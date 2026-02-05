A most kimondott ítéletben a salzburgi esküdtbíróság bizonyítottnak látta, hogy a férfi tavaly május 3-án a Salzburg tartományi Pinzgauban található Maria Alm egyik parkolójában az éjjeli órákban szándékosan fejbe lőtte egykori élettársát.
Életfogytiglani börtönre ítéltek egy magyar állampolgárt Ausztriában, mert kivégezte a volt élettársát
Életfogytiglani börtönre ítéltek nem jogerősen Ausztriában csütörtökön egy 33 éves magyar állampolgárt volt élettársának meggyilkolása miatt. A szakács végzettségű magyar állampolgár 2019 óta Ausztriában dolgozott a vendéglátásban, ahogy német állampolgárságú élettársa is, akivel 2024 februárjában ismerkedtek meg, de a nő már 2024 őszén megszakította kapcsolatukat.
A 34 éves német nővel a találkozót, amelyen személyes tárgyakat adtak volna át egymásnak, előzőleg megbeszélték. A nő egy ismerőse, aki egy autó visszapillantó tükréből figyelte a találkozót, és látta a kivégzésszerű gyilkosságot is, haladéktalanul riasztotta a rendőrséget. Az elkövetőt néhány nappal később Hollandiában fogták el európai elfogatóparancs alapján.
A korábban büntetlen előéletű férfi elismerte a bűnösségét a tárgyaláson. A fegyverről azt mondta, hogy önvédelemre szerezte be, mert korábban „már volt dolga rossz emberekkel”.
További Külföld híreink
Mindennek nem lett volna szabad megtörténnie. Sajnálom
– jelentette ki a vádlott a tárgyaláson. Azt mondta, hirtelen támadt az a gondolata, hogy ezt meg kell tennie a saját védelmére, annak érdekében, hogy a volt élettársa és mások se bánthassák.
További Külföld híreink
Az ügyészség szerint a férfi őrizetbe vételekor azzal is védekezett, hogy pszichológiai problémái vannak. A kivizsgálásával megbízott pszichológus szerint azonban a tett elkövetésekor beszámítható állapotban volt, és nem szenved mentális zavarban.
A férfi ügyvédje közölte, hogy fellebbeznek az ítélet ellen.
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Putyin: Oroszország ereje a népek megbonthatatlan egységében rejlik
Oroszország multikulturális szövetét történelmi folytonosság jellemzi.
Zelenszkij a békét elfogadná, de viszonozni vonakodna
Az ukrán elnök még több pénzt akar.
Készül a jogszabály a 16 éven aluliak közösségimédia-használatának korlátozására a szomszédban
Meg akarják előzni a negatív hatásokat.
Egy hétéves kisfiú késsel fenyegette meg egy francia iskola igazgatóját
Egyre több a hasonló eset Franciaországban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Putyin: Oroszország ereje a népek megbonthatatlan egységében rejlik
Oroszország multikulturális szövetét történelmi folytonosság jellemzi.
Zelenszkij a békét elfogadná, de viszonozni vonakodna
Az ukrán elnök még több pénzt akar.
Készül a jogszabály a 16 éven aluliak közösségimédia-használatának korlátozására a szomszédban
Meg akarják előzni a negatív hatásokat.
Egy hétéves kisfiú késsel fenyegette meg egy francia iskola igazgatóját
Egyre több a hasonló eset Franciaországban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!