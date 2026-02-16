Budapestre érkezett Marco Rubio, Ukrajnában maradt a korrupt politikus

Budapestre érkezett Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere. Az amerikai külügyminisztert Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára fogadta.

Budapestre érkezése előtt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is tárgyalt Marco Rubio

Forrás: Facebook

Marco Rubio Budapesten magas rangú magyar tisztviselőkkel tárgyal a kétoldalú és regionális együttműködés erősítéséről. A megbeszélések középpontjában a globális konfliktusok békés rendezése, valamint az amerikai–magyar energiaügyi partnerség áll.

Elsődlegesen az energetika terén megvalósítható amerikai–szlovák együttműködés lehetőségei, köztük egy új amerikai segítséggel létesítendő atomerőmű építésének témája került terítékre Pozsonyban. Marco Rubio mielőtt Budapestre érkezett Pozsonyban tárgyalt Robert Fico miniszterelnökkel.