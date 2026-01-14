Trump venezuelai akciója után felpörgött az orosz diplomáciai gépezet

A két államfő nemzetközi kérdésekről tárgyalt, megerősítették, hogy egyetértenek Venezuela szuverenitásának és nemzeti érdekeik védelmében. Ezen túlmenően Putyin és Lula da Silva megvitatták az országaik közötti kétoldalú együttműködés lehetőségét is. Megállapodtak, hogy folytatják az erőfeszítések koordinálását, beleértve az ENSZ és a BRICS keretében végzett tevékenységeiket, a feszültségek mérséklése érdekében Latin-Amerikában és a világ más régióban.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Oroszország és Venezuela szövetségesei elítélték az amerikai rajtaütést, amelyben az Egyesült Államok hadserege elfogta Nicolás Maduro elnököt és feleségét is. Donald Trump a január 3-án végrehajtott katonai azzal indokolta, hogy Maduro és más venezuelai vezetők több mint 25 évig éltek vissza közbizalmi pozíciójukkal és tonnaszámra csempésztek kokaint az Egyesült Államokba.