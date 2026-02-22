Rendkívüli

Terrortámadás rázta meg Nyugat-Ukrajnát + videó

Donald TrumpBrüsszelcenzúra

Trump szembemegy Brüsszellel, nemet mond a cenzúrára

Donald Trump új kezdeményezéssel üzen Brüsszelnek és Londonnak. Washington egy olyan platform elindítására készül, amely lehetővé tenné az uniós és brit szabályozások által tiltott online tartalmak elérését. A Freedom.Gov névre keresztelt projekt az amerikai kormányzathoz kötődik, és Washington a kezdeményezést a cenzúra ellensúlyozásaként indokolta.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 7:25
Donald Trump amerikai elnök sajtótájékoztatót tart (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök újabb frontot nyit az Európai Unióval és Nagy-Britanniával szemben, most az internetes korlátozásokat veszi célba. Az Egyesült Államok olyan programot indít, amely a tiltott online tartalmakat teszi megtekinthetővé. Washington a lépést a cenzúra ellensúlyozásának eszközének minősítette. A Freedom.Gov platformon keresztül a felhasználók olyan weboldalakat is elérhetnek majd, amelyeket az uniós és a brit szabályozások tiltanak – számolt be róla az Origo a Breitbart cikkére hivatkozva.

Trump fellép a brüsszeli cenzúra ellen
Trump fellép a brüsszeli cenzúra ellen
Fotó: AFP

A projekt az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumához tartozik és sajtóértesülések szerint a Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) szerverein keresztül fog működni. A Freedom.Gov portál jelenleg még fejlesztés alatt áll, de a Reuters információi szerint az oldal fejlesztői egy virtuális magánhálózati (VPN) funkció beépítését is megvitatták, amely által úgy tűnne, mintha egy-egy felhasználó az Egyesült Államokból böngészne. A brit és az uniós kormányok előtt két út áll: 

vagy tudomásul veszik, hogy állampolgáraik amerikai támogatással kikerülhetik az online korlátozásokat, vagy letiltják a Freedom.Gov elérését, ismét a cenzúra eszközéhez nyúlva.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, súlyos vádak érkeztek Washingtonból az Európai Bizottsággal szemben. Az amerikai jelentés szerint Brüsszel választásokat és járványkritikát is cenzúrázott.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök sajtótájékoztatót tart (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

