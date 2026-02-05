Elbukott a Babis-kormány elleni bizalmatlansági indítvány

Az ellenzéki jobboldali pártoknak a kormány ellen kedden benyújtott bizalmatlansági indítványát a parlamenti alsóházban szerdán este megtartott szavazáson a jelen lévő 183 képviselőből csak 84 támogatta, míg 99-en ellene szavaztak. Ez volt az első bizalmatlansági indítvány, amit Babis kormánya ellen benyújtottak.
A bizalmatlansági indítványt azután nyújtotta be az ellenzék, hogy Petr Pavel államfő elutasította Filip Turek, a kormánykoalíciós Autósok párt tiszteletbeli elnökének környezetvédelmi miniszterré való kinevezését, írja a Denikn.
Petr Macinka külügyminiszter, az Autósok elnöke megpróbált nyomást gyakorolni az államfőre, aki ezt elutasította, és Macinka SMS-üzeneteit nyilvánosságra hozta.
Petr Pavel szerint az Autósok elnöke megzsarolta őt, ami elfogadhatatlan – írja a Novinky. Az elnök mellett vasárnap Prágában és más cseh városokban több tízezren tüntettek. A 200 tagú alsóházban a kormányoldalnak 108 képviselője van, míg az ellenzéknek 92.
Az indítvány elfogadásához legalább 101 szavazatra lett volna szükség, így az eredmény megfelel a várakozásoknak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!