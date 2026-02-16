Marco RubioRobert FicoSzijjártó Péter

Budapestre érkezett Marco Rubio, Ukrajnában maradt a korrupt politikus

Míg Ukrajnában nem csitul a valaha volt legnagyobb korrupciós botrány, addig Donald Trump amerikai elnök béketörekvése újabb szintet lépett. Közben Budapestre érkezett Marco Rubio amerikai külügyminiszter, aki előtte Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is tágyalt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 1:00
Marco Rubio Budapestre érkezik Fotó: www.arpadkurucz.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Budapestre érkezett Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere. Az amerikai külügyminisztert Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára fogadta

Budapestre érkezése előtt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is tárgyalt Marco Rubio 
Forrás: Facebook

Marco Rubio Budapesten magas rangú magyar tisztviselőkkel tárgyal a kétoldalú és regionális együttműködés erősítéséről. A megbeszélések középpontjában a globális konfliktusok békés rendezése, valamint az amerikai–magyar energiaügyi partnerség áll.

Elsődlegesen az energetika terén megvalósítható amerikai–szlovák együttműködés lehetőségei, köztük egy új amerikai segítséggel létesítendő atomerőmű építésének témája került terítékre Pozsonyban. Marco Rubio mielőtt Budapestre érkezett Pozsonyban tárgyalt Robert Fico miniszterelnökkel. 

Horvátországhoz fordult Magyarország és Szlovákia az orosz kőolajszállítás biztosítás érdekében – tette közzé a külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország energiabiztonsága nem lehet ideológiai kérdés – hangsúlyozta Szijjártó Péter. Mivel Ukrajna továbbra sem indította újra a tranzitot a Barátság kőolajvezetéken, Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében az Adria-kőolajvezetéken keresztül – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon. Szlovákia megerősítette a magyar álláspontot, miszerint Ukrajna miatt nem indul újra a kőolajszállítás.

Mindeközben az ukrán hatóságok egyik legnagyobb korrupciós eljárásában újabb látványos fordulat történt. A nyomozók a határon csaptak le a volt energiaügyi miniszterre, aki éppen elhagyni készült az országot. Herman Haluscsenkót az ukrán kormány novemberben függesztette fel tisztségéből, miután fény derült szerepvállalására a legmagasabb politikai körökig érő korrupciós botrányban.

Donald Trump amerikai elnök arról számolt be a Truth Social közösségi oldalán, hogy a Béketanács tagállamai több mint ötmilliárd dollárt ajánlottak fel a Gázai övezet újjáépítésére, valamint humanitárius segítségként. Azt is megerősítette, hogy a Béketanács tagjai február 19-én tartják találkozójukat Washingtonban a Donald J. Trump Béke Intézetben.

Borítókép: Marco Rubio Budapestre érkezik (Fotó: Kurucz Árpád)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyűjtőhely

444

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu