbizalmi pozíciójukkal és tonnaszámra csempésztek kokaint az Egyesült Államokba.

Az Egyesült Államoknak egy háromlépcsős terve van Venezuelával, amely az ország stabilizálásával – Maduro elmozdításával – kezdődött el, majd a helyreállítás következik, biztosítva az amerikai olajtársaságok hozzáférését a latin-amerikai ország gazdaságához, ezt pedig a demokratikus politikai átmenet fogja követni – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Donald Trump amerikai elnök pedig egyértelműen kifejezte azon szándékát, hogy növelni kívánja az olajkitermelést Venezuelában. 

Borítókép: A brazil és az orosz elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbelső ellentét

Nincs új a nap alatt

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska kis exmomentumos sz…r komcsi, aki Brüsszelben szervezte a „forradalmat” az Orbán-kormány ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu