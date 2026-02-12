orosz-ukrán háborúüzemdróngyártódróntámadás

Oroszország lerombolta Ukrajna egyik legnagyobb dróngyártó üzemét

Az ukrajnai Lasar’s Group fő dróngyártó üzemét orosz támadás érte. A veszteségek mértékét most hozták nyilvánosságra először.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 11:48
Az ukrán vállalat raktárépülete megsemmisült az orosz dróntámadásban
Ukrán vállalat megsemmisült az orosz dróntámadásban (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Néhány hónappal ezelőtt orosz drónok hulláma megsemmisítette a Lasar’s Group fő dróngyártó üzemét. A károk összege meghaladja a több tízmillió dollárt – jelentette ki Pavlo Jelizarov, a Légierő parancsnokhelyettese a The Atlantic beszámolója szerint.

Oroszország megtámadta Ukrajna egyik legnagyobb dróngyártó üzemét (Fotó: AFP)
Oroszország megtámadta Ukrajna egyik legnagyobb dróngyártó üzemét (Fotó: AFP)

A Lasar’s Group az Ukrán Nemzeti Gárdán belül működő különleges, pilóta nélküli légijárművekkel (UAV) foglalkozó egység, amely a háború egyik leghatékonyabb alakulatává vált.

A támadás jelentős veszteségeket okozott: mintegy 35 millió dollár értékű felszerelés égett el, köztük nagy mennyiségű fegyver. Korábban sem a csapás célpontját, sem a károk teljes mértékét nem hozták nyilvánosságra.

Az RBK–Ukrajna hírügynökség szerint a Lasar’s Group innovatív működésével emelkedik ki. A lap szerint a szervezet egy Forma–1-es csapathoz hasonló felépítésben dolgozik: a feladatkörök pontosan meghatározottak, a hangsúly a technológián és a gyors alkalmazkodáson van. A tagok többsége civil háttérből érkezett, és speciális kiképzésben részesült.

Az egység drónokat vet be orosz légvédelmi rendszerek, páncélozott járművek, valamint egyéb frontvonali célpontok megsemmisítésére. 

A Lasar’s Group a hadviselésben megvalósuló technológiai alkalmazkodás egyik jelképe lett: csapásmérő drónokat, műveleti felderítést és a pilóta nélküli eszközök hatékony alkalmazását ötvözi az orosz katonai képességek gyengítése érdekében.

– számolt be az RBK–Ukrajna.

Borítókép: Ukrán vállalat megsemmisült az orosz dróntámadásban (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kránitz Péter Pál
idezojelekJD Vance

Vance rárúgta az ajtót a Kaukázusra

Kránitz Péter Pál avatarja

Washington most nem demokráciákat épít, hanem közös érdekeken alapuló együttműködési rendszereket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu