Életfogytiglani börtönre ítéltek egy magyar állampolgárt Ausztriában, mert kivégezte a volt élettársát

A 34 éves német nővel a találkozót, amelyen személyes tárgyakat adtak volna át egymásnak, előzőleg megbeszélték. A nő egy ismerőse, aki egy autó visszapillantó tükréből figyelte a találkozót, és látta a kivégzésszerű gyilkosságot is, haladéktalanul riasztotta a rendőrséget. Az elkövetőt néhány nappal később Hollandiában fogták el európai elfogatóparancs alapján.

A korábban büntetlen előéletű férfi elismerte a bűnösségét a tárgyaláson. A fegyverről azt mondta, hogy önvédelemre szerezte be, mert korábban „már volt dolga rossz emberekkel”.