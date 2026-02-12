Oroszország lerombolta Ukrajna egyik legnagyobb dróngyártó üzemét

A Lasar’s Group az Ukrán Nemzeti Gárdán belül működő különleges, pilóta nélküli légijárművekkel (UAV) foglalkozó egység, amely a háború egyik leghatékonyabb alakulatává vált.

A támadás jelentős veszteségeket okozott: mintegy 35 millió dollár értékű felszerelés égett el, köztük nagy mennyiségű fegyver. Korábban sem a csapás célpontját, sem a károk teljes mértékét nem hozták nyilvánosságra.

Az RBK–Ukrajna hírügynökség szerint a Lasar’s Group innovatív működésével emelkedik ki. A lap szerint a szervezet egy Forma–1-es csapathoz hasonló felépítésben dolgozik: a feladatkörök pontosan meghatározottak, a hangsúly a technológián és a gyors alkalmazkodáson van. A tagok többsége civil háttérből érkezett, és speciális kiképzésben részesült.