Elbukott a Babis-kormány elleni bizalmatlansági indítvány

Az ellenzéki jobboldali pártoknak a kormány ellen kedden benyújtott bizalmatlansági indítványát a parlamenti alsóházban szerdán este megtartott szavazáson a jelen lévő 183 képviselőből csak 84 támogatta, míg 99-en ellene szavaztak. Ez volt az első bizalmatlansági indítvány, amit Babis kormánya ellen benyújtottak.

Prágában és más cseh városokban több tízezren tüntettek Fotó: AFP

A bizalmatlansági indítványt azután nyújtotta be az ellenzék, hogy Petr Pavel államfő elutasította Filip Turek, a kormánykoalíciós Autósok párt tiszteletbeli elnökének környezetvédelmi miniszterré való kinevezését, írja a Denikn.

Petr Macinka külügyminiszter, az Autósok elnöke megpróbált nyomást gyakorolni az államfőre, aki ezt elutasította, és Macinka SMS-üzeneteit nyilvánosságra hozta.

Petr Pavel szerint az Autósok elnöke megzsarolta őt, ami elfogadhatatlan – írja a Novinky. Az elnök mellett vasárnap Prágában és más cseh városokban több tízezren tüntettek. A 200 tagú alsóházban a kormányoldalnak 108 képviselője van, míg az ellenzéknek 92.