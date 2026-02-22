Trump szembemegy Brüsszellel, nemet mond a cenzúrára

A projekt az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumához tartozik és sajtóértesülések szerint a Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) szerverein keresztül fog működni. A Freedom.Gov portál jelenleg még fejlesztés alatt áll, de a Reuters információi szerint az oldal fejlesztői egy virtuális magánhálózati (VPN) funkció beépítését is megvitatták, amely által úgy tűnne, mintha egy-egy felhasználó az Egyesült Államokból böngészne. A brit és az uniós kormányok előtt két út áll:

vagy tudomásul veszik, hogy állampolgáraik amerikai támogatással kikerülhetik az online korlátozásokat, vagy letiltják a Freedom.Gov elérését, ismét a cenzúra eszközéhez nyúlva.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, súlyos vádak érkeztek Washingtonból az Európai Bizottsággal szemben. Az amerikai jelentés szerint Brüsszel választásokat és járványkritikát is cenzúrázott.