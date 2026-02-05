magyar állampolgárbörtönausztriában

Életfogytiglani börtönre ítéltek egy magyar állampolgárt Ausztriában, mert kivégezte a volt élettársát

Életfogytiglani börtönre ítéltek nem jogerősen Ausztriában csütörtökön egy 33 éves magyar állampolgárt volt élettársának meggyilkolása miatt. A szakács végzettségű magyar állampolgár 2019 óta Ausztriában dolgozott a vendéglátásban, ahogy német állampolgárságú élettársa is, akivel 2024 februárjában ismerkedtek meg, de a nő már 2024 őszén megszakította kapcsolatukat.

2026. 02. 05. 18:24
Illusztráció Fotó: Bús Csaba Forrás: Petőfi Népe
A most kimondott ítéletben a salzburgi esküdtbíróság bizonyítottnak látta, hogy a férfi tavaly május 3-án a Salzburg tartományi Pinzgauban található Maria Alm egyik parkolójában az éjjeli órákban szándékosan fejbe lőtte egykori élettársát. 

A 34 éves német nővel a találkozót, amelyen személyes tárgyakat adtak volna át egymásnak, előzőleg megbeszélték. A nő egy ismerőse, aki egy autó visszapillantó tükréből figyelte a találkozót, és látta a kivégzésszerű gyilkosságot is, haladéktalanul riasztotta a rendőrséget. Az elkövetőt néhány nappal később Hollandiában fogták el európai elfogatóparancs alapján.

A korábban büntetlen előéletű férfi elismerte a bűnösségét a tárgyaláson. A fegyverről azt mondta, hogy önvédelemre szerezte be, mert korábban „már volt dolga rossz emberekkel”.

Mindennek nem lett volna szabad megtörténnie. Sajnálom

 – jelentette ki a vádlott a tárgyaláson. Azt mondta, hirtelen támadt az a gondolata, hogy ezt meg kell tennie a saját védelmére, annak érdekében, hogy a volt élettársa és mások se bánthassák.

Az ügyészség szerint a férfi őrizetbe vételekor azzal is védekezett, hogy pszichológiai problémái vannak. A kivizsgálásával megbízott pszichológus szerint azonban a tett elkövetésekor beszámítható állapotban volt, és nem szenved mentális zavarban.

A férfi ügyvédje közölte, hogy fellebbeznek az ítélet ellen.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
