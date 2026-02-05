BabisAndrej Babispetr pavelbizalmatlansági indítvány

Elbukott a Babis-kormány elleni bizalmatlansági indítvány

Kudarcba fulladt a politikai támadás. Elbukott ugyanis a parlamentben a cseh ellenzék bizalmatlansági indítványa az Andrej Babis miniszterelnök vezette hárompárti koalíciós kormány ellen.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 05. 6:56
Elbukott a Babis-kormány elleni bizalmatlansági indítvány Forrás: AFP
Az ellenzéki jobboldali pártoknak a kormány ellen kedden benyújtott bizalmatlansági indítványát a parlamenti alsóházban szerdán este megtartott szavazáson a jelen lévő 183 képviselőből csak 84 támogatta, míg 99-en ellene szavaztak. Ez volt az első bizalmatlansági indítvány, amit Babis kormánya ellen benyújtottak.

Babis kormánya mellett Prágában és más cseh városokban több tízezren tüntettek
Prágában és más cseh városokban több tízezren tüntettek Fotó: AFP

A bizalmatlansági indítványt azután nyújtotta be az ellenzék, hogy Petr Pavel államfő elutasította Filip Turek, a kormánykoalíciós Autósok párt tiszteletbeli elnökének környezetvédelmi miniszterré való kinevezését, írja a Denikn.

Petr Macinka külügyminiszter, az Autósok elnöke megpróbált nyomást gyakorolni az államfőre, aki ezt elutasította, és Macinka SMS-üzeneteit nyilvánosságra hozta. 

Petr Pavel szerint az Autósok elnöke megzsarolta őt, ami elfogadhatatlan – írja a Novinky. Az elnök mellett vasárnap Prágában és más cseh városokban több tízezren tüntettek. A 200 tagú alsóházban a kormányoldalnak 108 képviselője van, míg az ellenzéknek 92. 

Az indítvány elfogadásához legalább 101 szavazatra lett volna szükség, így az eredmény megfelel a várakozásoknak.

Andrej Babis hárompárti – Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), Autósok – koalíciós kormánya hivatalosan 20 napja van hatalmon, és ez volt az első ellene benyújtott bizalmatlansági indítvány. Az előző választási időszakban a Petr Fiala vezette koalíciós kormány ellen négy bizalmatlansági indítványt nyújtott be az ANO, de azok egyike sem volt sikeres.

Orosz fegyvergyáraknak exportáló személyeket vettek őrizetbe Németországban
Andrej Babis: Eltitkolt milliárdok kerültek Ukrajnába Fotó: AFP

Andrej Babis: Eltitkolt milliárdok kerültek Ukrajnába

Korábban lapunk arról is beszámolt, hogy cseh kormány januári közlése szerint cseh vállalatok 274 milliárd korona értékű katonai felszerelést juttattak Ukrajnának a lőszer-kezdeményezés részeként. Ezt Andrej Babis miniszterelnök és Karel Havlícsek miniszterelnök-helyettes ismertette a kabinetülés utáni sajtótájékoztatón. Babis szerint Petr Fiala előző kormánya eltitkolta a programot, és a Katonai Hírszerzés költségvetésébe bújtatta.

Fotó: Andrej Babis miniszterelnök és Petr Pavel államfő (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

