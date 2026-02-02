Lebukott az orosz fegyvergyárakat ellátó hálózat, ukránok is benne voltak a bizniszben

Őrizetbe vett a német ügyészség öt embert azzal a gyanúval, hogy orosz hadiipari vállalatoknak – köztük fegyvergyáraknak – exportáltak termékeket a Moszkva elleni uniós szankciók megkerülésével – jelentette be hétfőn a német szövetségi ügyészi hivatal.

Orosz fegyvergyáraknak exportáló személyeket vettek őrizetbe Németországban. Fotó: AFP

A gyanúsítottakat – német, ukrán és orosz állampolgárokat – az észak-németországi Lübeck városban és a közeli Herzogtum Lauenburg járásban fogták el. Az őrizetbe vettek által működtetett hálózat középpontjában egy lübecki kereskedelmi vállalat állt.

Az ügyészség szerint a törvénytelen műveletekhez fedőcégeket és nem létező címzetteket használtak az unión belül és kívül, illetve egy orosz szereplő is részt vett a szállítmányok elfedésében.

A gyanú szerint orosz állami ügynökségek irányították a beszerzéseket.

A német ügyészség becslései szerint 2022 februárja óta a hálózat – legkevesebb 30 millió értékben – 16 ezer szállítmányt szervezett le 24 orosz hadiipari vállalat javára.

A Nordbayern információi szerint különböző helyszíneken – köztük Frankfurtban és Nürnbergben – házkutatásokat is végeztek. Öt további gyanúsítottat még keresnek a hatóságok.