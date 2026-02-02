Németországhadiiparrendőrségrazziaszankciók Oroszország ellenfegyvergyártás

Lebukott az orosz fegyvergyárakat ellátó hálózat, ukránok is benne voltak a bizniszben

Orosz fegyvergyáraknak exportáló személyeket vettek őrizetbe Németországban. Különböző helyszíneken – köztük Frankfurtban és Nürnbergben – házkutatásokat is végeztek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 02. 13:23
Öt további gyanúsítottat még keresnek a hatóságok Forrás: AFP
Őrizetbe vett a német ügyészség öt embert azzal a gyanúval, hogy orosz hadiipari vállalatoknak – köztük fegyvergyáraknak – exportáltak termékeket a Moszkva elleni uniós szankciók megkerülésével – jelentette be hétfőn a német szövetségi ügyészi hivatal.

Orosz fegyvergyáraknak exportáló személyeket vettek őrizetbe Németországban
Orosz fegyvergyáraknak exportáló személyeket vettek őrizetbe Németországban. Fotó: AFP

A gyanúsítottakat – német, ukrán és orosz állampolgárokat – az észak-németországi Lübeck városban és a közeli Herzogtum Lauenburg járásban fogták el. Az őrizetbe vettek által működtetett hálózat középpontjában egy lübecki kereskedelmi vállalat állt. 

Az ügyészség szerint a törvénytelen műveletekhez fedőcégeket és nem létező címzetteket használtak az unión belül és kívül, illetve egy orosz szereplő is részt vett a szállítmányok elfedésében. 

A gyanú szerint orosz állami ügynökségek irányították a beszerzéseket.

A német ügyészség becslései szerint 2022 februárja óta a hálózat – legkevesebb 30 millió értékben – 16 ezer szállítmányt szervezett le 24 orosz hadiipari vállalat javára.

A Nordbayern információi szerint különböző helyszíneken – köztük Frankfurtban és Nürnbergben – házkutatásokat is végeztek. Öt további gyanúsítottat még keresnek a hatóságok.

Felgyorsult a német fegyvergyárak termelése

Európa-szerte a védelmi ipar vállalatai igyekeznek gyorsan bővíteni kapacitásaikat, mert egyre nagyobb az igény a különféle katonai eszközökre, például lőszerre, tankokra és vadászgépekre. A keresletet az európai hadseregek fejlesztése, valamint az ukrajnai háborúhoz kapcsolódó folyamatos támogatás növeli. Mint arról lapunk is beszámolt, a Rheinmetall vezérigazgatója novemberben bejelentette, hogy a vállalat 2030-as árbevételi célját 50 milliárd euróra emelték.

Borítókép: Egy rendőrautó parkol az Avnet Arena előtt, illusztráció (Fotó: AFP)

