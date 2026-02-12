Néhány hónappal ezelőtt orosz drónok hulláma megsemmisítette a Lasar’s Group fő dróngyártó üzemét. A károk összege meghaladja a több tízmillió dollárt – jelentette ki Pavlo Jelizarov, a Légierő parancsnokhelyettese a The Atlantic beszámolója szerint.
Oroszország lerombolta Ukrajna egyik legnagyobb dróngyártó üzemét
Az ukrajnai Lasar’s Group fő dróngyártó üzemét orosz támadás érte. A veszteségek mértékét most hozták nyilvánosságra először.
A Lasar’s Group az Ukrán Nemzeti Gárdán belül működő különleges, pilóta nélküli légijárművekkel (UAV) foglalkozó egység, amely a háború egyik leghatékonyabb alakulatává vált.
A támadás jelentős veszteségeket okozott: mintegy 35 millió dollár értékű felszerelés égett el, köztük nagy mennyiségű fegyver. Korábban sem a csapás célpontját, sem a károk teljes mértékét nem hozták nyilvánosságra.
Az RBK–Ukrajna hírügynökség szerint a Lasar’s Group innovatív működésével emelkedik ki. A lap szerint a szervezet egy Forma–1-es csapathoz hasonló felépítésben dolgozik: a feladatkörök pontosan meghatározottak, a hangsúly a technológián és a gyors alkalmazkodáson van. A tagok többsége civil háttérből érkezett, és speciális kiképzésben részesült.
További Külföld híreink
Az egység drónokat vet be orosz légvédelmi rendszerek, páncélozott járművek, valamint egyéb frontvonali célpontok megsemmisítésére.
A Lasar’s Group a hadviselésben megvalósuló technológiai alkalmazkodás egyik jelképe lett: csapásmérő drónokat, műveleti felderítést és a pilóta nélküli eszközök hatékony alkalmazását ötvözi az orosz katonai képességek gyengítése érdekében.
– számolt be az RBK–Ukrajna.
Borítókép: Ukrán vállalat megsemmisült az orosz dróntámadásban (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor sajtószkanderrel kezdett az uniós csúcson
Az Európai Tanács rendkívüli ülést tart.
Bóka János: Brüsszel az Európai Bíróságon keresztül fenyegeti Magyarországot
„Nem fizetünk Brüsszelnek!”
Zelenszkij emberrablói ismét akcióba lendültek + videó
A TCK emberei akcióba léptek.
Orosz-ukrán-amerikai tárgyalás jön, ez lehet a helyszín
Újabb forduló körvonalazódik.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor sajtószkanderrel kezdett az uniós csúcson
Az Európai Tanács rendkívüli ülést tart.
Bóka János: Brüsszel az Európai Bíróságon keresztül fenyegeti Magyarországot
„Nem fizetünk Brüsszelnek!”
Zelenszkij emberrablói ismét akcióba lendültek + videó
A TCK emberei akcióba léptek.
Orosz-ukrán-amerikai tárgyalás jön, ez lehet a helyszín
Újabb forduló körvonalazódik.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!